Petr Šplíchal, asistent trenéra: „Vzhledem ke značným absencíma zraněním klíčových hráčů, bylo naším prvním jarním přáním nastoupit alespoň v krajském poháru v co nejsilnější sestavě.“

FK HORNÍ ŘEDICE (2. místo, 34 bodů)

Jiří Janoušek, asistent trenéra: „Chceme určitě zůstat v top trojce, když to bude první místo, budeme jen rádi. Tým je téměř stejný a snad se bude dařit.“

Soupiska – brankáři: Jiří Lindr (1986), Lukáš Kovařík (1975), Lukáš Navrátil (1999). Obránci: Jakub Březina (1999), Marek Plašil (1985), David Přibyl (1985), Matěj Zikmunda (1999). Záložníci: Ondřej Březina (1992), Martin Češka (1992), Petr Fous (1999), David Obermajer (2003), Jakub Švec (1998), Daniel Teplý (2003). Útočníci: Jakub Hrdý (2002), Adam Koreček (2006), Dan Machatý (1999), Václav Morávek (1999), Lukáš Sládeček (1987), Adam Šenkýř (2003).

Realizační tým – trenér: Jiří Obermajer. Asistent: Jiří Janoušek. Vedoucí mužstva: Milan Černý.

Změny v kádru – odchody: Skoumal, Pithart (oba Letohrad), Janoušek (Rakousko). Příchody: nikdo.

FO LANŠKROUN (3. místo, 31 bodů)

Pavel Hrabáček, trenér: „Rádi bychom se nadále pohybovali v horní polovině tabulky krajského přeboru a pokud bychom udrželi stávající pozici, bylo by to bezvadné. Do jara jdeme beze změn v kádru, rovněž příprava byla standardní v domácích podmínkách.“

Soupiska – brankáři: Ondřej Slaný (1993), Filip Fikejs (2002). Obránci: Lukáš Krejsar (1994), Ondřej Veselý (1996),Vilém Jílek (2002), David Jung (1996), Martin Šabata (2002), Václav Janda (2004), Ondřej Pavelka (1993). Záložníci: Štěpán Kolomý (1996), Daniel Skalický (1994), Lukáš Komínek (1993), Ondřej Doležal (1996), Jakub Martinec (1990), Tomáš Ďuriš (2003), David Smrkal (1994), Adam Kolomý (2000), Jaroslav Sita (1994). Útočníci: Marek Pecháček (2002), Petro Savych (1992), František Ptáček (1991), Michal Marek (1998), Jakub Ptáček (1996).

Realizační tým – trenér: Pavel Hrabáček. Asistent: Roman Kunc. Vedoucí mužstva: Petr Vašíček. Masér: Petr Černý. Zdravotník: Oliver Kučera.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

TJ Svitavy vs. FK Jiskra Heřmanův Městec.Zdroj: Martin Alexa

TJ SVITAVY (4. místo, 29 bodů)

Oldřich Palla, vedoucí mužstva: „Do jarní sezony jdeme s cílem produkovat fotbal, na který naši fanoušci rádi přijdou do hlediště stadionu, a minimálně udržet stávající tabulkovou pozici. V hráčském kádru k větším pohybům nedošlo. Důležité pro nás je především to, že se uzdravili hráči, kteří na podzim laborovali se zraněním.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Cabal (1996), František Tesař (2002), Rastislav Ťapaják (1996), Tomáš Polák (2003). Obránci: Michal Čížek (1989), Martin Czehowský (1996), Šimon Mauer (2002), Jakub Novák (1992), Jiří Tůma (2002), David Veselský (1994), Dan Zvára (1995). Záložníci: David Bednár (2000), Michal Brázda (2002), Filip Čížek (1997), Karel Dürr (2003), Martin Brůna (1987), Michal Horák (1985), Jakub Chlup (1989), Miloslav Ovad (2003), Patrik Hýbl (2002), Matěj Češka (2003), Samuel Zoicas (2004). Útočníci: Vít Ehrenberger (1994), Dominik Svoboda (1997), Ivo Svoboda (1977), Roman Kuda (2001), David Juřík (1996), Mykhailo Fisheriuk (2001), Kristián Pikovský (2002), Milan Králíček (2001).

