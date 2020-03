Pravidelně nejfrekventovanější jarní fotbalovou otázkou nejen v Pardubickém bývá, jestli se najde někdo, kdo vezme divizi.

To je evergreen, který loni došel nečekané odpovědi, když přeborníci z Lanškrouna postup odmítli, ale našly se dva odvážné kluby z dalších pozic, které kývly. Protože si Hlinsko s Letohradem v republikové soutěži nevedou zle, není vyloučeno, že někoho inspirují.

Faktem je, že nahlas se k podobným úmyslům na prahu jarních bojů nikdo nepřihlásil, a to ani suverénní holický lídr, jenž hovoří raději o tom, že chce bavit sebe a diváky. Ale co není, může nastat později.

Ostatně je v posledních letech pravidelným zvykem, že na trávníku se sice nějakých výsledků dosáhne, ale když dojde na podání přihlášky do nové sezony, začnou se dít v červnu na všech možných úrovních pozoruhodné věci. Lze si jen přát, aby se krajský fotbal tentokrát nedočkal podobně nemilých překvapení, jakým byl vloni na konci jara nenadálý dobrovolný odchod Slatiňan z divize do I. B třídy, a aby týmy, jež si postup v kterékoli soutěži na hřišti sportovní cestou vybojují, ho skutečně vzaly.

Holický tank aneb Přebor má svou Slavii

Dominance. FC Liverpool, Celtic Glasgow, Paris St. Germain, Slavia Praha, SK Holice. Co mají tyto týmy společného? Patří k jasným lídrům ve svých soutěžích. Jasně - srovnávat účastníka anglické Premier League s krajským přeborem na Pardubicku zavání troufalostí, přesto taková suverenita jednoho celku už nebyla dlouho k vidění. Podzimní částí Holice prosvištěly jako uragán.

Patnáct zápasů a v nich čtrnáct výher a jediná prohra. Z toho pramenil zisk 32 bodů. Nejlepší útok (54 branek) a druhá nejlepší obrana (18 gólů). „Je to krásné, ale takový plán nebyl. Chtěli jsme hrát fotbal, který by bavil diváky a zároveň naplňoval hráče i nás,“ přiznává holický trenér Evžen Kopecký. Jeho tým měl před pronásledovateli náskok dvanácti bodů. Holice šly na dálku ve šlépějích pražské Slavie, která měla před jarní částí dokonce šestnáct bodů k dobru.

„Po nějakých pěti šesti utkáních jsem už věděl, že máme hodně silný tým. Rozhodně by mne ale nenapadlo, že se dostaneme do takového bodového úniku,“ podotýká Kopecký. A je tu ještě jedna paralela s dosavadním šéfem české nejvyšší soutěže. Trenér za kterým hráči jdou a který sází na kolektivní pojetí. V pražské Slavii je tou ústřední postavou Jindřich Trpišovský.

„Nějak se snažím na kluky působit, a především nedělám z fotbalu vědu, chci být respektován, ale respektuji i je. A snažím se, aby je to na hřišti bavilo. Místy jim ještě chybí vyšší zaujetí pro hru, tak se ho pokouším do nich nalít,“ prozrazuje recept na úspěch holický lodivod. Jeho svěřenci si podzimní krasojízdou na sebe podobně jako sešívaní ušili bič. Mohou si být jisti, že se bude chtít na ně každý vytáhnout. „Samozřejmě, když už jsme se dostali do takového trháku, chtěli bychom tuto laťku udržet. Jsme ale v polovině soutěže a stát se může cokoli,“ nabádá k opatrnosti Kopecký.

Jistě by nechtěl, aby pokračovaly souvislosti jeho týmu s pražskou Slavii. Ta totiž v prvních třech jarních ligových kolech dvakrát prohrála. Holice to stihly zatím jednou v premiéře na chrudimském trávníku…

Představení mužstev

SK HOLICE

Cíl pro jarní část?

