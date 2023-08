TJ SOKOL TATENICE (2022/23 – sestup z I. A)

Josef Kristek, vedoucí mužstva: „Jako vždy chceme hrát fotbal, který se bude líbit našim divákům, kteří chodí v hojném počtu. Mužstvo převzal nový trenér Josef Heger a chceme se pohybovat v klidných vodách.“

SK SLOUPNICE (2. místo)

Radovan Jiskra, sekretář: „Realizační tým zůstává beze změny, tedy i s trenérem Zdeňkem Kocmanem. Co se týče hráčského kádru, tady je to poněkud horší. Do Ústí nad Orlicí odešel nejlepší střelec Ondra Mikulecký, do Prahy Adam Kopecký a do Vysokého Mýta Filip Lebeda. K tomu máme několik dlouhodobě zraněných. Nikdo nový zatím nepřišel a kádr nebyl doplněn ani žádným dorostencem. Z výše uvedeného vyplývá, že po úspěšné loňské sezoně bude naším cílem spíše vyhnout se sestupovým potížím.“

TJ SOKOL DOBŘÍKOV (3. místo)

Pavel Mansfeld, trenér: „Cíl pro novou sezonu je stále stejný. Hrát atraktivní fotbal a pohybovat se v horní části tabulky. Rádi bychom obhájili postavení z minulého ročníku a ideálně ho trochu vylepšili. Tým doplnil Dušan Jandera z Cerekvice.“

SK Sloupnice vs. TJ Sokol Dobříkov.Zdroj: Deník/Radek Halva

TJ SEMANÍN (5. místo)

Miroslav Švihálek, trenér: „Nedáváme si malé cíle. Chtěli bychom zapojit více hráčů z bývalého dorostu a i s nimi zůstat v horní polovině tabulky. Osobně chci každou sezonu vždy bojovat o „medaile“, ale soutěž je dlouhá a soupeři kvalitní. Na odchodu je z hráčů pouze Marek Tomeš, který chce zkusit nižší soutěž v Rybníku. Z příchodů je nově dohodnutý návrat našeho odchovance Patrika Macka po restartu kariéry v České Třebové, ze stejného klubu k nám přichází Dominik Fohl a z dorostu Jiří Netušil.“

FO LANŠKROUN B (6. místo)

Milan Růžička, trenér: „Cílem pro nadcházející sezonu je vylepšení umístění z minulého ročníku a zapracování mladých odchovanců tak, aby se časem stali posilami pro A tým. Kariéru ukončil Pavel Petruň, z Dolního Třešňovce přišel Michal Štarman a z dorostu Václav Janda, který je spíše posilou áčka. Jinak zůstal kádr pohromadě.“

TJ SOKOL JANOV (7. místo)

Lukáš Šváb, trenér: „Naším cílem je navázat na výsledky z jarní části, kdy jsme hlavně doma předváděli kvalitní výkony. Zlepšení z naší strany musí ovšem přijít také na venkovních stadionech, kde jsme až na výjimky moc úspěšní nebyli. Chceme se pohybovat v klidném středu tabulky. K velkým změnám v našem kádru nedošlo, za velký úspěch považuji, že jsme jako tým z velké části zůstali pohromadě.“

TJ JAROMĚŘICE (8. místo)

Vítězslav Antošovský, sekretář: „Cíle pro nový ročník je, abychom se prezentovali lépe než na jaře, kdy jsme se ke konci hodně třásli o záchranu. Důležité z tohoto pohledu bude zachytit start soutěže. Do sezony jdeme bez zásadních změn v kádru.“

TJ Jaroměřice vs. Sokol Janov.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B (9. místo)

Lukáš Pospíšil, trenér: „Snažíme se doplnit tým třebovskými odchovanci a stabilizovat hráčskou základnu. Naším cílem bude umístění do desáté pozice.“

FK JEHNĚDÍ 1980 (10. místo)

Martin Motyčka, trenér: „V naší druhé sezoně v krajské I. B třídě chceme hrát především s chutí, klidem a pro lidi, kterých u nás chodí na fotbal opravdu hodně. Hráčský kádr zůstává stejný.“