Realizační tým – trenér: Radovan Kroulík. Asistent: Tomáš Kroulík. Vedoucí mužstva: Oldřich Palla.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

SK VYSOKÉ MÝTO B (5. místo, 28 bodů)

Tomáš Fritsche, trenér: „Cíl je stále stejný. Hrát pohledný fotbal pro diváky a začleňovat do sestavy mladé fotbalisty s výhledem na posun do A týmu. S průběhem zimní přípravy jsem spokojen. Tréninková zátěž byla rozložená na společné a individuální tréninkové jednotky, kde kontrola hráčů probíhala pomocí dat z hodinek.“

Soupiska – brankáři: Martin Sůva (2002), Petr Spálenka (2003). Obránci: Tomáš Vopršálek (2002), Jiří Hájek (1998), David Fišer (1994), Lukáš Trnka (1996), Jakub Dastych (2001). Záložníci: Martin Fišer (1994), Filip Wimmer (1996), Filip Lebeda (1995), Marek Chadima (1989), Martin Kavka (1999), Vojtěch Hájek (2002), Erik Rajnoch (2001), Jiří Průšek (2000), Jakub Mokrejš (1999). Útočníci: Lukáš Benda (1995), Vojtěch Vařečka (1999), Kryštof Kabrhel (2003), Tomáš Holec (1992).

Realizační tým – trenéři: Tomáš Fritsche a Martin Kavka. Vedoucí mužstva: Tomáš Paďour a Michal Krátký.

Změny v kádru – odchody: Škrabal a Houdek (oba České Heřmanice), Jeníček (přerušení činnosti). Příchody: Trnka (z A mužstva).

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ (6. místo, 27 bodů)

František Dvořák ml., trenér: „Chtěli bychom ukázat, že naše podzimní výkony nebyly náhodné a potvrdit, že tým má kvalitu na to, aby je minimálně zopakoval. Náš kádr nedoznal žádných velkých změn, pohyby budou maximálně mezi áčkem a naší rezervou. S přípravou panuje víceméně spokojenost. Velkým problémem jsou u nás tréninkové plochy, ale i přesto byla tréninková účast na poměrně vysoké úrovni.“

Soupiska – brankáři: Jakub Hotmar (1987), Nikolas Hubálek (1998). Obránci: Daniel Šmíd (2004), Ondřej Bohunek (2000), Matěj Deml (2003), Jan Deml (2001), Dominik Horák (2004), Šimon Fric (2001). Záložníci: Patrik Müller (1998), Lukáš Hýbl (2001), Matěj Krása (2003), Šimon Klímek (2002), Jan Flídr (2001), Filip Grepl (1988), Matěj Polášek (2004), Matěj Borek (2000), Kryštof Klumpar (200). Útočníci: Vojtěch Novotný (1995), Zdeněk Vaňous (1986).

Realizační tým – trenér: František Dvořák ml. Trenér brankářů: Michal Šindelář. Vedoucí mužstva: Miloslav Cink.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

TJ JISKRA LITOMYŠL (7. místo, 27 bodů)

František Dvořák st., trenér: „Doufám, že to nebude znít jako klišé, ale chceme se fotbalem bavit, dělat radost sobě i těm nemnoha divákům, kteří naše zápasy navštěvují. Výkonnostní cíl je skončit v tabulce výše než po podzimu. Změny v kádru máme dvě, bohužel se jedná o odchody a zejména v případě Štarmana mě to mrzí. Je to gólový hráč a těch není nikdy dost.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Jílek (1993), Michal Kačer (1992). Obránci: Lukáš Tomšů (1999), Josef Jireček (1999), Petr Škeřík (1998), Martin Hašek (1990), Martin Severa (1993). Záložníci: Jiří Paclík (1995), Petr Kundera (1991), Pavel Urban (1990), Michal Sršeň (1991), Luboš Jiskra (2003), Jakub Šafránek (2003). Útočníci: Ladislav Severa (1992), Vojtěch Folta (1999), Petr Malý (1994), Pavel Bálský (2005).

