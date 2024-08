Jak skončili, tak začali, chce se říci o fotbalistech Zámrsku. Ti minulou edici této soutěže suverénně opanovali, nevyužili potom sice možnosti postupu do krajského přeboru, nicméně nadále se hodlají pohybovat ve špici. Start na půdě nabuzeného nováčka bývá vždy složitý, nicméně svěřenci kouče Miroslava Kaluži ho v Opatovicích nad Labem výsledkově zvládli na jedničku. Všechny tři góly padly během úvodní půlhodiny hry, více než šedesátiminutovou snahu soupeře o vyrovnání potom dokázal hostující celek eliminovat.

Janov hrál mistrovské utkání I. A třídy poprvé v historii a hned oslavil premiérové vítězství. V Českých Heřmanicích o něm rozhodl za stavu 1:1 ve druhém poločase dvěma zásahy Patrik Bureš. Domácí vedl nový trenér Jiří Růžička, do sestavy se po delším čase vrátil kanonýr Lukáš Mach, ale to neodvrátilo heřmanický nezdar, neboť okének v defenzivní činnosti bylo více, než by bylo bývalo zdrávo.

TJ Sokol České Heřmanice vs. TJ Sokol Janov. | Video: Radek Halva

Dobříkovu úvodní vystoupení v I. A třídě pořádně zhořklo. Oproti předešlému ročníku mu ze sestavy zmizelo více než 60 gólů, protože střelec Matouš Novotný zamířil do Rakouska, a to bude zřejmě ohromný problém. Na půdě dalšího nováčka v Rozhovicích hostům nevyšel závěr první půle, kdy „do šatny“ poprvé inkasoval, ještě horší to bylo po návratu z kabin, kdy přišly v rychlém sledu další dva zásahy do jejich sítě a nakonec z toho vzešla nečekaně vysoká porážka.

Svitavská rezerva si dojela pro první mistrovský bod do Letohradu. V nedělním dopoledni nebyla k vidění žádná gólově zakončená akce. Fotbal se úplně špatný nehrál, malinko blíže k vítězství byli asi hosté, nicméně závěrečný hvizd zastihl ukazatel skóre v podobě se dvěma nulami a dělbu bodů nakonec oba soupeři vzali. Nic jiného jim ostatně ani nezbylo, když se nedokázali střelecky prosadit.

Fotbalisté Žamberka mají nástup do sezony o pár dnů opožděn. V dohrávce 1. kola zajíždějí do Dolního Újezdu ve středu 14. srpna od 18 hodin.