I. B TŘÍDA /FOTO, VIDEO/ To nejzajímavější se ve finiši orlicko-svitavské skupiny nejnižší krajské fotbalové soutěže bezesporu odehraje na chvostu tabulky. O prvenství Dobříkova je totiž dávno rozhodnuto, stejně tak jako o sestupu poslední Sloupnice. Jasno však není o tom, kdo ji do okresu doprovodí, ani zda to bude jenom třináctý tým konečného pořadí. Aktuálně tahají za nejkratší konec Jaroměřice, které prohrály potřetí za sebou na domácím stadionu. A to je v situaci, kdy rozhoduje každý bod, chyba, jež může mít fatální následky.

Proměněný pokutový kop Vojtěcha Drašara (Bystré) v utkání v Pomezí. | Video: Radek Halva

Jaroměřičtí by možná mohli mít naději na tolik potřebný zisk, to by se však nesměl do velkého střeleckého odpoledne probudit kunčinský Patrik Kaláb. Do úseku mezi 4. a 44. minutou poskládal čtyři gólové zásahy a soupeři tím uštědřil dokonalé K. O. Hosté se navíc prosadili hned po příchodu z kabin popáté a to byl konec nadějí domácích hráčů, kteří kromě bodů ztratili i kapitána Švece, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Závěrečná penaltová korekce z Vaculovy kopačky byla jen rodu kosmetického. Jaroměřická bárka tak nabírá stále více vody. Závěrečný trojboj (Sloupnice, Dobříkov, Pomezí) sice odehraje doma, jenže zatím se zdá, že to není taková výhoda, jak se předpokládalo.

Klíčový střet dvou existenčně ohrožených rivalů si v Pomezí nenechalo ujít 250 fanoušků. Ve velmi dobré kulise to byli hosté z Bystrého, kdo měl v derby po většinu času navrch a byl nebezpečnější. Pravda, i domácí dokázali občas pořádně zahrozit, ale herní převaha byla na straně soupeře. Dlouho bez gólového vyjádření, ale v 65. minutě pohnul s ukazatelem skóre Drašar, jenž bezpečně proměnil nařízenou penaltu. Brzy na něho navázal Peterka, který se po ideální průnikové přihrávce dostal sám před gólmana Slováka, zakončil přesně a dočkal se sladké odměny za svoji celozápasovou aktivitu. Bystré touhle výhrou udělalo výrazný krok ke splnění svého cíle v podobě záchrany v krajské soutěži, naopak Pomezí se pořád nachází až po uši v problémech.

Klid rozhodne nepanuje ani v Moravské Třebové, tamní béčko se zatím nezbavilo starostí. Jestli se domácí fotbalisté domnívali, že Dobříkov s jistotou postupu v kapse poleví, tak se šeredně spletli. Ve 12. minutě vstřelil Vojtíšek dobříkovský gól s pořadovým číslem 100 v tomto soutěžním ročníku a v dalším průběhu zápasu přidal suverén I. B třídy dalších pět, přičemž nepřekvapí, že o nadpoloviční většinu se postaral Matouš Novotný (má jich nyní celkem třiapadesát). Slovanisté si musí počkat na schůdnější protivníky.

Nutno připomenout, že z obou skupin I. B třídy sestoupí s určitostí poslední dvě družstva a v závislosti na divizním osudu Hlinska to může být ještě horší z dvanáctých pozic (aktuální situace: Hrochův Týnec 24 – Pomezí 24).

Co dalšího se odehrálo v uplynulém kole?

Skončila jarní neporazitelnost Březové nad Svitavou, a to v zápase, kdy se to snad nejméně čekalo, tedy proti trápícímu se Semanínu. Vinu však domácí fotbalisté musí hledat jen u sebe, zahodili totiž, co se dalo, zákonitě tudíž přišel trest. Hattrick Matěje Poláška položil základní stavební kámen k přesvědčivé výhře českotřebovské rezervy nad Jehnědím. Druhou pozici drží ve skvělé pohodě hrající Janov. Vyhrál posedmé v řadě (!), což v tomhle klubu dlouho nepamatují. Na půdě sestupující Sloupnice nasázel půltucet, Vojtěch Heger se přitom vytáhl čtyřmi trefami do černého.

„Cílem pro jarní část je vylepšit stávající postavení v tabulce, ideálně do top trojky, a samozřejmě porazit doma v derby Tatenici,“ hlásil před startem jara trenér Lanškrouna Milan Růžička. A po 23. kole se může smát. Béčko se posunulo na třetí místo a tatenického rivala skutečně porazilo. V zajímavém duelu před dvěma stovkami fanoušků se domácí trefili „do šatny“ i „ze šatny“, díky čemu otočili vývoj z 0:1 na 2:1, následně přidali třetí zásah a soupeři potom sice dovolili kontaktní trefu, ale nic více. Tatenická snaha o vyrovnání nebyla úspěšná, navíc hosté ještě přišli o vyloučeného kapitána Wernera.