Realizační tým – trenér: František Dvořák st. Vedoucí mužstva: Pavel Holomek.

Změny v kádru – odchody: Štarman (Dolní Újezd), Richter (Choceň). Příchody: Bálský (z dorostu).

TJ Jiskra Litomyšl vs. FC Libišany.Zdroj: Deník/Radek Halva

SK LÁZNĚ BOHDANEČ (8. místo, 19 bodů)

Tomáš Jupa, vedoucí mužstva: „Chceme pokračovat v předvádění co nejlepších výkonů, pracovat na uzdravení a zapojení zraněných hráčů a získat v tabulce co nejvyšší možné umístění.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Jezdinský (1996), Jan Šváb (1988), Dominik Czeszewski (2001). Obránci: Libor Flekr (1988), Vojtěch Kakrda (1989), Jan Koblížek (1996), Lukáš Nepivoda (1996), Ondřej Norek (2004). Záložníci: Ondřej Koblížek (1999), Václav Kejmar (1996), Vojtěch Koutský (2002), Petr Kárský (2003), Tomáš Virt (1996), Daniel Fotul (1996), Filip Janeček (2005). Útočníci: Tomáš Klátil (1998), Martin Hundák (1987), Richard Klouda (1994), Filip Panchártek (1998)

Realizační tým – trenér: Vojtěch Kakrda. Vedoucí mužstva: Tomáš Jupa.

Změny v kádru – odchody: Semínko (Holice). Příchody: Fotul (Holice).

SK HOLICE (9. místo, 19 bodů)

Zdeněk Nývlt, sekretář: „O žádných konkrétních cílech jsme se pro jarní část nebavili.“

Soupiska – brankáři: Daniel Javorski (2001), Ondřej Sedlák (2005). Obránci: Miloš Chvála (1990), Jan Řezníček (1995), Tobias Pitter (2001), Matěj Roček (2002), Štěpán Černý (2003), Tomáš Sochůrek (2003), Lukáš Hanč (1992), Denis Matys (2004), Jakub Matyáš (2004). Záložníci: David Lát (1998), Marek Řehák (1997), Jakub Jedlička (1989), Lukáš Prokop (2001), Dominik Balog (2001), Martin Tulach (1991), Filip Křtěn (1999). Útočníci: Jindřich Václavek (1989), Pavel Vodák (2004), Adam Kaufman (2005) David Kudrna (2004).

Realizační tým – trenéři: Petr Kopa a Tomáš Kopřiva. Vedoucí mužstva: Václav Velinský.

Změny v kádru – odchody: Rosůlek (Ždírec nad Doubravou), Fotul (Lázně Bohdaneč). Příchody: Řehák (Heřmanův Městec), Kaufman (Libišany).

FK SPARTAK CHOCEŇ (10. místo, 18 bodů)

Petr Pražák, trenér: „Kladu si tři základní cíle: Dál pracovat na zakládání a výstavbě postupného útoku, zlepšit komunikaci a organizaci hry celého mužstva a defenzivní součinnost a v jarní části získat 20 bodů. Co se týče zimní přípravy, v amatérských podmínkách krajského přeboru jsme se snažili dělat maximum. Vedení klubu, realizační tým i tým odvedly dobrou práci.“

Soupiska – brankáři: Vojtěch Krátký (1997), Šimon Bačkovský (2001), Štěpán Millich (2007). Obránci: Vojtěch Adamec (2005), Ondřej Dolníček (2005), Martin Fikejz (2002), Tomáš Houdek (2006), Lukáš Kulhánek (2000), Radek Matějka (2000), Jiří Richter (1998), Prokop Vychytil (2003). Záložníci: Marek Coufal (1986), Jindřich Gronych (1996), Jakub Kužma (2000), Matyáš Laky (2004), Jan Netolický (2005), František Vostrčil (2007), Petr Zahálka (1981). Útočníci: Jan Dostál (2002), Radim Fikejz (1987), Daniel Klenor (1999), Antonín Pirochta (2007), Aleš Sloup (2005), Šimon Štanglica (2000).