Petr Bajer, předseda klubu: „Rádi bychom navázali na výborné podzimní výkony a výsledky. Postupně chceme do týmu zapracovat odchovance z dorostu. Samozřejmě máme v plánu bavit fotbalem sami sebe i všechny příznivce holického klubu.“

Soupiska – brankáři: Petr Laksar (1996), Jiří Pšenička (1997). Obránci: Lukáš Hanč (1992), Miloš Chvála (1990), Jan Řezníček (1995), Marek Řehák (1997), Daniel Fotul (1996), David Kuclér (2001). Záložníci: Jakub Jedlička (1989), Filip Křtěn (1999), Jakub Rek (1999), Jan Rosůlek (1993), David Semínko (1994), Jiří Růžička (2001), Lukáš Prokop (2001). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Emanuel Rožek (1999), Jindřich Václavek (1989).



Realizační tým – trenér: Evžen Kopecký. Vedoucí mužstva: Pavel Novotný.



Změny v kádru – odchody: Tláskal (Sezemice).



Příchody: Růžička, Prokop, Kuclér ( z dorostu).

MFK CHRUDIM B

Cíl pro jarní část?

Miroslav Teplý, trenér: „Naše cíle a úkoly jsou víceméně konstantní. Po vydařené zimní přípravě chceme opět fungovat jako správná rezerva a juniorka zároveň, což znamená jasně danou spolupráci s A týmem, v co největší míře zapojení vlastních mladých odchovanců a tím jim pomoci s rychlejší adaptací v dospělé kopané. K tomu bychom se samozřejmě chtěli prezentovat i kvalitní a atraktivní hrou s progresívními moderními prvky a pohybovat se v popředí tabulky.“

Soupiska – brankáři: Daniel Gregovský (1999), Radek Stýblo (2000), Lukáš Kudláček (1993). Obránci: Martin Tlapák (1994), Filip Holeček (1997), Jaroslav Jindrák (1996), Matěj Zikmunda (1999), David Kopecký (1997), Matyáš Petržíla (2000), Zdeněk Prokůpek (2000), Michal Bakeš (2000), Tomáš Hansl (2002). Záložníci: Daniel Žalud (1994), David Vácha (2000), Jakub Pekař (1998), Martin Friček (1999), Miloš Rejfek (2001), Vladimír Skoumal (2000), Tomáš Vácha (1985), Dominik Tajzler (2001). Útočníci: Martin Havránek (1993), Tomáš Linhart (1998), Vojtěch Holeček (2001), Vojtěch Voženílek (2000).



Realizační tým – trenér: Miroslav Teplý. Asistent: Josef Širůček a Jiří Hlavatý. Vedoucí mužstva: Josef Mrkva. Trenér brankářů: Jan Hort.



Změny v kádru – odchody: Pylyp (Ukrajina), Kužma (Choceň).



Příchody: Vácha (Slatiňany), Tajzler, Hansl (oba z dorostu).

TJ FO LANŠKROUN

Cíl pro jarní část?

Pavel Hrabáček, trenér: „Chceme pokračovat v nastoleném trendu a dávat více prostoru mladým hráčům. Samozřejmě se budeme chtít udržet na pozicích, na kterých se nacházíme. Bude to ovšem těžké.“

Soupiska – brankáři: Jan Ehrenberger (1988), Martin Herzog (1997), Filip Fikejs (2002). Obránci: Lukáš Krejsar (1994), Stanislav Popelář (1983), Ondřej Veselý (1996), Ondřej Macháček (1990), Lukáš Komínek (1993), Jan Karlík (1996), Vilém Jílek (2002). Záložníci: Adam Kolomý (2000), Štěpán Kolomý (1996), Ondřej Doležal (1996), Jaroslav Sita (1994). Útočníci: Marek Pecháček (2002), Michal Marek (1998), Petro Savych (1992), František Ptáček (1991), Michal Skalický (2000).



Realizační tým – trenér: Pavel Hrabáček. Asistent: Roman Kunc. Vedoucí mužstva: Petr Vašíček.



Změny v kádru – odchody: Skalický (Bělkovice).



Příchody: nikdo.

TJ SOKOL MORAVANY

Cíl pro jarní část?

