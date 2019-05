Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Utkání rozhodly standardní situace, které domácí zahrávají na výbornou. My jsme opět neproměnili několik šancí a za stavu 1:0 nastřelili tyč. Z protiútoku v 82. minutě domácí podruhé udeřili ze standardní situace a závěr zápasu si pohlídali. Některým klukům nemohu upřít snahu a momentálně hrají svoje maximum, ale na zkušenější soupeře to nestačí.“

Chrudim B – Letohrad 2:2 penalty 4:5

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Očekávali jsme těžké utkání a to se potvrdilo. Myslel jsem si, že to bude kvalitnější fotbal a ne bitva plná ostrých zákroků a emocí. Hlavně v prvním poločase jsme se více věnovali komentovaní rozhodčích než hře a domácí nás trápili standardními situacemi, které výborně kopali. Úvod druhého poločasu byl vyrovnaný. Když mi přišlo, že začínáme domácí přehrávat, tak jsme špatně pokryli centrovaný míč a Chrudimští šli do vedení. Od té doby jsme byli jasně lepším týmem, podařilo se nám vyrovnat, ale ze závěrečného tlaku se nám nepodařilo vytěžit víc jak tři obrovské šance. Z výsledku převládá spíše zklamání, ale je pro nás ponaučením, že se příště musíme od první minuty soustředit na hru a začít hrát dřív než v sedmdesáté minutě.“

Třemošnice – Choceň 0:2

Jiří Turek, trenér ŽSK Třemošnice: „Je to jednoduché. Když nedáte branku, nemůžete zvítězit. Ač jsme byli osmdesát procent zápasu lepší, udělali jsme dvě chyby. Není potřeba co více dodávat, druhé utkání v řadě jsme neskórovali a za naše chyby byli potrestáni. Je to prostě špatně.“

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „V Třemošnici jsme odehráli náročný zápas s nepříjemným a agilním soupeřem. Jsem rád, že jsme dokázali tento zápas vyhrát. Mužstvo zaslouží pochvalu za odpracovaný a bojovný výkon. Šance měla obě mužstva, my jsme dokázali dvě proměnit a proto zaslouženě odvážíme všechny body.“

Dolní Újezd – Žamberk 2:1

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: „Bylo vidět, že se spolu střetávají soupeři ze dna tabulky. Vyhrát chtěli oba, nám se lépe povedl první poločas, kdy jsme byli důraznější a hladovější po gólu, které jsme také vstřelili, byť z pokutového kopu. Bohužel veškerý elán jako bychom nechali o přestávce v kabině, nepřispělo nám ani nucené přeskupení sestavy. Soupeř brzy vyrovnal, v dalším průběhu byl lepší, místy nás docela mačkal, ale přečkali jsme to, aniž by hosté měli vyloženou šanci. Nám značně vázla kombinace, ale nakonec vyšlo střídání, Štarman naskočil na pár závěrečných minut a po chvilce svojí příležitost proměnil. Jsou to samozřejmě velice důležité tři body, byť utkání by odpovídala remíza, ale ten rozhodující gól jsme dali my a budeme dál bojovat o záchranu v krajském přeboru.“

Michal Pavelka, trenér 1. FC Žamberk: „Úvod zápasu patřil nám, ale žádnou ze slibně se rozjíždějících akcí jsme nedokázali dotáhnout do konce. Poté převzali iniciativu domácí a po půlhodině hry se dostali do vedení po, dle mého názoru, z přísně nařízené penalty. O přestávce jsme si v kabině řekli 'buď všechno nebo nic' a ve druhém poločase přikovali domácí před jejich branku, ale zradilo nás to co v průběhu celé sezony – koncovka. V závěru zápasu jsme pak dostali do odkryté obrany hořkou pilulku v podobě gólu na 2:1. Naše záchrana je tudíž již jen v rovině teorie. Klukům musím i přes to poděkovat, protože dali do zápasu opravdu maximum.“

Moravany – Lanškroun 2:2 penalty 3:5

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Zápas začal hodně divoce. V páté minutě jsme inkasovali, ovšem hned po rozehrání jsme dokázali vyrovnat. Poté oba týmy v prvním poločase spálily po jedné šanci. Těsně před odchodem do kabin jsem přeci jenom dokonali obrat. Ve druhé půli jsme šli sami na gólmana, ale s tutovkou jsme naložili špatně. Hosté se nezmohli na nic jiného než pokutový kop. A musím říct, že dost diskutabilní. Bohužel jej proměnili. Na adresu vedoucího týmu, musím povědět, že jsme hráli s mnohem kvalitnějšími celky. Na druhou stranu po tomto utkání se už vůbec nedivím, proč Lanškroun figuruje na první příčce.“

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: „Věděli jsme, že jedeme k soupeři, kde je to dost nevyzpytatelné, neboť dokáže potrápit favority. Úvod nám ale vyšel, kdy jsme hned dali vedoucí branku. Jenže vzápětí domácí vyrovnali a hrálo se od nuly. Navíc před poločasem jsme inkasovali gól do šatny. Do druhé půle jsme sestavu přeházeli, nicméně k výraznému zlepšení nedošlo. Hra byla hodně vyrovnaná a alespoň jsme stav srovnali. V závěru mohly oba celky strhnout vítězství na svou stranu. Hodně nám pomohl Ehrenberger, kdy chytil jasný gól z přímého kopu.“