TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ (1. místo, 28 bodů)

Miroslav Bednář, trenér: „Momentálně nevím, co od jarních bojů čekat. Někteří hráči pojali zimní přípravu tristně a v žádném případě nedosahují výkonu v trénincích ani v přípravných utkáních, které by je opravňovaly ke startu v této soutěži. Něco jsme si před přípravou řekli a realita je tomu velmi vzdálená.Po vydařené podzimní části jsme se rozhodli, že nebudeme do kádru zasahovat a noví hráči se u nás během zimní pauzy neobjevili. Věřím, že jsme zvolili správně. Dva naši hráči trénují v Letohradu. Kádr čítá 19 jmen do pole a před začátkem soutěže dojde k jeho zúžení.“

SK SOKOL PROSETÍN (2. místo, 27 bodů)

Radek Hlouš, trenér: „Cílem do druhé poloviny sezony je navázat na vydařenou podzimní část. Chceme bodovat hlavně na domácím hřišti a udržet naše postavení v tabulce I. A třídy.“

TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE (3. místo, 26 bodů)

Miroslav Tesař, trenér: „Cíle jsou stále stejné. Bavit diváky dobrým fotbalem a postupně zapracovávat mladé hráče. Nikdo neodešel, novými tvářemi jsou Josef Kanta a Ondřej Jeřábek z Vysokého Mýta, Tomáš Konejl z Poličky, Michal Vrána z Opatova a Jiří Šauer z Litomyšle.“

TJ Sokol České Heřmanice vs. TJ Jablonné nad Orlicí.Zdroj: Deník/Radek Halva

TJ SVITAVY B (4. místo, 22 bodů)

Martin Komoň, trenér: „Snahou rezervy je zapojit do hry celý hráčský kádr a dát mu příležitost k potřebné herní zátěži. Jsou v něm zastoupeni jak starší zkušení fotbalisté, tak mladí a perspektivní hráči. Naše hra se řídí stejnými herními principy jako hra A týmu. Konečným cílem našeho jarního úsilí bude umístění v horní polovině tabulky I. A třídy. V mužstvu k zásadním změnám nedošlo. Dílčí věci řešíme v širším realizačním týmu, který zůstává pro jarní část rovněž nezměněn.“

FK PROSEČ (5. místo, 22 bodů)

Petr Macháček, předseda klubu: „V jarní části sezony chceme podávat co nejkvalitnější výkony a zároveň pokud možno atakovat čelo tabulky I. A třídy.“

FK SKUTEČ (6. místo, 22 bodů)

Martin Horáček, trenér: „Klubovým cílem pro jarní část sezony je umístění do top pětky. Osobním cílem a přáním však rovněž je, aby se nám v průběhu jara uzdravili stěžejní hráči.“

FK LETOHRAD B (7. místo, 22 bodů)

František Zeman, trenér: „Rovněž na jaře se chceme pohybovat v horní polovině tabulky I. A třídy. Složení hráčského kádru i realizačního týmu zůstalo stejné.“

SK ZÁMRSK (8. místo, 16 bodů)

Miroslav Kaluža, trenér: „Pokud budeme v plné síle od prvního kola, měli bychom brzy opustit spodní část tabulky a následně fotbalově bavit fanoušky nejen v Zámrsku. Po podzimní části nás opouští pouze Martin Jiráský, který bude rozdávat radost v nedalekých Srubech. Pro zdravotní důvody přerušili činnost Pawel Ślepecki a Ivan Židík. Po „zimních servisních zásazích“ jsou Rožek a Semerád, kteří by měli naskočit v průběhu jarní části. Co se týče příchodů, tak k nám z Vysokého Mýta přichází zkušenost v podání Míry Podmajerského a Martina Dvořáka, dále se nám uzdravil Matěj Slováček. Pořád omlazujeme tým a z Vysokého Mýta se vrací Vojta Suchomel a připravuje se s námi i mladík Radek Šprta z Dašic. V řešení na jarní část máme ještě v hledáčku jednu bývalou ligovou hvězdu.“

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD (9. místo, 15 bodů)

Jan Kabrhel, sekretář: „Jasným cílem našeho mužstva pro jarní část je samozřejmě záchrana. Chceme se co nejdříve posunout do klidnějších vod středu tabulky. Tomu také odpovídá kvalitní a náročná příprava a věřím, že se zúročí zlepšenými výsledky. Realizační tým bude dál pracovat beze změny, rovněž hráčský kádr je prakticky stejný, pouze Petr Štarman zamířil zkusit štěstí do Jiskry Litomyšl.“

Sokol Dolní Újezd vs. SK Zámrsk.Zdroj: Deník/Radek Halva

TJ SOKOL TATENICE (10. místo, 14 bodů)

Josef Kristek, vedoucí mužstva: „Hlavní novinkou pro jarní část je, že se vracíme na rekonstruovanou hrací plochu do našeho areálu. Těšíme se na skutečné domácí prostředí a naše výborné fanoušky. Jediným nováčkem v kádru je Martin Hubálek z Dolní Čermné, jinak jdeme do jarní části soutěže beze změn. Čeká nás náročný boj o záchranu a věříme, že s podporou diváků bude úspěšný.“

TJ LUŽE (11. místo, 13 bodů)

Jaroslav Gála, předseda klubu: „Podíváme-li se na průběžnou tabulku, tak cíl je jasný – záchrana v této krajské soutěži. Na podzim jsme po debakluv Dolním Újezdu přistoupili ke změně na trenérském postu. V osmém kole jsme poprvé bodovali v Proseči a nakonec získali slušných třináct bodů. Pevně věříme, že v nastoleném trendu ze závěru podzimu budeme pokračovat rovněž v jarní části a I. A třídu v Luži zachráníme pro další sezonu. Mužstvo trénuje od poloviny ledna, na přelomu února a března absolvovalo i čtyřdenní soustředění.“

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B (12. místo, 10 bodů)

Jan Skácel, sekretář: „Jednoznačně záchrana I. A třídy i pro příští sezonu. počítá se s tím, že budou využívání hráči z A týmu, kam v zimě přišlo několik mladých nadějných borců. Největší ztrátou je Tomáš Pinkava, nejlepší střelec je po vážném zranění kolena a na jaře určitě nebude.“

FC JISKRA 2008 (13. místo, 10 bodů)

Jan Horák, sekretář: „Každopádně chceme zachovat pro FC Jiskra 2088 I. A třídu, takže jinými slovy cílem je udržení v soutěži. Co se týče kádru, tak očekáváme návrat dvou dlouhodobě zraněných.“

SK POLIČKA (14. místo, 9 bodů)

Roman Kysilko, trenér: „Po naprosto nepovedeném podzimu si nemůžeme klást jiné cíle než zabojovat o záchranu a dostat se na místa, která nebudou sestupová. Je mi jasné, že to nebude jednoduché, podobné ambice mají i další týmy a počítám, že bude třeba minimálně šestkrát vyhrát a udělat dvojnásobek bodů, co jsme získali na podzim. Snažili jsme se mužstvo doplnit, což se vcelku povedlo. Velkou posilou by měl být zkušený gólman Jan Ehrenberger z Lanškrouna, z působení v Rakousku k nám přichází svitavský odchovanec Jakub Komínek a z Vrchoviny Michal Šmída. Další dvě zajímavá jména jsou ještě v jednání. Co se týče přípravy, ta je v Poličce v zimě vždy komplikovaná, ale využívali jsme místní sportovní halu a umělou trávu ve Svitavách. A v rámci možností jsem spokojen.“