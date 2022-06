Šokující výsledek se zrodil v přímé záchranářské bitvě v Žamberku. Od duelu domácích se Zámrskem se čekalo ledacos, ale že z toho bude tak jednoznačná kanonáda, to nenapadlo snad nikoho z fotbalových příznivců napříč regionem.

A to tím spíše, že první polovina utkání ničemu takovému nenasvědčovala. Na vedoucí gól Langa po hrubce soupeřovy obrany odpověděl z pokutového kopu Koudelka a vypadalo to, že druhý poločas se promění v nervózní přetahovanou, o jejímž osudu může klidně rozhodnout jediná branka.

Ohrožené celky v posledním kole:

Svitavy B – Žamberk, Přelouč – Rosice nad Labem, Zámrsk – FC Jiskra 2008, Polička – Ústí nad Orlicí B.

Jaký omyl! Těžko říci, co se dělo o přestávce v kabině domácích, ti v každém případě vletěli do druhé části hry jako vyměnění a začaly se dít věci. Lang poslal hlavou po rohu Žamberk znovu do vedení, vzápětí byl u další gólové akce, kterou zakončil důrazný Franke, v 58. minutě si Huškův centr srazil obránce do vlastní sítě. A najednou to bylo 4:1, hosté museli chtě nechtě do rizika s otevřenou obranou, na což však doplatili dalšími zásahy ve své síti, protože s chutí hrající domácí je rozebírali do šroubku. A tak je to najednou Žamberk, kdo opustil sestupová místa.

Dobré zprávy z pohledu Ústecka přišly dalších stadionů. Vysokomýtské béčko nepřipustilo komplikace v Rosicích nad Labem a Haladei mu hattrickem nalajnoval cestu k vítězství. Tateničtí fotbalisté díky proměněné penaltě Wernera nedovolili Poličce, aby se zbavila sestupových starostí.

A tím pádem to budou právě záchranářské boje v I. A třídě, které budou mít ze všech krajských fotbalových soutěži ve finiši největší náboj. Variant, jak všechno dopadne, se nabízí celá řada…

Pro úplnost dodejme, že tým FC Jiskra 2008 zakusil o víkendu libišanské kvality a nebylo to věru příjemné setkání. Derby béček mezi Ústím a Letohradem postrádalo gólové koření a oba rivalové tak museli vzít po devadesáti minutách zavděk bezbrankovou plichtou.

25. KOLO: Dolní Újezd – Přelouč 4:1 (2:1). Branky: Štarman 4 – Hejcman. Lázně Bohdaneč – Svitavy B 2:2 (1:1). Branky: Panchártek, Horyna – P. Juřík, Bednár. Žamberk – Zámrsk 7:1 (1:1). Branky: Lang 2, Franke, Bartoš, Pavelka, Stejskal, vlastní (Mudrich) – Koudelka z pen. FC Jiskra 2008 – Libišany 2:9 (0:2). Branky: Kromíchal, Kaplan z pen. – O. Kraják 4, Bořke, Fidra, Bukač, vlastní (Ježek), Motyčka. Tatenice – Polička 1:0 (1:0). Branka: Werner z pen. Rosice nad Labem – Vysoké Mýto B 1:4 (1:1). Branky: Bartoš – Haladei 3, vlastní (Prokůpek). Ústí nad Orlicí B – Letohrad B 0:0 (0:0).