Boj o udržení nabírá na obrátkách a celky Poličky a Tatenice jsou v něm vážně namočeny, takže o významu jejich vzájemného střetu nebylo pochyb. Svěřenci Romana Kysilka znovu potvrdili, že domácí vystoupení jim na jaře jdou, čtyřgólové vítězství bylo možná i nad jejich očekávání. „Hosté přijeli v oslabené sestavě a bylo to na jejich hře znát. Nebezpečí z jejich strany hrozilo pouze od zkušeného Knápka. My jsme začali poměrně dobře, brzy jsme se ujali vedení, který se nám dařilo navyšovat. Ke konci poločasu jsme začali trochu lajdačit a hrozilo to inkasovanou brankou a zbytečným zdramatizováním průběhu. Což se naštěstí nestalo, ve druhém poločase jsme měli do otevřenější obrany soupeře řadu příležitostí k rychlým kontrům. Naší mladí hráči se předháněli v jejich zahazování, takže se o góly tentokrát postarali ti zkušení. Jsem rád, že se střelecky chytá Šmída, spolehlivý výkon odvedli brankář Ehrenberger a stoper Pavliš, opět mě potěšil mladík Valouch, který by mohl být do budoucna pro poličský fotbal příslibem. Vítězství si ceníme, ale nic nekončí, potřebuje uspět i v dalších utkáních a nejlépe hned v Luži,“ pronesl poličský kormidelník.

Krajákovi a spol. vyloupili Lanškroun. Mílový krok Chocně k záchraně

Ani Dolní Újezd nemá zdaleka nic jistého a ze Zámrsku se nyní vracel s prázdnou. Domácí hrají na jaře velmi dobře a posunuli se do elitní pětky soutěže. Docela vyrovnané utkání na jejich stranu strhla efektivní spolupráce rychlé útočné dvojice Jiráský – Rožek. První asistoval, druhý zakončoval a do poločasu to bylo o dva góly. Snaha hostů vrátit se po změně stran do zápasu narazila na jejich nedůraznou a nepřesnou koncovku, několik slibných příležitostí se neujalo a skóre se nezměnilo ani v závěru, kdy domácí chodili do nebezpečných brejků při dolnoújezdské hře vabank.

V těžké pozici bylo svitavské béčko. Jeho zápas v Ústí nad Orlicí se kryl s utkáním áčka v Moravské Třebové, takže na rozdíl od předchozího týdne nemohlo posílit svoje řady. Což naopak mohli domácí a využili toho v plné parádě, jejich sestava se hemžila divizionáři. I když úvodní branku vstřelil po rohovém kopu svitavský Dürr, tak Ústí na trávníku dominovalo a ještě do poločasu nasázelo do sítě gólmana Tesaře čtyři góly. Po změně stran se střetnutí více méně dohrávalo a poté, co domácí Paata zahodil několik tutovek, nedoznalo skóre další změny. Ústí po velmi dlouhé době opustilo sestupové příčky, ale bodové rozdíly jsou v závěru tabulky pořád minimální.

Magnet kola jasně pro Českou Třebovou. Mistrovicím naložila krutou „osmičku“

Z Českých Heřmanic odjel podruhé v krátkém sledu další soupeř s osmigólovým nákladem. Po Svitavách se této „cti“ dostalo Luži, která se po slibném startu do jara kola od kola propadá. Domácí protivníka rozebrali do šroubku a jejich fanoušci tleskali pohodovému vítězství a pěkným brankám. Kde by mohli Heřmaničtí být, kdyby se vyvarovali výpadků jako před týdnem v Tatenici…

Na samotné dno tabulky klesl tým FC Jiskra 2008. Na půdě postupového aspiranta v Prosetíně neodehrál špatnou partii, ale potřebnou produktivitu nechal v Králíkách a Červené Vodě. A to zejména poté, co šli domácí zkraje druhého poločasu po vyloučení autora první branky Marka do deseti. Početní výhodu však hosté nedokázali zužitkovat a jejich úsilí o vyrovnání učinila přítrž pojišťující trefa soupeře deset minut před koncem. Cenný bod si ze Skutče odvezlo letohradské béčko a mohlo být ještě lépe, protože po dobře zvládnutém prvním poločase a za příznivého stavu 2:1 dostalo výhodu penalty. Tou však pohrdlo a domácí ze závěrečného tlaku vytěžili vyrovnání.

Vítězství, když se herně zrovna nedaří, mají vysokou cenu, řekl trenér Chudý

Magnet kola v Proseči se proměnil v měření sil penaltových exekutorů. Tři ze čtyř branek padly z téhle situace, úspěšný byl jak ve dvou případech domácí Klíma, tak na druhé straně Vaníček. Ze hry se prosadili pouze hráči Proseče a díky výhře se naplno zapojili do postupového boje.

22. KOLO: Polička – Tatenice 4:0 (3:0). Branky: Šmída 2, T. Švec, Stejskal. Zámrsk – Dolní Újezd 2:0 (2:0). Branky: Rožek 2. Skuteč – Letohrad B 2:2 (1:2). Branky: Cach, Steklý – Štusák, Shymchyshyn. České Heřmanice – Luže 8:1 (5:0). Branky: Bárta 2, Mach 2, Jirsák, J. Chleboun, Šplíchal, Vrána – Koráb. Prosetín – FC Jiskra 2008 2:0 (1:0). Branky: V. Marek, Vařejčko. Proseč – Jablonné nad Orlicí 3:1 (0:0). Branky: Klíma 2 (obě z pen.), Jar. Marek – Vaníček z pen. Ústí nad Orlicí B – Svitavy B 4:1 (4:1). Branky: Kozák 2, Paata, Stránský – Dürr.