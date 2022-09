Vzpomínka na jarní vzájemné měření sil, ve kterém je soupeř z Lanškrouna sfoukl jako svíčku, strašila svitavské fotbalisty ze snů. Uteklo však pár měsíců a všechno se změnilo. Především tedy výsledek, protože na rozdíl od jara zůstaly tři body doma. Ale také obraz hry, protože svitavští fotbalisté vyhráli nejenom na góly, ale také na „umělecký dojem“, neboť překvapivě málo výrazného rivala po většinu hracího času přehrávali. Ani neproměněný pokutový kop D. Svobody a následně obdržený gól po rohovém kopu je nevykolejily, neboť právě neúspěšný penaltový exekutor se dvěma góly v dalším průběhu postaral o obrat skóre, které v závěru ještě vylepšil z rychlého brejku Brázda. To už hráli hosté v deseti poté, co si červenou kartu zblízka prohlédl faulující Jílek, a domácí jim nedali naději na to, ale ještě zabojovali o vyrovnání.

Hubená výhra pro Vysoké Mýto. Letohrad nabídl soupeři vedení velmi lacino

Od vysokomýtské rezervy se proti silným Lázním Bohdaneč nečekaly zázraky, ale svěřenci Františka Dvořáka předvedli, že s kvalitou soupeře může vyrůst i jejich výkon. Čtyřgólové vítězství je rozhodně pozoruhodné. A radost zavládla ještě v České Třebové, také tamní tým si vyšlápl na rivala z předních pozic a zapsal body, které budou ve výsledném účtování mimořádně hodnotné.

Stav hrací plochy v Litomyšli znemožnil odehrání zápasu s Chocní a ten byl odložen na náhradní termín.

Svitavy – Lanškroun 3:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Naposledy jsme nad Lanškrounem zvítězili na podzim roku 2015, takže jsme přerušili další dlouhou sérii. Ale myslím, že jsme si to tentokrát skutečně zasloužili. Třicet minut jsme měli herní převahu, až do neproměněné penalty. Potom se osmělil i soupeř a po dobře zahraném rohovém kopu se ujal vedení. Velmi důležité bylo naše vyrovnání v nastaveném čase prvního poločasu, kdy se poprvé ujala spolupráce centrujícího Chlupa a hlavičkujícího Dominika Svobody. Nikoli naposledy, podobná situace se opakovala při našem druhém gólu, v tomto případě z rohu. Třetí branku jsme přidali v závěru po dlouhém nákopu na útočnou polovinu, když byl Brázda rychleji u míče než vybíhající Ehrenberger, obešel ho a do prázdné branky zpečetil výsledek. Zahrát v každém utkání takhle a scházet se pravidelně v takové sestavě, měli bychom starostí s výsledky daleko méně. Bohužel se nám to zatím nedaří. Konečně jsme také pochopili, že nejnebezpečnějšího hráče Lanškrouna Františka Ptáčka je potřeba bránit, a bránit důsledně, což především bratří Čížkovi splnili na výbornou, tudíž jsme ho dokázali eliminovat.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Utkání nám nesedlo. Myslím, že ani Svitavy nepodaly kdovíjaký top výkon, ale vyhrály zaslouženě. Od začátku se hrálo více na naší polovině, byť bez výraznějších šancí. Naše nepřesnosti vyústily nejprve v penaltu, to nás ještě podržel brankář. My jsme směrem dopředu hodně kazili, přesto jsme se po rohovém kopu ujali vedení. Velká škoda byla, že jsme si nepohlídali závěr poločasu a po nedorozumění u rohového praporku inkasovali do šatny na 1:1. To se nemělo stát. Po návratu z kabin jsme se vrátili k naší hře z úvodu zápasu, větší aktivita byla na straně domácích a ti vstřelili po rohu druhou branku. Ta byla rozhodující. A navíc jsme jeden z dalších brejků hasili za cenu červené karty. Šli jsme sice ještě do rizika na tři obránce, ale nebyli jsme schopni si vytvořit nebezpečnou pozici k zakončení, nedokázali jsme poslat do vápna pořádný centr, naše akce většinou končily hned v zárodku. Domácí byli důraznější, přesnější, od nás to byl nepovedený zápas.

Vysoké Mýto – Lázně Bohdaneč 4:0

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Vítězství se nerodilo tak snadno, jak ukazuje výsledek. Herní kvalita soupeře je vysoká, má ve svém středu velice dobré fotbalisty, ale naštěstí pro nás hrál pouze po šestnáctku. Stačili jsme se s protihráči vracet, střelecké pokusy jsme blokovali a na rozdíl od minulých utkání jsme pokryli standardní situace. Do vedení nám pomohl vlastní gól, které si hostující hráč pod tlakem dal. Po změně stran jsme měli šancí více, mladík Kabrhel si pohrál s obránci i gólmanem a zvýšil na 2:0, potom jsme se prosadil po přímém kopu hlavou Trnky a na závěr přišla ještě penalta. Byli jsme efektivnější než soupeř, dobře nám zachytal i brankář Spálenka. Jsem spokojen s výkonem i výsledkem a také bojovností a touhou po vítězství, jaká byla vidět na všech hráčích.

Mistrovický „šach mat“ proti Srubům přišel v závěru a odměnou je posun do čela

Tomáš Jupa, sekretář SK Lázně Bohdaneč: Tohle utkání se nám nepovedlo. Prostě jsme si vybrali zápas blbec. Každopádně se nic neděje, soutěž je dlouhá a jsme připraveni v dalším utkání navázat na předešlé dobré výkony. Stále je na čem pracovat a chuť po úspěších je v kabině patrná, což je dobré znamení.

Česká Třebová – Horní Ředice 2:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Prvních čtyřicet minut jsme hráli v ofenzivě a zejména v defenzivě katastrofálně. Paradoxně soupeř si vypracoval jen jednu dobrou šanci, kterou neproměnil. My jsme nastřelili břevno a v závěru poločasu nám hostující brankář vychytal nebezpečnou hlavičku. Druhý poločas byl z naší strany vyspělejší a snesl přísnější měřítko. Krásnou akcí jsme se dostali do vedení, které jsme však po naší ojedinělé chybě brzy ztratili. Hosté poté nastřelením týče vyrovnali skóre brankových konstrukcí. Rozhodnutí zápasu si vzal na starosti náš kapitán Vaňous, když se střelecky prosadil po pěkné individuální akci.

Petr Rydval, trenér FK Horní Ředice: Předvedli jsme asi nejslabší výkon a byli po zásluze potrestáni.

7. KOLO: Česká Třebová – Horní Ředice 2:1 (0:0). Branky: Grepl, Vaňous – Kaufman. Libišany – Přelouč 1:0 (1:0). Branka: Jelínek. Holice – Heřmanův Městec 3:0 (2:0). Branky: T. Jedlička 2, Fotul. Třemošnice – Moravany 2:1 (1:0). Branky: J. Vančura, Šebek – Kosina. ČK: 0:1 (J. Lukas). Svitavy – Lanškroun 3:1 (1:1). Branky: D. Svoboda 2, Brázda – Veselý. ČK: 0:1 (Jílek). Moravská Třebová – Pardubičky 1:0 (0:0). Branka: Lebiš. Vysoké Mýto B – Lázně Bohdaneč 4:0 (1:0). Branky: vlastní (Nepivoda), Kabrhel, Trnka, Dvořák z pen. ČK: 0:1 (Klouda).

Utkání Litomyšl – Choceň bylo odloženo kvůli nezpůsobilému stavu hrací plochy.