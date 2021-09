KRAJSKÉ SOUTĚŽE: Byly fáze zápasu, kdy mohli pomýšlet i na plný bodový zisk, nakonec ale nemají nic. Řeč je o fotbalistech 1. FC Žamberk a jejich vystoupení v rámci pátého kola I. A třídy v Dolním Újezdu.

Sokol Dolní Újezd vs. 1. FC Žamberk. | Foto: Deník/Radek Halva

Hrál se tam tam zajímavý a rušný fotbal se šancemi na obou stranách, všechno důležité se v něm stalo po změně stran. Na vedoucí zásah domácího Drahoše rychle reagoval po rohovém kopu pohotovou dorážkou Franke a za stavu 1:1 propásl možné rozhodnutí ve prospěch hostů Cvik, který postupoval sám na branku, ale jejího strážce Pravce nepřekonal. Jak draho to Žamberk přijde, to se ukázalo vzápětí. Pravda, rána Frňky byla skutečné parádním fotbalovým momentem a dala by se klidně označit za kandidáta na „gól roku“, ale vyprávějte to týmu, který právě přišel o bodový zisk z venku, který držel skoro v rukou.