Josef Hynek, hrající sekretář: „Po podzimu máme nahráno krásných třicet bodů, ale i přesto musíme do jara vstoupit aktivně a žádný zápas nepodcenit. Proto hlavním cílem je v úvodu uhrát co nejvíce bodů, aby se nám sezona dohrávala v klidu a dostali příležitost hráči z dorostu. Hráčský kádr se nám podařilo udržet a navíc doplnit o Lukáše Zbudila.“

Soupiska – brankáři: Bronislav Branda (1988), Michal Branda (2000). Obránci: David Sokol (1977), Jaroslav Lukas (1990), Marek Lukas (1997), Jan Hurta (1988), Adam Záleský (1990). Záložníci: Jiří Beran Jiří (1990), Dan Machatý (1999), Josef Hynek (1975), Miroslav Semerád (1973), Lukáš Zbudil (1997). Útočníci: Tomáš Kříž (1983), Michal Knotek (1994), Dominik Čáň (1997), Pavel Formánek (1983).



Realizační tým – hrající trenér: Miroslav Semerád. Asistent: Jan Branda. Vedoucí mužstva: Vladimír Kříž.



Změny v kádru – odchody: Vařečka (Vysoké Mýto).



Příchody: Zbudil (Chvojenec).

TJ LUŽE

Cíl pro jarní část?

Marek Veis, trenér: „Náš cíl je jasný, chceme skončit do třetího místa.“

Soupiska – brankář: Petr Vostradovský (1998). Obránci: Radek Dušek (2005), Michal Radouš (1990). Lukáš Richter (2000), Martin Malinský (2001), Lukáš Naď (2000), Daniel Klenor (2006). Záložníci: David Koukal (2006). Daniel Denk (2001), Marek Veis (1975), Jan Mráz (2005), Viktor Shejbal (2001), Martin Doša (1992), Dominik Fejl (2005). Útočníci: Jaroslav Kroutil (1997), Miloš Kolář (2006), Lukáš Kovačka (1997).



Realizační tým – trenér: Marek Veis. Vedoucí mužstva: Jiří Kopecký. Manažer: David Terer.



Změny v kádru – odchody: Lacman, Merkl (konec činnosti).



Příchody: Denk (Hradec Králové).

ŽSK TŘEMOŠNICE

Cíl pro jarní část?

Pavel Kolbaba, sekretář: „Cílem pro jaro je udržet horní polovinu tabulky, kde jsou mužstva hodně nacpaná. Kdybychom v prvním jarní zápase vyhráli, mohli jsme být ještě výše. Ale budeme skromní, přáním je nemít záchranářské starosti.“

Soupiska – brankáři: David Oswald (2000), Michal Mrázek (2003), Milan Žďánský (1981). Obránci: Petr Vojtěch (1991), Tomáš Mejtský (1998), Liviu Mocanu (1982), Ondřej Vančura (1988), Milan Jelínek (2000), Patrik Oswald (1999), Matěj Jablečník (1993), Jan Malý (1992), Serhii Pieies (2000), Josef Míšek (2001). Záložníci: Milan Jelínek (2000), Jan Vančura (1988), Miroslav Šindelář (1995), Petr Šindelář (1997), Tomáš Forman (1999). Útočníci: David Forman (1993), Michal Hejcman (1994).



Realizační tým – trenér: Liviu Mocanu. Asistent: Miroslav Šindelář. Vedoucí mužstva: Kamil Brom.



Změny v kádru – odchody: Culek (konec kariéry)



Příchody: Šmídl, Tomiška, Míšek (z dorostu).

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Cíl pro jarní část?

Václav Huryta, manažer: „Plánem pro jaro je pokusit se vylepšit naše současné postavení v tabulce a také vyzkoušet v soutěžních zápasech některé hráče z kádru rezervy.“

Soupiska – brankáři: Marek Kamisch (1990), David Vykydal (1988), Michal Schreiber (1999). Obránci: Petr Bubela (1992), Ondřej Kopa (1992), Roman Krystl (1994), Milan Strnad (1988), Jiří Fógl (1992), Roman Petrila (1994). Záložníci: Jan Bednář (1992), Tomáš Novák (1993), Michal Sedláček (1990), Jaromír Štaffa (1999), Tomáš Macek (1998), Ondřej Kalus (1989). Útočníci: Zdeněk Konečný (1992), Lukáš Petrila (2000), Michal Holub (1994), Zdeněk Kudyn (1982), Robin Polák (1990).



