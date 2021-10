Třetí podzimní regionální derby se hrálo v rámci víkendového jedenáctého kola nejvyšší krajské fotbalové soutěže mužů. A hráči České Třebové v něm potvrdili, že se jim v těchto soubojích daří. Na úvod sezony zvítězili v Lanškrouně a nyní se jim povedlo zdolat i Choceň. Domácí si na začátku druhého poločasu vypracovali tříbrankový náskok a i když soupeř dělal, co mohl, aby vývoj zdramatizoval, tak tahle ztráta byla příliš výrazná. Lanškroun v Moravanech při předchozích dvou „návštěvách“ remizoval, teď to z jeho pohledu bylo ještě lepší, zabodoval naplno a nadto s čistým kontem.

Česká Třebová – Choceň 4:2

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání mělo náboj a diváckou atraktivitu. Šance byly k vidění na obou stranách a padlo šest branek. První poločas byl v naší režii, dvougólové vedení jsme těsně po přestávce ještě navýšili. Soupeř však potom ukázal svou kvalitu a začal nás přehrávat. Dal gól a další tutovku zahodil, což bylo klíčové. Když se nám podařilo vymanit z tlaku a zvýšit na 4:1, tak bylo o utkání rozhodnuto.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Pro diváky to bylo určitě zajímavé utkání. Padlo šest branek a k tomu se zrodila spousta možností na obou stranách. Utkání mohlo klidně skončit 5:5. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, přesto jsme měli na to, abychom ho zvládli lépe. Škoda laciných obdržených branek a na druhou stranu nemenší škoda našich neproměněných šancí. Štěstí nám v České Třebové nepřálo.

Moravany – Lanškroun 0:2

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Do Moravan jsme odjeli s cílem vybojovat tři body a udržet tím kontakt s předními pozicemi přeboru. Zpočátku se hrálo ze zajištěných obran, spíše v oťukávacím rytmu, my si museli dávat pozor na standardní situace soupeře, což jsme celkem zvládali. Po celý první poločas se hrálo vyrovnaně, nám vyšel jeho závěr. Nejprve jsme vstřelili gól, který nebyl uznán, ujala se však posléze spolupráce Doležala s Ptáčkem a ten „do šatny“ otevřel skóre. Do druhé půle jsme šli s plánem být aktivní a pokud možno přidat druhou pojišťující branku. Což nám vyšlo, po pěkné akci a centru z křídla se prosadil dobrým náběhem Skalický. Měli jsme ještě dvě solidní příležitosti, které mohly skončit brankou, potom jsme se soustředili na to, abychom soupeři nedovolili kontaktní gól a neumožnili mu vrátit se do utkání. Myslím si, že naše vítězství bylo zasloužené po bojovném a koncentrovaném výkonu celého mužstva.

11. KOLO: Litomyšl – Luže 4:1 (1:1). Branky: 11. a 64. Tomšů, 72. L. Severa, 87. Sršeň – 35. Koukal. Česká Třebová – Choceň 4:2 (2:0). Branky: 10. Vaňous, 44. vlastní (Fikejz), 50. Klumpar, 81. Pešek – 57. Coufal, 86. Fikejz. Moravská Třebová – Horní Ředice 0:1 (0:0). Branka: 79. Plašil. Chrudim B – Svitavy 7:1 (3:0). Branky: 30., 41., 65. a 67. Rybička, 8. a 58. Juliš, 55. Žalud z pen. – 47. I. Svoboda. Moravany – Lanškroun 0:2 (0:0). Branky: 45. F. Ptáček, 53. Skalický. Heřmanův Městec – Rohovládova Bělá 8:0 (4:0). Branky: 57., 63. a 72. Levinský, 4. a 67. Pilný, 12. a 37. Jošt, 35. Hlaváč. Třemošnice – Holice 1:0 (0:0). Branka: 56. Brom. Pardubičky – Proseč 3:0 (1:0). Branky: 20. a 77. Knyshov, 72. Krejčí.