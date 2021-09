To v Libchavách se očekával vyrovnanější souboj, ovšem ukázalo se, že lanškrounské béčko není v takové pohodě, aby mohlo rozjetým domácím účinně čelit. A ti se dokonce postarali o všech devět gólů, i ten jediný čestný na straně soupeře byl zapsán jako vlastní.

Nepoměrně více práce s vítězstvím mělo Jablonné v Jaroměřicích, na Malé Hané se za stavu 1:1 rozhodovalo v závěrečné desetiminutovce a slavit mohli hosté, po Matějkou proměněné penaltě přidal výsledkové razítko Špaček. Derby ve Sloupnici rozhodl ve prospěch hostů ze Semanína P. Urbanec rovněž ve fázích zápasu, kdy začínalo všechno směřovat k plichtě. O důležité body se hrálo v Bystrém a ze smírného výsledku nikdo nejásal. Hosté ze Žíchlínku odehráli dobrou první půli a po zásluze vedli, domácí stihli po pauze srovnat, ale remíza ani jednomu týmu zrovna nepomohla.

I. B TŘÍDA SKUPINA B – 8. KOLO: Moravská Třebová B – Dobříkov 6:2 (2:0). Branky: J. Štaffa 2, Kolář 2, P. Mikšánek, L. Petrila – Karela, Kulhánek. Libchavy – Lanškroun B 8:1 (4:0). Branky: Hodr 3, Ráb 2, Pavlák 2, Blažek z pen. – vlastní (Blažek). Sloupnice – Semanín 0:1 (0:0). Branka: P. Urbanec. Jaroměřice – Jablonné nad Orlicí 1:3 (1:1). Branky: Švec – Faltus, Matějka z pen., Špaček. Pomezí – Březová nad Svitavou 2:1 (1:1). Branky: J. Nespěšný, vlastní (Friedl) – Ducháček. Bystré – Žichlínek 1:1 (0:1). Branky: Drašar – Faltus. České Heřmanice – Kunčina 8:2 (4:1). Branky: Mach 4, Jirsák 2, Chleboun, O. Brychta – V. Pagáč, P. Kaláb.

Povedené tatenické odpoledne

Nikomu se to dosud nepovedlo, až Vysokému Mýtu ano. O čem je řeč? O tom, že někdo připraví v krajské I. A třídě o body fotbalisty z Lázní Bohdaneč, kteří společně s Libišany této soutěži jasně dominují. Až mýtské béčko to dokázalo, když na těžkém terénu náhradního hřiště ubojovalo utkání k bezbrankové remíze. Právě v Libišanech se pokoušelo překvapit letohradské béčko, porážka 0:5 ovšem svědčí o tom, že to nevyšlo.

Zájezdy orlických reprezentantů na Pardubicko v tomto kole dopadly celkově špatně, tým FC Jiskra umožnil Rosicím nad Labem první vítězství v ročníku a ústecká rezerva neprolomila svoji zatím nulovou venkovní úspěšnost ani v Přelouči. Asi nejspokojenější tak byli tateničtí fotbalisté. Jednak se tam na fotbale sešlo 230 lidí, jednak si domácí nečekaně hladce 4:0 poradili s okresním rivalem ze Žamberka.

I. A TŘÍDA – 8. KOLO: Rosice nad Labem – FC Jiskra 2008 1:0 (0:0). Branka: Gärtner. Polička – Dolní Újezd 2:2 (1:2). Branky: Boháček 2 – Drahoš, Štarman. Přelouč – Ústí nad Orlicí B 1:0 (0:0). Branka: Vančura. Libišany – Letohrad B 5:0 (2:0). Branky: Bukač 2 (1 z pen.), Bořke, Fidra, Rosendorf. Zámrsk – Svitavy B 2:0 (1:0). Branky: Novák, L. Houžvička. Tatenice – Žamberk 4:0 (3:0). Branky: Knápek 2, O. Tareš 2. Vysoké Mýto B – Lázně Bohdaneč 0:0 (0:0).