Realizační tým – trenér: Zdeněk Válek. Vedoucí mužstva: Pavel Václavek. Masér: Josef Bělehrádek.



Změny v kádru – odchody: nikdo.



Příchody: nikdo.

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC

Cíl pro jarní část?

Antonín Čáp, trenér: „Do jarní části soutěže vstupujeme s cílem vyhnout se sestupovým vodám, posunout se do horní poloviny tabulky a předvádět pohledný kombinační fotbal.“

Soupiska – brankáři: Miroslav Nečas (1991), Adam Jirků (2002). Obránci: Tomáš Dvořáček (1990), Ondřej Hauf (1985), David Jablečník (1995), Radim Jošt (1994), Dominik Zrůst (1998), Tomáš Zrůst (1997), Petr Vegeš (1998). Záložníci: Dominik Čáp (1994), Jakub Hlaváč (1995), Dominik Ilko (1993), Stanislav Mach (1978), David Motl (1995), Václav Pilný (2001), Michal Straka (1993), Vít Svoboda (1997). Útočníci: Dominik Levinský (1994), Jakub Musil (1997), David Salfický (1982), David Svoboda (1993).



Realizační tým – trenér: Antonín Čáp. Asistent: Vít Štětina. Vedoucí mužstva: Jaroslav Pavlík. Trenér brankářů: Jan Vašíček.



Změny v kádru – odchody: Janda (Vysoké Mýto), Netušil (Čáslav).



Příchody: Nečas (Spoje Praha), Pilný (MFK Chrudim), Ilko (Načešice).

TJ JISKRA LITOMYŠL

Cíl pro jarní část?

Roman Pražák, trenér: „Rádi bychom, aby se v naší hře projevily změny, které jsme se snažili do hry zakomponovat během zimní přípravy. Samozřejmě se chceme v tabulce posunout výše. Pokud skončíme mezi prvními pěti týmy, tak bychom byli spokojeni.“

Soupiska – brankáři: Lukáš Koukola (1997), Michal Kačer (1992), Miroslav Malý (1988). Obránci: Martin Hašek (1990), Josef Jireček (1999), Jan Štoudek (1992), Libor Pešek (1988), Petr Škeřík (1998), Martin Gyömber (1979), David Blajda (1999). Záložníci: Vít Kristek (1992), Petr Kundera (1991), Jiří Paclík (1995), Matěj Hromádka (1994), Petr Malý (1994), Michal Sršeň (1991), Pavel Urban (1990), Adam Klejch (2001), Tomáš Tauer (1997), David Blajda (1999). Útočníci: Ladislav Severa (1992), Jaroslav Zeman (1987), Vojtěch Folta (1992), Jaroslav Vejrych (1997), Pavel Derka (1993).



Realizační tým – trenér: Roman Pražák. Asistent: Filip Pražák. Vedoucí mužstva: Luděk Horák a Jiří Elčkner.



Změny v kádru – odchody: Urbanec (Semanín), Bačík (Cerekvice), Šauer (České Heřmanice).



Příchody: Sršeň (Choceň), Malý (Cerekvice), Derka (Dobříkov).

TJ SVITAVY

Cíl pro jarní část?

Oldřich Palla, vedoucí mužstva: „Naším cílem je zlepšení oproti podzimu po všech stránkách. Jak herní, kdy chceme přilákat diváky do hlediště, tak výsledkové, kdy bychom se rádi minimálně posunuli do horní poloviny přeboru.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Jílek (1993), Tomáš Cabal (1996). Obránci: Martin Czehowský (1996), Michal Čížek (1989), Martin Vacek (1997), Jakub Novák (1992), Adam Novák (1998), David Veselský (1994), Petr Marvan (2000). Záložníci: Filip Čížek (1997), Jakub Chlup (1989), Petr Bartoš (1996), Jakub Škáva (1987), Jakub Válek (1995), Lukáš Samek (2001), Michal Horák (1985), Matěj Vrabec (1997). Útočníci: Vít Ehrenberger (1994), David Juřík (1996), Jiří Jukl (1992).



