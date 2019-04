Zakleté hřiště mají v jarní části soutěže fotbalisté Vysokého Mýta. Na vlastním trávníku jim to nejde. Prohráli další zápas. Nestačili na pardubickou rezervu.

Mýtští zkoušejí všechno, zápas přehodili na sobotní dopoledne, ale ani netradiční čas se nevyplatil. Prohráli 1:3. když zejména v první půli si hosté mohli dělat, co chtěli. Tři góly vstřelili a navíc neproměnili pokutový kop. Co je horší, že už třetí domácí prohra poslala mužstvo do míst, které si ani ve snu nepředstavovalo.