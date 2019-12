Fanoušek choceňského fotbalu potřeboval notnou dávku trpělivosti, aby věřil, že počáteční nezdar se někdy musí zastavit. Mužstvo šlo od porážky k porážce. Vrcholem zmaru bylo utkání v Moravanech, kde Choceň inkasovala hodně potupných jedenáct branek.

Že se to zlomí, věřil i trenér Petr Zahálka. Sám aktivní hráč, jenž z pozice stopera burcoval své spoluhráče, kteří jsou v některých případech i o generaci mladší.

Z krize se Choceňští vyhrabali. Ačkoli pozice v tabulce není oslnivá (11. místo, 19 bodů), po velmi špatném začátku ji musejí brát.

Zápasová rekapitulace



1. kolo: Heřmanův Městec – Choceň 3:0

2. kolo: Choceň – Holice 2:5

3. kolo: Rohovládova Bělá – Choceň 4:1

4. kolo: Choceň – Třemošnice 0:2 (hráno v Tře.)

5. kolo: Moravany – Choceň 11:1

6. kolo: Choceň – Pardubičky 3:2

7. kolo: Luže – Choceň 3:0

8. kolo: Choceň – Svitavy 4:2

9. kolo: Polička – Choceň 0:3

10. kolo: Choceň – Litomyšl 3:2

11. kolo: Chrudim B – Choceň 2:2 pen. 2:4

12. kolo: Moravská Třebová – Choceň 2:1

13. kolo: Choceň – Česká Třebová 2:1

14. kolo: Lanškroun – Choceň 5:2

15. kolo: Choceň – Horní Ředice 2:2 pen. 5:4

Tým prošel obměněnou, ale přece jen výsledky a předváděnou hru jste si představoval asi jinak?

Do sezony jsme šli po velké obměně kádru, kdy odešli zkušení hráči a přišli mladí perspektivní hráči s minimem zkušeností s touto soutěží. Čekalo nás hodně práce naladit nové mužstvo na to, co chceme hrát. Letní příprava nenasvědčovala, že by jsme se měli obávat. Proto jsem takový začátek sezony neočekával. Popravdě, osobně jsem takový vstup do soutěže nikdy nezažil.

Pokud to vezmeme od začátku, bylo by lepší na něj zapomenout, byť jste spoustu utkání sehráli venku, což taky mělo vliv na pohodu?

Všechny zápasy pro nás znamenaly novou zkušenost. Hledali jsme za pochodu cestu jak mužstvo poskládat a naladit tak, aby to fungovalo. K tomu jsme měli i těžký los, kdy jsme z prvních pěti zápasů hráli čtyřikrát venku, jednou doma a to s velmi kvalitním týmem Holic. Bylo to těžké období. Proto musím kluky pochválit, že společnou prací a trpělivostí jsme se z této situace dokázali dostat.

Dokázali jste se z velmi svízelné situace dostat a přišla šňůra čtyř vítězných utkání. V tu chvíli se vám muselo ulevit?

Samozřejmě. Každou výhrou šlo sebevědomí nahoru. Hra začala mít kvalitu a výsledky se začaly dostavovat.

Byly zápasy, kdy jste opakovaně inkasovali během prvních minut. Dá se to přičíst určité nezkušenosti nebo výpadku koncentrace, protože o to víc se tým nadřel, aby ztrátu dohnal?

Začátky nám nevycházely tak, jak jsme si představovali. Mluvili jsme o tomto úseku zápasu, abychom si na to dali pozor. Většinou se ale jednalo o individuální chyby, kdy je soupeř dokázal potrestat. Dohánět ztrátu je vždy náročné.

Na čem bude potřeba přes zimu zapracovat, aby výkonnost Chocně byla konstantní?

V zimní přestávce chceme mužstvo vhodně doplnit. Čeká nás dlouhé období, kdy je čas zapracovat na všech nedostatcích, co nám podzim ukázal a postupně se zlepšovat. Začátek soutěže již nechceme opakovat. Na jaře nás čeká devět utkání doma, tak chceme fanouškům dělat radost dobrými výkony a vyhranými zápasy.