Pořádně nabito mělo hned několik fotbalistů, kteří vyběhli o víkendu na okresní trávník.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

O třígólové střelce nebyla nouze, avšak jeden hattrick je určitě zajímavý, ostatně jako samotný vývoj zápasu Boříkovice – Luková. Hosté šli do kabin o poločasové přestávce s vedením 2:0. Sami ani trochu netušili, co se na hřišti začne dít ve druhé půli, respektive od 60. minuty. A tady přijde na řadu onen zmíněný hattrick, o nějž se postaral domácí Holubec. Moc se na něj nenadřel, stačilo si míč třikrát v rozmezí 20 minut postavit na penaltový puntík a proměnit tři „desítky“. Rarita, která není až tak k vidění. Boříkovice pak přidaly dva góly na konečných 5:2. Svůj gólový účet si rozšířili i Myšák, autor 4 branek do sítě Rudoltic, Moudrý z Kunvaldu dal tři góly libchavskému béčku, Štarman s Hrabáčkem spolu soupeřili v duelu D. Třešňovce s Žichlínkem.