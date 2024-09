ELEKTROTECHNIK s AJ | občas se podíváš i do světa (40 - 50.000 Kč) Rozumíš strojům a tvé srdce patří elektrotechnice? Chceš být opěrným bodem pro zákazníky po celém světě? Čeká tě fajn práce hlavně na naší pobočce, ale občas budou i příjemné cesty do zahraničí. Nečeká tě nudná práce, ale naopak dostaneš po zaučení i určitou volnost a flexibilitu. Ozvi se, domluvíme se na podrobnostech a poznáš nás a náš úspěšný business! Náplň práce: hlavní náplní tvé práce bude vývoj a instalace moderních strojů přímo na naší pobočce, budeš denně v kontaktu s našimi zákazníky v ČR i v zahraničí - jako jejich podpora, občas se zúčastníš i výjezdu do zahraničí, kde se bude instalovat nový stroj, kombinace práce v dílně a hlavně v kanceláři, testování prototypů a uvádění do provozu, vyrábíme moderní stroje pro průmyslové využití (kombinace mechaniky, senzoriky, pneumatiky, atd.). 40 000 Kč