Realizační tým – trenér: Petr Pražák. Asistent: Petr Zahálka. Vedoucí mužstva: Jindřich Zdeněk.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Klenor (Luže), Richter (Dobříkov), Millich (z dorostu).

SK PARDUBIČKY (11. místo, 16 bodů)

Tomáš Mrázek, trenér: „Cíl pro jaro je tentokrát jasný. Co nejrychleji se dostat do klidných vod. Start nemáme vůbec jednoduchý, ale tým se podařilo velmi kvalitně doplnit a zatím se nám vyhýbají i zranění. Se zimní přípravou panuje spokojenost, a tak je nyní jen na hráčích ukázat, že kvalita týmu vzrostla.“

Soupiska – brankáři: Pavel Zahradník (1991), Adam Číža (2002). Obránci: Tomáš Špidlen (1995), Radim Froš (1990), Marek Bažant (2003), David Menšl (2003), Jan Robovský (2000), Petr Münzberger (1986), Tadeáš Vojtěch (2004), Ondřej Metelka (2005), Jakub Vosyka (2001), Michal Vaníček (2002). Záložníci: Matyáš Bobek (2003), Jaroslav Lejsek (1989), Matouš Mec (2004), Lukáš Markl (2000), Jakub Němec (2003), Jiří Müller (2005), Michal Šindelář (2001). Útočníci: Tomáš Svatoň (1997), Matěj Tuťálek (2000), Martin Havelka (2000), Jakub Štichauer (2003).

Realizační tým – trenéři a vedoucí mužstva: Luboš Pilař a Tomáš Mrázek.

Změny v kádru – odchody: Hofman (přerušení činnosti). Příchody: Metelka (FK Pardubice), Vaníček a Šindelář (MFK Chrudim), Štichauer a Havelka (Čáslav), Vosyka (obnovení činnosti).

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC (12. místo, 16 bodů)

Jiří Tesař, trenér: „Vzhledem k postavení v tabulce, kde jsme sice dvanáctí, ale pouhých šest bodů od předposledního místa, chceme udržet soutěž. Budeme se snažit být pro každého nepříjemným soupeřem a vyhnout se sestupovým vodám. Máme mladé hráče, kterým chybí zkušenosti, ale jsou poctiví a pokud jim přístup vydrží, budou do dvou let patřit do základní jedenáctky.“

Soupiska – brankáři: Bronislav Branda (1988), Radek Stýblo (2000), Adam Jirků (2002), Michal Elich (1994). Obránci: Ondřej Hauf (1985), Tomáš Dvořáček (1990), David Jablečník (1995), Jakub Hlaváč (1985), Richard Novák (1998), Tomáš Zrůst (1997). Záložníci: Jan Turek (2004), Stanislav Mach (1978), Denis Turina (2004), Jakub Voženílek (2001), Dominik Zrůst (1998), Adam Kalous (2005), Michal Straka (1993). Útočníci: David Salfický (1982), Matěj Zelenka (2005), Vojtěch Tomčík (2006).

Realizační tým – trenér: Jiří Tesař. Vedoucí mužstva: Jaroslav Pavlík.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Turek (Rosice nad Labem).

SK SOKOL PROSETÍN (13. místo, 15 bodů)

Radek Hlouš, hrající trenér: „V jarní části sezony se budeme snažit svými výkony dostat do první poloviny tabulky. Snažíme se posílit tým minimálně o dva hráče, což je zatím ve finální fázi jednání mezi kluby.“

Soupiska – brankáři: Radek Hlouš (1980), Dominik Drahoš (2000). Obránci: Aleš Šafránek (1992), Ondřej Tichý (1993), Jiří Gabriel (2003), Ivan Šikl (1983), Tomáš Kulháň (1992), Adam Pudil (2003), Ondřej Vařejčko (1999), Tomáš Vít (1994), Martin Vojta (2004). Záložníci: Václav Spilko (2000), Roman Vodvárka (1978), Tomáš Tichý (2002), František Slavík (1997), Adam Vařejčko (2002), Jakub Pařízek (2004). Útočníci: Vladimír Marek (2000), Jan Modráček (2001), David Filipi (1990), Daniel Sršeň (2004), Ondřej Drnec (2002).

