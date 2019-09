Česká Třebová – Rohovládova Bělá 2:0

Z úvodu ročníku musí být v České Třebové spokojeni. Po čtyřech kolech má mužstvo devět bodů. V sobotu vyhrálo nad nováčkem z Rohovládové Bělé 2:0. Třebovským parádně vyšel vstup do zápasu, když ve třetí minutě vedli 1:0. Po průnikové přihrávce na Borka se rýsovala pro domácí akce dva na jednoho, kterou vyřešil výše jmenovaný skvěle, neboť adresoval míč před prázdnou branku Stolínovi. Povzbuzení gólem se projevilo na chuti hráčů dál útočit, což se vyplatilo v první půli ještě jednou. Spoustu volného prostoru využil na levé straně Švec, potáhl míč a poté jej napálil z velké dálky za bezmocného gólmana téměř do šibenice. Nádherný fotbalový moment zvedl diváky ze sedadel. Hosté hledali cestu přes defenzivu domácích obtížně. Ačkoli na tom byli Třebovští mnohem lépe, branka ve zbytku utkání nepadla.

Choceň – Třemošnice 0:2

Změna pořadatelství. Choceňští si vyměnili s Třemošnicí domácí půdu pro podzimní klání, což ovšem znamenalo další porážku. Choceň podlehla 0:2 a dál čeká na vůbec první bod. A pomalu by měla začít body sbírat, i když díra mezi ní a dalšími celky není ještě nikterak velká. Že se jedná o velmi nepovedený vstup do soutěže, je ale jasné. Spartak nově sází na zabudování mladých hráčů do sestavy a na hře se to projevuje. Třemošnice byla lepší, první gólovku si domácí vypracovali v osmé minutě po standardce. Tady Choceň přežila nepokrytou situaci na zadní tyči, jenže po akci v 39. minutě už hosté kapitulovali. Zaspali při rychlé rozehrávce na útočné polovině a rychlou akci po křídle Hejcman zakončil. Choceňští toho směrem dopředu moc nevymysleli a po druhém gólu střídajícího Formana bylo rozhodnuto.