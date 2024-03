Cíl pro jarní část?

TJ SOKOL DOBŘÍKOV (1. místo, 34 bodů)

Pavel Mansfeld, trenér: „Cíl pro jarní část je pořád stejný. Hrát atraktivní fotbal, který bude bavit nás a hlavně naše fanoušky. V hráčském kádru k žádným změnám nedošlo, po zranění se vrací Jan Horáček. Rádi bychom doplnili mužstvo o jednoho až dva hráče, to je zatím v jednání. Realizační tým doplnil sportovní manažer Alan Karela.“

TJ SEMANÍN (2. místo, 24 bodů)

Miroslav Švihálek, manažer: „Cílem pro jaro zůstává, i vzhledem k výročí 75 let fotbalu v Semaníně, umístění v TOP 5. Změny v hráčském kádru ani realizačním týmu nejsou na pořadu dne, přesto máme přání přivést do jarního mistrovského výkopu jednoho či dva fotbalisty.“

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ B (3. místo, 22 bodů)

Kristián Král, trenér: „K žádným podstatným změnám během zimy nedošlo. Do jara půjdeme se stejným kádrem jako na podzim. Opět budeme chtít co nejvíce zapojovat dorostence. Věřím, že nás na jaře čeká většina zápasů, kdy budeme mít konkurenceschopnou sestavu a budeme se moci prezentovat naším stylem fotbalu jak doma, tak venku. Cíle se nemění, primárně chceme posouvat naši koncepční práci neustále dál.“

TJ SOKOL TATENICE (4. místo, 22 bodů)

Josef Heger, trenér: „Pokud se nám povede setrvat na místech, kde se momentálně nacházíme, tak to budu považovat za dobrý výsledek. Máme potížes úzkým hráčským kádrem, takže si přehnané ambice v tuto chvíli klást nemůžeme. Nicméně zimní příprava byla v rámci možnosti solidní a byl jsem spokojen.“

FO LANŠKROUN B (5. místo, 21 bodů)

Milan Růžička, trenér: „Naše mužstvo opustil Michal Richtr, který odešel do Dolního Třešňovce, novou posilou je Jakub Hymr z Dolní Čermné. Cílem pro jarní část je vylepšit stávající postavení v tabulce, ideálně do top trojky, a samozřejmě porazit doma v derby Tatenici. A pozvolna také zapracovávat dorostence do týmu.“

TJ SOKOL KUNČINA (6. místo, 21 bodů)

Jan Šejnoha, předseda: „U nás zůstal realizační i hráčský kádr beze změn. Na jaře by se už měli do zápasů zapojit i hráči, kteří na podzim kvůli zranění delší dobu absentovali. Našim cílem je pokračovat v dobře rozehrané podzimní částia udržet se v horních patrech tabulky. “

TJ SOKOL JANOV (7. místo, 20 bodů)

Lukáš Šváb, trenér: „Tak jako každý rok se v zimní přestávce snažíme získat nové hráče, kteří by nám pomohli zvednout konkurenci v týmu a celkově zkvalitnili naši hru. Osobně jsem moc rád, že se nám podařilo získat fotbalisty, kteří snad tyto cíle naplní. Jenže bohužel se také potýkáme s dočasnou ztrátou některých dlouholetých opor z důvodu zranění. Cíl pro jarní část je jako pokaždé jednoduchý. Udržet se v krajské soutěži a bavit sebe a naše fanoušky pěkným fotbalem.“

Zdroj: Radek Halva

FK JEHNĚDÍ 1980 (8. místo, 18 bodů)

Martin Motyčka, předseda: „Naším cílem je navázat na vydařenou druhou polovinu podzimní části jak herně, tak i bodově. Odehrála se změna na postu hlavního trenéra, kterým se stal Miroslav Tesař. Novou posilou je Daniel Filippiz Vraclavi, jinak zůstalo vše při starém.“

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (9. místo, 16 bodů)

Ondřej Mrázek, předseda: „V rámci realizačního týmu pokračuje Březová tak, jak skončila po podzimní části. V rámci hráčského kádru bylo potřeba, abychom se poohlédli po hráčích, kteří by doplnili naši sestavu. Takže aktuálně máme dvě posily, a to Pavla Stenzla a Lukáše Petrilu. To vše s jasným cílem zajistit si příslušnost ke krajské soutěži i pro příští ročník.“

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B (10. místo, 16 bodů)

Lukáš Pospíšil, trenér: „Naším předsezonním cílem bylo umístění do desáté pozice. Tam se zatím nacházíme, ale rádi bychom se co nejdříve posunuli do klidnějších vod. Nadále se budeme snažit doplnit tým třebovskými odchovanci a stabilizovat tím naši hráčskou základnu.“

TJ SOKOL BYSTRÉ (11. místo, 14 bodů)

Vlastimil Oravec, trenér: „Složení týmu zůstává pro jarní část soutěžního ročníku beze změn. Cíl? Při pohledu do tabulky zřejmý – zachránit pro Bystré I. B třídu.“

TJ SOKOL POMEZÍ (12. místo, 13 bodů)

Zdeněk Stoklásek, sekretář: „Samozřejmě prvořadým úkolem je udržet se v soutěži. Také proto, že v létě chystáme výstavbu umělého zavlažovacího systému hrací plochy a rádi bychom si na ní zahráli I. B třídu. Věřím, že na to máme, ale urgentně hledáme posily do ofenzívy. Nedáme góly, což bylo patrné na podzim a nezměnilo se to ani v zimních přípravných zápasech. Jinak se dal kádr docela dohromady, ale musíme najít střelce.“

TJ JAROMĚŘICE (13. místo, 12 bodů)

Vítězslav Antošovský, sekretář: „Jsme v tabulce hodně vzadu, takže naší hlavní starostí pochopitelně bude záchrana v soutěži. Je faktem, že herní příprava nám v zimě výsledkově moc nevyšla, na druhou stranu trochu spoléháme na to, že vzhledem k podzimní rekonstrukci hřiště budeme hrát celou druhou polovina jara doma, což by snad mohlo pomoci. Do jara jdeme beze změn v kádru.“

SK SLOUPNICE (14. místo, 11 bodů)

Radovan Jiskra, sekretář: „Náš cíl je jednoznačný a bohužel úplně odlišný než v minulé sezoně, a tím je jednoznačně záchrana I. B třídy pro další rok. Bohužel se nám zatím nepodařilo doplnit kádr o vhodné hráče, naopak došlo k několika odchodům. I o trenérovi se zatím jedná.“