Realizační tým – trenér: Radovan Kroulík. Asistenti: Vladimír Raplík a Milan Janko. Vedoucí mužstva: Oldřich Palla.



Změny v kádru – odchody: nikdo.



Příchody: Samek (Jihlava).

FK SPARTAK CHOCEŇ

Cíl pro jarní část?

Petr Zahálka, hrající trenér: „V jarní části sezony chceme kvalitními výkony získávat potřebné body a posunout se do vyšších pater tabulky.“

Soupiska – brankáři: Vojtěch Krátký (1997), Libor Gerčák (1975). Obránci: Marek Coufal (1986), Tomáš Klofanda (2000), Petr Zahálka (1981), Lukáš Novotný (1999), Daniel Bartoš (2001). Záložníci: Radek Matějka (2000), Matouš Novotný (1998), Vladimír Novotný (1994), Vojtěch Heger (1995), Jakub Kužma (2000), Matěj Voda (2000), Šimon Štanglica (2000). Útočníci: Jindřich Gronych (1996), Radim Fikejz (1987), Petr Dostál (1994), Milan Gerčák (2002).



Realizační tým – trenér: Petr Zahálka. Vedoucí mužstva: Jindřich Zdeněk.



Změny v kádru – odchody: Beneš (Jehnědí), Sršeň (Litomyšl), Laky (Slavia Praha), Lebeda (Sloupnice), Simon (Horní Jelení).



Příchody: Štanglica (Vysoké Mýto), Kužma (Chrudim), Gerčák, Bartoš (přeřazeni z dorostu).

SK FK HORNÍ ŘEDICE

Cíl pro jarní část?

Petr Kopa, hrající asistent trenéra: „Tady nemá cenu chodit kolem horké kaše. Co nejdříve se chceme zachránit v nejvyšší krajské soutěži.“

Soupiska – brankář: Martin Češka (1992). Obránci: Petr Kopa (1980), Ladislav Skalický (1981), Ondřej Březina (1992), Daniel Ručka (1990), Ladislav Nevřala (1991). Záložníci: Miroslav Horyna (1982), Jakub Hrdý (2002), František Völkl (1993), Ondřej Mráz (1984), Jonáš Klír (1994), Ondřej Kmoníček (1990), Petr Fous (1999). Útočníci: Pavel Dědič (1991), Matěj Hrubý (1982), Jiří Dujsík (1981), Václav Morávek (1999).



Realizační tým – trenér: Stanislav Šedivka. Hrající asistent: Petr Kopa. Vedoucí mužstva: Roman Slabý. Masér: Vladimír Kučera.



Změny v kádru – odchody: Lát (Sezemice).



Příchody: nikdo.

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

Cíl pro jarní část?

Pavel Petr, trenér: „Náš nejmladší tým v krajském přeboru jednoznačně čeká boj o záchranu v soutěži. Jestli chceme být v jarní části úspěšní, tak musíme v každém zápase předvést maximální bojovnost a odhodlání, bez toho to nepůjde.“

Soupiska – brankáři: František Moláček (1998), Jakub Hotmar (1987), Vojtěch Hýbl (2001), Michal Ezr (2001). Obránci: Tomáš Plačko (1992), Kryštof Klumpar (2000), Michal Kubásek (1984), Pavel Švec (1983), Jakub Jiřánek (2001), Filip Herclík (2000), Luboš Srb (2000), Jan Deml (2001), Dominik Fohl (2001). Záložníci: Lukáš Roušar (1982), Patrik Müller (1998), Jan Flídr (2001), Vojtěch Langer (1999), Matěj Borek (2000), Lukáš Hýbl (2001), Patrik Rataj (1996). Útočníci: Vojtěch Novotný (1995), Jiří Stolín (1998), Šimon Fric (2001), Radim Křepela (2000).



Realizační tým – trenér: Pavel Petr. Asistent: Michal Kubásek. Vedoucí mužstva: Stanislav Petr.



Změny v kádru – odchody: Ezr (stěhování do Zlína), Sejkora (Ústí nad Orlicí), Fučík ( Ústí nad Orlicí), Gregor ( Semanín).



Příchody: Rataj (návrat po zranění).

SK PARDUBIČKY

Cíl pro jarní část?

