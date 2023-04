I. B TŘÍDA: Šlágr víkendového kola nejnižší krajské fotbalové soutěže mezi Svratouchem a Žamberkem byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen, čehož využili hráči ze Sloupnice, kteří si na domácím trávníku poradili s Dobříkovem a dostali se na první místo.

Momentka z utkání SK Sloupnice vs. TJ Sokol Dobříkov. | Video: Radek Halva

Kdyby se fotbal hrál na umělecký dojem, vyšli by z tohoto měření sil hosté z Dobříkova rozhodně lépe. Míč měli po většinu času na svých kopačkách, docela hezky kombinovali, jenže jejich útočné snažení končilo na hranici soupeřovy šestnáctky Pořádné zakončení vyprodukovali teprve v závěru za rozhodnutého stavu, kdy zatřásli břevnem. Zato domácí byli směrem dopředu daleko nebezpečnější, přímočařejší a v koncovce efektivnější, o což se postarali Martin a Ondřej Mikulečtí. Vzhledem k obrazu hry je výsledek pro hosty krutý, ale na to se historie ptát nebude a Dobříkov má ze dvou jarních duelů skóre 0:6. „Naši hráči zaslouží pochvalu za bojovnost, hosté za fotbalovost,“ vystihl zápas sloupnický trenér Zdeněk Kocman.

Hrát od 43. minuty v deseti, „do šatny“ navíc inkasovat vyrovnávací branku, to by zatřáslo se sebevědomím lecjakého silného mančaftu. Tím spíš, mluvíme-li o týmu, který podstupuje záchranářské práce. A přesně tohle se o víkendu přihodilo Jaroměřicím, vzaly to však jako výzvu a po výborném výkonu ve druhém poločase přestřílely i v početním oslabení kvalitního soupeře z Jehnědí. Skóre 2:2 zlomil dvěma zásah v rychlém sledu v závěrečné čtvrthodině jaroměřický hrající trenér Daniel Švec a zaskočený protivník se zmohl jenom na korekci porážky. Pro domácí jde o mimořádně cenný skalp.

Co dalšího nabídlo první dubnové „bétřídní“ kolo? Tak například libchavské probuzení. Poslední celek tabulky ukázal, že se s ním v boji o udržení musí počítat, a doma jasně přehrál Janov. Stejně jako o týden dříve v Semaníně si nejprve vytvořil dvoubrankový náskok, ale tentokrát s ním naložil o poznání lépe a po změně stran jej ještě navýšil. Hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného O Bureše a v závěru se dostali pouze k penaltové korekci. Poprvé na jaře bodoval i další tonoucí celek z Pomezí. V Moravské Třebové padly góly v rozmezí pěti minut a z výsledné remízy nebyl ani jeden ze soupeřů kdovíjak nadšen, nicméně pořád je to lepší než debakly, jaké zakusili v předešlém kole.

V dobré pohodě zastihl jarní mistrovský start fotbalisty Kunčiny, i na druhý pokus nasázeli čtyři góly a proti silnénu Semanínu to byl výsledek hodný pozornosti. Hosté se po šesti minutách ujali vedení, ale v dalším průběhu pálili ostrými pouze domácí fotbalisté, kteří do poločasu vývoj obrátili a po změně stran otupili semanínskou snahu o vyrovnání dalšími dvěma zásahy. Šestibodová je na jaře rovněž lanškrounská rezerva, které ke zdolání Březové stačil povedený začátek vyšperkovaný dvěma rychlými trefami. Ve zbytku duelu si kontrolovala dění na hřišti soupeři, který by v ofenzivě málo nebezpečný.

I. B TŘÍDA – skupina B – 16. kolo: Libchavy – Janov 5:1 (2:0). Branky: Smíšek 2, Ráb z pen, Pavlák, Horníček – Boháček z pen. Kunčina – Semanín 4:1 (2:1). Branky: Zeman, Švanda, L. Kaláb, T. Brychta – Synek. Lanškroun B – Březová nad Svitavou 2:0 (2:0). Branky: Šebrle, Doležal. Moravská Třebová B – Pomezí 1:1 (1:1). Branky: Bambušek – Pořízka. Jaroměřice – Jehnědí 4:3 (1:1). Branky: Švec 2, J. Valenta, Mooz – Rozlívka, D. Gregar, Michalec. Sloupnice – Dobříkov 3:0 (2:0). Branky: O. Mikulecký 2, M. Mikulecký.

Odloženo: Svratouch – Žamberk.