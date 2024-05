V Semaníně se o víkendu oslavovalo 75 let organizovaného fotbalu v obci a při této příležitosti byl tamní svatostánek pokřtěn jménem Sokolí aréna. Což dokazuje, jak si v klubu váží osobností, které se významně zapsaly do jeho historie. Jen škoda, že samotný fotbal ke slavnostní náladě mnoho nepřispěl, neboť z utkání proti poslední Sloupnici musely přihlížející doslova bolet oči. Hosté v téměř rozklíženém složení navíc přišli hned po necelých dvou minutách hry o zraněného kapitána Nguyena, Semanín toho však také předvedl pramálo. Vyhrál více méně „povinně", razítko na výsledek však dal třetím zásahem teprve deset minut před koncem podprůměrného představení.

Zato v Jehnědí, tam se tedy fanoušci pobavili do sytosti. Pravda, těch, kteří přijeli z Pomezí, se tohle konstatování asi úplně netýkalo, těm bylo při pohledu na hrací plochu a přibývající góly v síti ouvej, nicméně dvanáct branek v mistrovském duelu padá jen velmi zřídka a publikum se muselo bavit. Hosté možná mohli pomýšlet na lepší výsledek, pokud by proměnili penaltu, takhle měl hattrick Davida Síly hořkou příchuť. Na druhé straně kontroval stejnou mincí Jan Gregar, pro jeho tým znamená tenhle počin posun na lichotivé čtvrté místo a především klid do závěrečných kol.

Za překvapení nutno označit výsledek z Tatenice, která byla doma na jaře zatím výsledkově bezchybná, ovšem nyní ji krutě vytrestal Janov a dokonce se díky tomu vyšvihl na průběžnou druhou pozici. A to je také záležitost, jakou tamní klub za dobu svého účinkování na krajské úrovni nepamatuje. K tradičně silnému útoku (o čtyři vstřelené góly se podělili čtyři různí hráči) hosté přidali také zodpovědnou obrannou práci, která veškerou tatenickou snahu o zdramatizování zápasu „vygumovala".

„Třebovské derby" se na fotbalovém pažitu v tomto ročníku týká pouze béček a lépe z téhle konfrontace vyšel „moravský" celek, jenž vyhrál i třetí jarní domácí duel a posunul se do přece jenom poklidnějších tabulkových vod. Na cestu ke třem bodům nasměroval Slovanisty dvěma zásahy Karel Kolář, který má za sebou nadmíru povedený fotbalový víkend, prosadil se totiž i o den dříve v utkání A mužstva.

Na Svitavsku se hrála dvě regionální derby, přičemž to na Malé Hané bylo možno směle označit, jakkoli je to otřepané sportovní klišé, jako nefalšovanou bitvu o šest bodů. Jak domácí Jaroměřice, tak soupeř z Bystrého se zoufale snaží uniknout z pásma bezprostředního ohrožení sestupem. Krok žádaným směrem učinili v tomto případě domácí fotbalisté, kteří nervózní utkání překlopili na svoji stranu v závěrečné půlhodině, kdy na vedoucí Vaculovu trefu navázal prakticky vzápětí Valášek a Bysterští nenašli žádnou odpověď.

Svoji jarní neporazitelnost udržela Březová, které pokračovala v trpělivém sbírání bodíku za bodíkem také na trávníku Kunčiny. Poprvé na jaře se za tým od řeky Svitavy střelecky neprosadil absentující Václav Dufek, ovšem ukázalo se, že jeho spoluhráči ho dokázali nahradit. Začali přitom nejhůře, jak mohli, hned zkraje si dali vlastence, ve 12. minutě to bylo 2:0 pro Kunčinu, než však utekla celá půlhodina hry, bylo vyrovnáno. Diváci se těšili na pokračování gólových hodů, ale ejhle, brankostroj se potom zastavil a se smírným stavem na ukazateli skóre nikdo další nepohnul.