Tomáš Mrázek, trenér: „Chtěli bychom samozřejmě soutěž v Pardubičkách udržet i pro příští sezony. Konkrétně pak, vyhnout se sestupovým příčkám co nejdříve. Zimní příprava byla velmi tvrdá a velmi kvalitní a musíme celý tým pochválit za přístup. Pevně věříme, že nám to na jaře pomůže. Tým se kvalitně doplnil a přípravná utkání naznačila rapidní zlepšení oproti podzimu. Na jaro se tak opravdu všichni těšíme.“

Soupiska – brankáři: Pavel Zahradník (1991). Obránci: David Norek (1988), Rostislav Suchochleb (2000), Jan Bartoníček (2000), Radim Froš (1990), Václav Strnad (1980), Daniel Martan (1994), Jiří Čunderle (1990), Jan Robovský (2000). Záložníci: Oldřich Filipi (1995), Tomáš Svoboda (1999), Michal Hofman (2000), Matěj Tuťálek (2000), Petr Jonáš (1987), Jan Dojčán (1999), Erik Jandera (1998), Lukáš Svoboda (1997), Ondřej Hátle (2000), Filip Libánský (1992). Útočníci: Tomáš Svatoň (1997), Tomáš Šprachta (1999), Filip Krejčí (1988), Martin Havelka (2000), Jindřich Kříž (1987).



Realizační tým – trenéři: Luboš Pilař a Tomáš Mrázek. Asistent: Jaroslav Frydrych. Lékař: Martin Jindra.



Změny v kádru – odchody: Buš (Staré Hradiště).



Příchody: Suchochleb (FK Pardubice), Filipi (Lokomotiva Hradec Králové), Hofman (Nové Sady), Strnad (návrat z pracovní cesty).

SK POLIČKA



Cíl pro jarní část?

Miroslav Kovář st., trenér: „Do jarní části vstupujeme s cílem udržet krajský přebor, vzhledem k našemu postavení v tabulce si ani jiný klást nemůžeme. Na naše podmínky jsem spokojen se zimní přípravou, odehrané tři přátelské zápasy jsou vzhledem k sálové kopané nevídané…“

Soupiska – brankáři: Ondřej Slaný (1993), Miroslav Krčil (1999). Obránci: Karel Punar (1996), Pavel Bureš (1979), Martin Pavliš (1990), Tomáš Jílek (1988), Jakub Mužík (1990), Ondřej Klein (1990). Záložníci: Miroslav Vondra, (1986), Vojtěch Klein (1993), Petr Navrátil (1989), Tomáš Švec (1989), Adam Andrle (1999). Útočníci: Mirek Stejskal (1986), Tomáš Solnička (2000), Miroslav Dobeš (1990), Miroslav Kovář ml. (1993).

Realizační tým – trenér: Miroslav Kovář st. Asistent: Pavel Satrapa. Vedoucí mužstva: Jarmil Andrle. Kustod: Libor Zatočil.

Změny v kádru – odchody: Stodola (Strašnice).

Příchody: Solnička (Hlinsko).

TJ SOKOL ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

Cíl pro jarní část?

Josef Radouš, vedoucí mužstva: „Jiné plány než se odpoutat z posledního místa a tudíž setrvat v krajském přeboru nemáme.“

Soupiska – brankář: David Jiran (1993). Obránci: Lukáš Nepivoda (1996), Tomáš Špidlen (1995), Libor Chovanec (1991), Martin Žoček (1997), Pavel Deutsch (1981), Michael Vávra (1991), Jan Betlach (1987). Záložníci: Bohumil Pospíšil (1993), Martin Starý (1991), Martin Braun (1990), Tomáš Jelínek (1993), Jan Jindra (1998), Tomáš Najman (1990), Filip Matějka (1986). Útočníci: Jan Kotajny (1994), Aleksandar Tomič (1987), Filip Panchártek (1998), Richard Klouda (1994), Martin Barbarič (1998).



Realizační tým – trenér: Jaroslav Novák. Vedoucí mužstva: Josef Radouš.



Změny v kádru – odchody: Vokál (Lázně Bohdaneč).



Příchody: Betlach (Dolní Třešňovec).