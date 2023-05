REGIONÁLNÍ FOTBAL: Středeční odpoledne patřilo četným dohrávkám v krajských a okresních fotbalových soutěžích dospělých. V nejvyšší krajské soutěže se z pásma ohrožení nedokázal posunout choceňský Spartak, neboť ve vyrovnaném zápolení se na rozdíl od litomyšlské Jiskry neuměl střelecky prosadit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

„Dohrávkou v Chocni jsme zahájili sérii tří anglických týdnů v řadě. Kluky jsme upozorňovali na to, ze postavení soupeře v tabulce neodpovídá kvalitě jeho kádru, což se v průběhu zápasu jednoznačně potvrdilo.- Do utkání jsme vstoupili rozpačitě, soupeř byl agresivnější a pohyblivější, nicméně během první půle se hra vyrovnala. Oba týmy měly dvě brankové příležitosti, ale skóre zůstalo bezbrankové. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe my a po krásném centru se ještě lépe trefil velmi dobře hrající Štarman. Domácí se tlačili za vyrovnáním, my s vypětím všech sil bránili vedení, postupem času se nám otevíraly zajímavé brejky a z toho plynoucí vyložené šance, ale náskok se nám nedařilo pojistit. I přesto jsme nakonec dokráčeli k cenným třem bodům proti kvalitnímu soupeři v utkání, kterému by spíše odpovídala remíza. Tentokrát jsme byli šťastnější,“ uznal trenér Litomyšle Roman Pražák.

Letohrad nezvládl dohrávku s Chrudimí a nadále se topí v potížích

Zabral také Lanškroun, jenž napravil nevydařené vystoupení v Litomyšli a splnil roli favorita na půdě posledních Moravan. „Zásadní bylo, že nám vyšel vstup do utkání a podařilo se nám skórovat prakticky z první útočné akce po pěkném průniku Krejsara a jeho přihrávce na zakončujícího Ptáčka. V prvním poločase jsme měli ještě několik příležitostí, ale bez gólového efektu, soupeř se snažil hrozit převážně nakopávanými míči, ale k ničemu vážnějšímu se nedostal. Zkraje druhého poločasu se dalekonosnou ránou trefil Sita, potom domácí potrestali naše nedorozumění v obraně a vstřelili kontaktní gól, ale když Skalický dobře vyřešil brejkovou situaci, tak jsme otupili odpor snaživého domácího celku a vcelku v pohodě dovedli utkání k vítězství,“ hodnotil lanškrounský kouč Pavel Hrabáček.

V I. A třídě se na jarní sinusoidě svých výkonů tentokrát ocitly nahoře České Heřmanice a v okresním souboji s FC Jiskra 2008 tahaly za delší konec pomyslného fotbalového provazu, což vyjádřily hladkým třígólovým vítězstvím, a to ještě neproměnili pokutový kop. V I. B třídě zvládl Žamberk důležitý souboj ve Svratouchu a dal vedoucí Sloupnici jasně najevo, že v boji o postup má pořád co říci. Na straně hostů byla v zápase, v němž nebyla k vidění přehršel možností, vyšší produktivita a opřít se mohli také o spolehlivou defenzivu, která na jaře ještě neinkasovala.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 17. kolo: Holice – Lázně Bohdaneč 4:2 (3:0). Branky: 10. a 84. Václavek, 12. a 40. Rosůlek – 50. a 65. Klátil. Moravany – Lanškroun 1:3 (0:1). Branky: 54. Kosina – 2. F. Ptáček, 51. Sita, 64. Skalický. 22. kolo: Choceň – Litomyšl 0:1 (0:0). Branka: 53. Štarman. Přelouč – Libišany 1:5 (1:2). Branky: 30. Hrečín – 37., 62. a 66. Záruba, 22. Motyčka, 89. Vaníček.

I. A TŘÍDA – 18. kolo: České Heřmanice – FC Jiskra 2008 3:0 (1:0). Branky: 26. a 75. Šrut, 78. Bárta.

I. B TŘÍDA SKUPINA B – 16. kolo: Svratouch – Žamberk 0:2 (0:1). Branky: 26. Bartoš, 77. Stejskal.

OFS SVITAVY – okresní přebor – 20. kolo: Hradec nad Svitavou – Mladějov 1:0 (0:0). Branka: 65. D. Jukl z pen. ČK: 0:1 (37. Vondráček).

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ – okresní přebor – 17. kolo: Sruby – Brandýs nad Orlicí 3:3 (0:3). Branky: 60. Šeda, 75. Matoušek, 90. Myšák – 25. Fogl, 30. a 37. Šroler. 18. kolo: Albrechtice – Verměřovice 4:1 (2:0). Branky: 19. a 21. Faltus, 59. J. Nastoupil, 78. Kollert – 83. M. Nastoupil.