TJ SOKOL KUNČINA (11. místo)

Jan Šejnoha, předseda: „Změn se událo několik. Mužstvo opustili tři hráči, a to brankař Daniel Tisovský do Moravské Třebové, Zdeněk Šmehlík se vrátil do mateřského oddílu v Mladějově a Ladislav Švanda odešel do Příkazů. Naopak do týmu se vrátil ze Žichlínku brankář Jaroslav Hutira a z Moravské Třebové se dolaďují návraty bývalých hráčů Tomáše Pagáče a Michala Sedláčka. Dále se budou do mužstva zapracovávat hráči, co věkově ukončili působení v dorostu. A vzhledem k tomu že jsme přihlásili do III. třídy béčko, je možné, že se během sezony mohou podle výkonosti někteří hráči posunout oběma směry. Trenérem zůstává nadále Zdeněk Pešava a cílem je po podzimu umístění v klidném středu tabulky.“

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (12. místo)

Ondřej Mrázek, předseda: „Po konci minulé sezony bylo nutno se zamyslet nad fungováním celého týmu. Někteří hráči mají zdravotní problémy, které se táhnou delší dobu, a tak se zapojí zřejmě až od zimy, další projevil zájem o přestup. Naopak opět do přípravy se zapojil Procházka a zpět z Radiměře se vrátil Lukášek. Dále se podařilo získat i několik posil, které postupně doplní mužstvo, celkově bychom měli mít o něco širší kádr než doposud. Na trenérských postech zůstává všechno při starém. A co se cílů týká, tak bychom chtěli rozhodně hrát v jiných patrech, než tomu bylo v uplynulém ročníku.“

TJ SOKOL POMEZÍ (13. místo)

Zdeněk Stoklásek, předseda: „Cílem bude v první řadě vyhnout se sestupovým starostem, sestavit dobrý kolektiv a táhnout za jeden provaz. Někteří starší hráči skončili, byť slíbili, že nám pomohou, když by teklo do bot. Na druhou stranu k nám přišel větší počet fotbalistů z Borové, kde tým mužů skončil, takže se intenzivně snažíme skloubit stávající kádr s nově příchozími kluky. Kvantitativně bychom měli mít mužstvo nabité, jestli tomu tak bude i kvalitativně, to ukáže samotná soutěž.“

FK Česká Třebová B vs. FK Spartak Choceň B.Zdroj: Deník/Radek Halva

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ B (postup z OP Ústeckoorlicka)

Kristián Král, trenér: „V zimě byl primární cíl postup do I. B .třídy. To se povedlo. Letos si tabulkové cíle nedáváme. Důležitější pro nás je, aby v obou týmech dospělých dostávali prostor naši odchovanci a postupně jsme si zapracovávali hráče, kteří vyjdou z dorostu. Jsme na začátku procesu, který chceme posouvat dál. Můj osobní cíl je, aby se herní projev týmu přibližoval fotbalu, který hrajeme s naším dorostem. Snahou bude hrát ofenzivní kombinační fotbal a chtít herně dominovat. Pokud se to povede přenést i na hřiště, tak budu spokojený. Budeme pokračovat v koncepci, kterou jsme si nastolili v zimě s příchodem nového trenéra k A týmu, tedy užší spolupráci mezi áčkem, béčkem a dorostem. Od léta chceme, aby zápasy za béčko hráli už jen hráči, kteří trénují s naším A týmem. Ještě dolaďujeme dva návraty našich zkušených odchovanců, vedle kterých by naši mladí kluci mohli fotbalově růst. Plus nadále chceme výrazně využívat naše dorostence, letos jich máme 8-12, které chceme postupně otrkávat v chlapském fotbale.“

TJ SOKOL BYSTRÉ (postup z OP Svitavska)

Vlastimil Oravec, trenér: „Po návratu do soutěže bude naším prvotním cílem záchrana. Rádi bychom se v I. B třídě usadili trvaleji. Kádr zůstal po postupu z okresního přeboru více méně stejný, posilou je gólman Marek Lajžner z Poličky.“