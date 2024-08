Letohradští fotbalisté jsou zatím, co se gólového vyjádření svých vítězství, hodně skromní, ale za dvě výhra v poměru 1:0 se dává šest bodů, takže s tím určitě nemají žádný problém. Byť proti Moravské Třebové to herně podle představ jistě nebylo. „I přes nepříliš povedený výkon v útočné fázi bereme tři body. Houževnatý a svěží soupeř bojoval o lepší výsledek až do konce. Utkání jsme nezačali špatně, po rychlé akci jsme šli do vedení Hillerem, ale to bylo z naší strany vše. Naopak hosté měli možnost srovnat skóre, ale v dobré pozici Lexmaul netrefil branku. My jsme v prvním poločasu zahrozili pouze Kabourkem, který hlavou nemířil přesně, jinak jsme se trápili ve výstavbě útoku a v předfinální fázi bylo hodně nepřesností. Druhý poločas přinesl několik šancí na obou stranách. Z přímého kopu trefil Hiller břevno a dvakrát hlavičkoval nad branku Nágl, soupeř jednou z hranice šestnáctky a podruhé zblízka trefil připraveného gólmana Satoriu. Jako pozitivum vidím druhou nulu na kontě inkasovaných branek,“ vyjádřil se trenér Petr Pražák.

Nejtěsnějším poměrem branek skončilo také okresní derby v České Třebové. Filip Grepl rozhodl jedinou trefou o výhře domácího celku nad vysokomýtským béčkem. „Tentokrát musím kluky pochválit zejména za defenzívní výkon. Nebezpečného soupeře jsme pustili pouze k jedné střele na branku, kterou vyrazil brankář Janůj na roh. Kluci k utkání přistoupili velice zodpovědně hned od úvodu a když nám zhruba po hodině hry hosté začali zatápět, tak naši střídající hráči tento tlak utlumili a společnými silami dovedli zápas do vítězného konce. Opět se projevila naše obrovská zbraň, a to je šíře kádru,“ pochvaloval si českotřebovský kormidelník František Dvořák.

Duely Lanškrouna a Svitav náleží tradičně k atraktivním zápolením v rámci krajského přeboru a nejinak tomu bylo i tentokrát. Pro svěřence kouče Pavla Hrabáčka se duel podobně jako minulý týden nevyvíjel příznivě, ale zlepšením ve druhém poločase z něho alespoň remízu vytěžili. „Bylo to hodně podobné jako před týdnem proti Lázním Bohdaneč. V první půli byl soupeř kombinačně o dost lepší, naše hra směrem dopředu byla neurovnaná a prakticky jsme jen odevzdávali balony. Takže jsme se hlavně bránili svitavské převaze, naštěstí pro nás hosté svoje akce místy příliš přehrávali a my se stačili v obraně většinou zkonsolidovat. Přesto jsme inkasovali, když nám míč proletěl mezi obránci a přikutálel se k volnému Králíčkovi. Po změně stran jsme začali přebírat iniciativu, zlepšili pohyb, hru oživila střídání. Podařilo se nám z nějaké druhé třetí šance srovnat a v závěru jsme měli příležitosti i na vítězný gól, ale ten už nepadl. Celkově vyzněl první poločas spíše pro hosty, druhý spíše pro nás, tudíž remíza byla asi spravedlivá,“ uznal lanškrounský lodivod.

Druhé víkendové derby v Ústí nad Orlicí prokázalo, že rezerva Jiskry bude v domácím prostředí velmi nebezpečná. Zlomem v zápase bylo, když domácí před poločasem odskočili na 3:1. Hosté z Chocně po návratu z kabin vykřesali naději kontaktní trefou, jenž pár minut nato přidal Hoffman čtvrtý zásah nováčka a dal razítko na první ústecké přeborové vítězství. „Domácí premiéra béčka v krajském přeboru dopadla výborně, náš mladý tým, jehož nejstarší hráč základu měl 24 let, si se zkušeným soupeřem poměrně hladce poradil,“ kvitoval klubový sekretář Jan Skácel. „Utkání se odehrálo na velice špatném hřišti, přesto se obě mužstva snažila hrát kombinační fotbal. Domácí se dostali do rychlého vedení, dokázali jsme reagovat a vyrovnat Martinem Fikejzem. Poté nám soupeř utekl na rozdíl dvou branek vinou našeho nedůrazu. Stačili jsme ještě snížit zásluhou Lakyho, doufali jsme ve vyrovnání, ale Ústí rozhodlo čtvrtým gólem o svém vítězství. Kupí se nám zranění, ale kalendář zápasů je neúprosný, hned ve středu nás čeká druhé kolo poháru,“ řekl choceňský trenér Petr Zahálka.