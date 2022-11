Podzim ještě neskončil pro Lanškroun a Choceň. Na tyto celky čekají v sobotu 12. listopadu od 13.30 dohrávky v Pardubičkách resp. Litomyšli.

Lanškroun – Heřmanův Městec 1:0

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Po většinu zápasu jsme byli herně mírně lepší i nebezpečnější v koncovce. Hosté měli v utkání asi dvě situace, ze kterých mohli skórovat, my měli takových pozic určitě více, ale bojovali jsme s jejich neproměňováním. Hodně nám toho pochytal hostující brankář, dvakrát jsme nastřelili tyčku. Nakonec se ve druhém poločase trefil Krejsar a byl to rozhodující gól. Celkově hodnotím naše vítězství vzhledem k průběhu hry jako zasloužené. Oba celky hrály ze zajištěných obran a brejkových akcí bylo k vidění minimum. Věděli jsme, že Heřmanův Městec bývá tradičně nebezpečný ze standardních situací, na což jsme si museli dát pozor a zvládli si to pohlídat. Fotbal to nebyl úplně pohledný, hra byla místy dost nepřesná, ale se třemi body jsme spokojeni. Pokusíme se potvrdit je v dohrávce v Pardubičkách.

Moravany – Choceň 3:1

Tomáš Fišer, trenér TJ Sokol Moravany: Poslední podzimní utkání skončilo vítězně, což je v naší situaci velmi důležité. Chválím celý tým za dobře odvedenou práci, kdy i v oslabení jsme dokázali vstřelit tři branky.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Sehráli jsme další utkání, které rozhodla naše špatná produktivita. Bohužel jsme neproměnili spoustu šancí, zato soupeř z rychlých protiútoků dokázal lacino vstřelit tři branky.

Vysoké Mýto B – Libišany 6:5

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Přestřelka začala tím, že rozhodčí nechal soupeře rozehrát snad patnáct metrů od místa přestupku a z toho padla první branka. Naštěstí se nám podařilo poměrně brzy vyrovnat krásnou střelou na 1:1, potom v rychlém sledu padlo na každé straně ještě po jednom gólu. Závěr poločasu patřil nám, byli jsme efektivní a přidali další tři zásahy. Dá se říci, že hostující brankář Šimon si prakticky nesáhl na balon a byl pětkrát překonán. Hosté se ale nevzdali a ve druhém poločase začali tlačit, my jsme hodně běhali bez míče a to samozřejmě síly ubývají rychleji. Najednou to bylo 5:4 a Libišany byly na dostřel, naštěstí jsme ale dokázali zvednout hlavy a v závěru přidali šestý gól. Nastavovalo se šest minut, soupeř ještě jednou snížil, ale více jsme mu nedovolili. Jsou to body, s nimiž jsem nepočítal, tím více si jich však cením. Znovu se ukázalo, že nám stačí jeden hráč, který udrží vepředu balon a dokáže kvalitně zakončit, a můžeme bodovat i se silnými soupeři. Jinak jsme totiž herně konkurenceschopní. Tuto úlohu proti Libišanům hrál Haladei.

Petr Šmeral, trenér FC Libišany: Prospali jsme první poločas a přes enormní snahu nepříznivý stav otočit se nám to nepovedlo. Pozitivem zápasu je, že jsme to nezabalili a předvedli obrovskou touhu dovést utkání alespoň k remíze. Bohužel při nás nestálo štěstíčko v zakončení.

Svitavy – Česká Třebová 2:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas měl docela dobrou úroveň, soupeř se prezentoval jako rychlý a technický zdatný celek. My jsme měli od začátku malinko navrch, což se na skóre projevilo po čtvrthodině hry, kdy Filip Čížek sehrál pěknou kombinaci s Brázdou a po jeho ostrém centru od brankové čáry se na zadní tyči prosadil Svoboda. Nadějně rozehrané utkání se z našeho pohledu zkomplikovalo v 60. minutě, kdy viděl za nesmyslný faul na půlce hřiště oprávněně červenou kartu Chlup. Hosté zákonitě vycítili naději, v jejich největší šanci nás dvakrát po sobě zachránilo břevno, jak při prvním střeleckém pokusu, tak při opakovaném, kdy ho na konstrukci srazil Czehowský. Pojistku na výhru jsme přidali v závěru po akci Svobody, který prošel do vápna a našel Filipa Čížka, jehož křížná střela utkání definitivně rozhodla. Takže to nakonec dopadlo dobře, fotbal se divákům myslím mohl líbit, pro nás je to cenná výhra a jsme rádi, že jsme dva domácí duely zvládli vítězně.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: V prvním poločase jsme byli horším týmem, domácí nás přehrávali rychlostí a agresivitou. Po změně stran jsme hru vyrovnali a po vyloučení svitavského hráče byli aktivnější, bohužel však ne produktivní. V zakončení nám scházela přesnost. Dvakrát nastřelená branková konstrukce k dobrému výsledku nestačí…

1. KOLO: Moravská Třebová – Litomyšl 0:3 (0:3). Branky: Štoudek, Škeřík, Urban. ČK: 1:0 (Spotarenko). Třemošnice – Holice 1:4 (1:1). Branky: Šebek – Václavek 3 (1 z pen.), Vítek. ČK: 1:0 (P. Šindelář). Vysoké Mýto B – Libišany 6:5 (5:2). Branky: Haladei 3, Chadima, Vopršálek, Kabrhel – Fidra, O. Kraják, Šibal, Horyna, Jelínek. Lázně Bohdaneč – Horní Ředice 2:2 (0:0). Branky: Ludvíček, Flekr – Přibyl, Koreček. Lanškroun – Heřmanův Městec 1:0 (0:0). Branka: Krejsar. Svitavy – Česká Třebová 2:0 (1:0). Branky: I. Svoboda, F. Čížek. ČK: 1:0 (Chlup). Pardubičky – Přelouč 3:1 (1:1). Branky: Svatoň, vlastní (Voženílek), Tuťálek – Čada. Moravany – Choceň 3:1 (1:1). Branky: Kosina 2, Knotek – Gronych. ČK: 1:0 (J. Lukas).