Realizační tým – trenér: Radek Hlouš. Asistent: Jiří Ročňák. Vedoucí mužstva: Miroslav Novotný.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

TJ Svitavy vs. FK Přelouč.Zdroj: Martin Alexa

FK PŘELOUČ (14. místo, 10 bodů)

Leoš Cirkl, trenér: „Cíle zůstávají stejné. Chceme především zachránit krajský přebor v Přelouči. Dále bychom rádi zapracovávali naše mladé hráče do dospělého fotbalu, ale to musí oni sami chtít a svoje místo si vybojovat. Šanci od nás dostávají velkou.“

Soupiska – brankáři: Jakub Šutovec (1991), Lukáš Sirůček (2003), Marek Záruba (1995). Obránci: Jakub Novák (1991), Milan Březina (1995), Tomáš Husák (2004), Libor Voženílek (2003), Miroslav Pištora (1986), Luboš Machačný (1992), Daniel Dlask (1989), Michal Kačírek (1984). Záložníci: Vojtěch Voženílek (2000), Jonáš Hrečín (2000), David Čada (1986), Lukáš Chaloupský (1997), Robert Forman (2000), Dominik Oliva (2001), Milan Hladík (2003), Josef Janecký (1991), Filip Ludvíček (1997). Útočníci: Jakub Klas (1993), Tomáš Lipavský (1993), Michal Hejcman (1994), Václav Vančura (1994).

Realizační tým – trenér: Leoš Cirkl. Vedoucí mužstva: Tomáš Zelinka.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

ŽSK TŘEMOŠNICE (15. místo, 10 bodů)

Petr Tlustý, místopředseda: „Jednoznačně chceme udržet přebor i pro následující sezonu. Chceme a musíme pracovat s odchovanci a dorostenci, které postupně zapojujeme. Klub je finančně i materiálně zajištěn díky podpoře města a místních sponzorů.“

Soupiska – brankáři: David Oswald (2000), Filip Jelínek (2004), Milan Žďánský (1981). Obránci: Ondřej Culek (1990), Matěj Jablečník (1993), Daniel Krška (2003), Jan Malý (1992), Tomáš Mejtský (1992), Vojtěch Petr (1991). Záložníci: Lukas Lazaridis (2003), Aleš Petrus (2005), Miroslav Šindelář (1995), Petr Šindelář (1997), Roman Šmídl (2001), Marek Tlapák (2005), Tadeáš Tomiška (2001), Jan Vančura (1998), Ondřej Vančura (1998). Útočníci: Marek Brom (1996), David Forman (1993), Jiří Petrlík (1998), Jiří Šebek (1983).

Realizační tým – trenér: Miroslav Semerád. Asistent: Milan Žďánský. Vedoucí mužstva: Kamil Brom.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Petrus (z dorostu).

TJ SOKOL MORAVANY (16. místo, 5 bodů)

Vojtěch Novotný, sekretář: „Vzhledem k postavení v tabulce po podzimu nám nezbývá než jít do každého utkání s odhodláním vydolovat maximum bodů. Udržet příslušnost ke přeboru je naším cílem.“

Soupiska – brankáři: Filip Metelka (2003), Michal Branda (2000). Obránci: Jan Hurta (1988), Štěpán Janatka (2005), Jaroslav Lukas (1990), Marek Lukas (1997), Adam Záleský (1990), David Kosina (2002), Adam Bidlo (2005). Záložníci: Jiří Beran (1990), Vít Novák (1992), Radek Šafránek (2005), Šimon Kakrda (2003). Útočníci: Michal Knotek (1994), Tomáš Kříž (1983), Adam Hájek (2004).

Realizační tým – trenér: Milan Bakeš. Asistent: Tomáš Fišer. Trenér brankářů: Lubomír Meller. Vedoucí mužstva: Jaroslav Lukas st.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.