Každoročně uděluje Fotbalová asociace České republiky Ceny dr. Václava Jíry. Oceňuje tak zasloužilé osobnosti, které fotbalu věnovaly podstatnou část svých životů a podílely se na jeho rozvoji a úspěších nejenom na celostátní či mezinárodní úrovni, ale také v regionálních klubech a krajských či okresních svazech. V letošním roce si toto ocenění odneslo ze slavnostního ceremoniálu v Praze konaného za účasti generality FAČR celkem 45 mužů a žen.

Zdeněk Šimek. | Foto: Deník/Radek Halva

V hlavní kategorii převzali Ceny dr. Václava Jíry fotbalista a trenér Jaroslav Hřebík, zlatý olympionik z her v Moskvě Petr Němec a dlouholetý gólman Teplic a člen Klubu ligových brankářů Jiří Sedláček.

Jednotlivé okresní fotbalové svazy potom nominovaly na malou plaketu Dr. Václava Jíry dalších 42 osobností, pro které se fotbal stal životním osudem a v různých oblastech pro svůj sport odvedly a stále odvádějí kus práce.

Pardubický kraj letos nominoval trojlístek ve složení Vladimír Havránek, Josef Musil a Zdeněk Šimek.

Letošní sedmdesátník Vladimír Havránek je známou postavou svitavského fotbalu, v jehož barvách hrával, trénoval, ve slavných divizních časech tamní kopané působil jako vedoucí mužstva a byl členem výboru oddílu. Kromě toho je více než pětačtyřicet let aktivní jako rozhodčí, s píšťalkou vypomáhá na okrese dodnes. Pracoval také pro OFS Svitavy, kde byl předsedou STK.

Josef Musil spojil svůj sportovní živost s fotbalem v Libchavách. Nejprve jako hráč, později coby trenér a funkcionář. Je dlouholetým předsedou oddílu, měl zásadní roli při výstavbě moderního sportovního zázemí v obci i na výchově tamní mládeže. Zapojil se do práce okresních a krajských svazových komisí.

Zdeněk Šimek to jako rozhodčí dotáhl do druhé nejvyšší soutěže a svoje zkušenosti řadu let předává nastupující rozhodcovské generaci, o jejíž přípravu a vývoj se stará nejenom ve funkci delegáta, ale také jako vedoucí tréninkových skupin mladých rozhodčích. Jeho další specializací je ekonomie, díky své erudici v této oblasti byl i předsedou Revizní a kontrolní komise FAČR a v této pozici se podílel mimo jiné na rozkrytí slavné kauzy Dezinfekce.

Oficiální medailonky vyznamenaných fotbalových osobností z regionu:

VLADIMÍR HAVRÁNEK

Sedmdesátku oslavil v lednu pan Havránek, který je od roku 1975 rozhodčím fotbalu a píská dosud! To ale není vše – fotbal čtvrt století hrával v TJ Svitavy, kde se pak stal členem výboru a vedoucím mužstva hrajícího divizi. Trénoval dorost, krátce byl i delegátem krajského svazu, patnáct let byl členem STK OFS Svitavy, část z toho i jejím předsedou.

JOSEF MUSIL

Dlouholetý předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Libchavy a místopředseda místního Sokola. V místním fotbalovém oddíle působí desítky let, původně jako hráč, pak jako funkcionář a trenér. Pod jeho vedením se s obcí Libchavy podařilo vybudovat fotbalový areál se dvěma travnatými a jednou umělou travnatou plochou a místní oddíl pevně se začlenil do krajských soutěží Pardubického kraje. V posledních dvou dekádách se výrazně zaměřuje na výchovu mládeže a budování libchavské „akademie“, na kterou navazuje projekt mládežnického klubu FK Orlicko, na jehož vzniku se rovněž podílí. Za zmínku stojí i působení v komisích OFS a KFS.

ZDENĚK ŠIMEK

Fotbal hrával na postu brankáře, později se stal rozhodčím a dostal se až do druhé nejvyšší soutěže. Pak se stal delegátem a skončil až vloni, kdy oslavil sedmdesátku. Nyní pracuje v komisi rozhodčích na OFS a KFS a v rámci projektu KFS vytvořil skupinu mladých rozhodčích, kterou připravoval po všech stránkách. Je velkým znalcem pravidel, většina rozhodčích z jeho skupiny řídí zápasy v rámci Řídící komise Čechy., někteří se dostali i do profesionálních soutěží. Své ekonomické vzdělání využívá jako dlouholetý ekonomický poradce TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, dříve i OFS a KFS. V rámci FAČR pracoval s úspěchem ve funkci předsedy Revizní a kontrolní komise.