O půltucet branek se podělil autoři hattricku Martin Brychta s Lukášem Machem a České Heřmanice vedou tabulku rázem o deset bodů. Druhé Jablonné má sice zápas k dobru, ovšem nyní ztratilo body po remíze v Pomezí. Gólově tam bylo všechno vyřízeno během necelé čtvrthodiny, když na vedoucí zásah hostujícího Filipa odpověděl z penalty za ruku na druhé straně Mojdl. Do poločasu hosté výhodou pokutového kopu pohrdli, hrdinou okamžiku se stal brankář Křemenák. Po změně stran se mohly misky vah naklonit na obě strany, soupeři měli několik slibných příležitostí, ale neujala se žádná a duel dvou předních týmů skončil smírně, což lze pokládat za vcelku spravedlivý rezultát.

Pozoruhodný průběh mělo střetnutí v Moravské Třebové. Do poločasu (1:0) nic nenasvědčovalo tomu, že se spustí gólostroj, jenže po změně stran vytočil hostující Semanín obrátky svého výkonu do netušených výšin a především dvojice P. Urbanec – Křepela si na trávníku začala dělat, co jí napadlo. A výsledkem bylo, že divák, který opustil stadion po polovině hrací doby, nevěřil při pohledu na konečné skóre vlastním očím… O tom, že první vyhrání vyhání body z kapsy, se názorně přesvědčili fotbalisté Bystrého. Ti totiž v utkání proti Dobříkovu otevřeli účet v první minutě, jenže než utekla půlhodina času, svítilo na ukazateli skóre 1:4. Ve zbytku času domácí dělali maximum pro to, aby se vrátili do zápasu, po snížení do šatny vyvinuli ve druhém poločase značný tlak, leč ten byl marný, neboť v zakončení pohořeli.

Veselo bylo o víkendu na Malé Hané, v bitvě o velmi důležité body totiž Jaroměřice jasně přejely lanškrounskou rezervu, o všem podstatném bylo rozhodnuto ještě do poločasu. Překvapení se zrodilo v Libchavách, kde se zásadní věci odehrály v závěrečné dvacetiminutovce. Domácí dvě minuty před konečným hvizdem dorovnaly skóre Pavlákem na 1:1, ale potom přišel pro ně i jejich fanoušky v hledišti šok, o který se postaral vítěznou trefou sloupenský Hájek. O potřebný zisk bojovaly v Kunčině týmy brodící se spodními tabulkovými vodami a šťastnější byli domácí fotbalisté, souboj proti Žichlínku rozhodl čtvrt hodiny před koncem Šmehlík.

SKUPINA B – 10. KOLO: Libchavy – Sloupnice 1:2 (0:0). Branky: 88. Pavlák – 71. Karlík, 90. Hájek. Kunčina – Žichlínek 3:2 (2:1). Branky: 29. T. Pagáč, 39. Spálenský z pen., 74. Šmehlík – 20. vlastní (Hensl), 66. Hromek. Jaroměřice – Lanškroun B 6:2 (5:1). Branky: 30. a 41. Švec, 7. D. Továrek, 28. Šebek, 33. Hrbata, 46. J. Valenta – 17. Komínek, 71. Pecháček. Moravská Třebová B – Semanín 1:6 (1:0). Branky: 28. Štrajt – 61., 67. a 72. P. Urbanec, 52. a 65. Křepela, 77. Bednár. Pomezí – Jablonné nad Orlicí 1:1 (1:1). Branky: 14. Mojdl z pen. – 9. Filip. Bystré – Dobříkov 2:4 (2:4). Branky: 1. Peterka, 43. vlastní (Houžvička) – 5. a 22. Vaněk, 20. Karela, 28. vlastní (P. Lánský). České Heřmanice – Březová nad Svitavou 6:1 (3:1). Branky: 30., 36. a 38. Mar. Brychta, 47., 57. a 64. Mach – 20. Kougl.