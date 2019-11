Zatímco první polovina podzimu zastihla fotbalisty České Třebové v relativně dobrém rozpoložení, ta druhá už v jejich podání nebyla příliš pozitivní. Ke spokojenosti bylo daleko také na závěr, protože Třebovští prohráli derby s Lanškrounem vysoko 0:4. Hosté jednoznačně potvrdili roli favorita, když se znovu mohli opřít o svého kanonýra Ptáčka. Jako první se trefil Sita po patnácti minutách a druhý gól v síti domácích, o nějž se postaral právě Ptáček, už dával tušit, jakým směrem se zápas bude odvíjet. Třebovským nelze upřít snaha, ale na zkušenostmi ostřílený tým Lanškrouna to nestačilo. Ptáček pak přidal ještě dvě branky a stanovil skóre na 0:4.

Fakta – branky: 31., 70. a 89. Ptáček, 15. Sita. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 2:1. Diváci: 111. Poločas: 0:2. Česká Třebová: Moláček – Herclík (78. Fohl), Jiřánek, Müller, Švec – Gregor (46. Fric), Plačko (68. Fučík), Flídr, Deml – Stolín (46. Borek), Křepela. Lanškroun: Ehrenberger – Komínek, Veselý, Popelář, Karlík – Marek (60. Doležal), Krejsar (68. Pecháček), Kolomý, Sita (81. Jílek) – Savych (86. Šabata), Ptáček (89. Fikejs).

Choceň - Horní Ředice 2:2, pen. 5:4

Lépe zvládnout začátek utkání bylo přáním trenéra Zahálky po vystoupení Chocně v Lanškrouně. Realita utkání s Ředicemi? Znovu rychle inkasovaný gól od Dědiče, který navíc podpořil ten samý střelec i druhým zásahem. To všechno po dvaceti minutách hry. Lze tak vytušit, co se dělo v kabině Chocně o přestávce. Mělo to účinek, neboť M. Novotný pět minut po pauze snížil. Domácí dostali impuls, ale čas ubíhal a na vyrovnání ne a ne dosáhnout. Hosté se tak nečekaně blížili k pro ně důležitým bodům. Přítrž tomu učinil kapitán Coufal, jenž poslal svůj tým alespoň do penalt chvíli před koncem. Choceň je opanovala a brala dva body.

Fakta – branky: 49. Novotný, 84. Coufal – 10. a 20. Dědič. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). ŽK: 1:2. Diváci: 64. Poločas: 0:2. Choceň: Krátký – Coufal, Zahálka, L. Novotný, Klofanda – Heger, Fikejz, Laky (75. Matějka), M. Novotný – Gronych (46. Kaplan), Voda (46. Beneš). Horní Ředice: Češka – Březina, Ručka, Horyna (46. Skalický), Kmoníček (58. Nevřala) – Lát, Morávek, Hrdý (52. Fous), Klír – Völkl, Dědič (78. Kopa).