/I. B TŘÍDA/ Svitavsko-orlická skupina nejnižší krajské fotbalové soutěže má za sebou kompletní mistrovskou sezonu 2024/2025. Že postupuje její naprosto suverénní král z Dobříkova a sestupuje beznadějně poslední Sloupnice, to bylo dávno jasné, v závěrečném kole se však muselo rozhodnout o tom, kdo jako druhý zamíří do okresního přeboru. V očekávaném přímém střetu si nakonec záchranu vybojovaly Jaroměřice, krajskou scénu po dlouhých letech opouštějí fotbalisté Pomezí.

Fotbalisté Janova se zařadili mezi nejpříjemnější překvapení skončeného ročníku krajské I. B třídy. | Foto: TJ Sokol Janov

Nejlepší tým krajské fotbalové I. B třídy skupiny B byl v sezoně 2024/2025 ten dobříkovský.Zdroj: FB TJ Sokol DobříkovDobříkov přidal na závěr fantastické sezony ještě jednu třešničku na dortu, když vyhrál v Jehnědí a bylo to vítězství s pořadovým číslem 22. Rozdíl mezi prvním a druhým týmem tabulky činí rovných 20 bodů, což je mimochodem stejně jako mezi druhým a předposledním (!). Více snad ani není třeba k dobříkovskému suverénnímu představení dodávat. Snad jen ještě dvě čísla: 123 nastřílených gólů, z toho 62 na kontě Matouše Novotného, tedy nadpoloviční většina! To jsou unikátní počiny v rámci fotbalových soutěží napříč celým Českem. Novotný se v Jehnědí rozloučil se sezonou jednak stylově, tedy vstřeleným gólem, ale současně vyloučením, když si za komentáře vůči rozhodčímu vysloužil druhou žlutou kartu. I Jehnědí však má za sebou slušnou sezonu, loni se tak tak zachránilo, letos se posunulo do TOP 5.

Druhou příčku si závěrečným vítězstvím nad Březovou zajistil Janov a to je výsledek hodný pozornosti, jedná se o jeden z největších úspěchů v celé historii janovského fotbalu. Zejména jaro tamním fotbalistům vyšlo nebývalým způsobem, což závěrečná výhra zajištěna dvěma góly Jana Boháčka jenom podtrhla. Dobrá práce! Pro Březovou šlo o teprve druhou jarní porážku, jinak si počínala velmi zdárně, umístění v lepší polovině tabulky celku od Svitavy sluší.

Elitní trojku skupiny B doplňuje lanškrounské béčko, byť se mu na závěr povedlo něco, co v jarní části nikomu jinému, tedy prohrát s odsouzenou Sloupnicí. To je drobný kaz na jinak povedeném ročníku v podání rezervy. Zato Sloupnické, ty tedy stíhala rána za ránou a prošli si během uplynulých měsíců malým fotbalovým peklem. Jejich sešup, kdy před rokem v červnu bojovali o postup do I. A třídy, aby hned nato prohučeli do okresu, je také jedním z velkých příběhů sezony, v tomto případě negativních.

V existenční bitvě byly karty před 150 diváky rozdány jasně. Jaroměřice, pokud se chtěly udržet v I. B třídě musely vyhrát, soupeři z Pomezí stačilo uhrát remízu. Když ve 23. minutě skóroval hostující Mojdl, padly jaroměřické akcie ještě hlouběji ke dnu, nicméně „šatnář“ J. Valenty znovu postavil domácí tým na nohy. Stav 1:1 zlomil v jeho prospěch nedlouho po změně stran proměněným pokutovým kopem Vacula a tahle trefa se ukázala být tou rozhodující, která Jaroměřice spasila, zatímco hosty srazila do okresu. Ve zbývajícím čase nedokázali s nepříznivém vývojem nic udělat a závěrečný hvizd rozhodčího zpečetil jejich osud. Je faktem, že Pomezí významně koketovalo se sestupem i před rokem, tehdy se ještě se štěstím zachránilo, letos se však pomyslné fotbalové ucho utrhlo… Jaroměřický ročník vzal tedy nakonec šťastný konec, ovšem jarní výkony si na Malé Hané za rámeček také určitě nedají.

Nastřelené břevno v poslední minutě zápasu v Janově. Těchto pár centimetrů možná stálo Pomezí záchranu…

Zdroj: Radek Halva

Kde může panovat spokojenost? Určitě v Bystrém, tamní Sokol se tentokrát vyvaroval existenčních potíží do posledních kol, jarní finiš mu vyšel náramně, což korunoval hladkou výhrou nad Českou Třebovou a posunem na výslednou lichotivou devátou pozici. Ani českotřebovské béčko však přes závěrečný nezdar smutnit nemusí, coby nováček se zařadilo mezi světlé zjevy v rámci skupiny B.

Solidní vystoupení má za sebou i Kunčina, která se po celou dobu pohybovala v lepší půlce pořadí, samotný závěr si dokonce osladila nevídanou osmigólovou náloží do semanínské sítě. Právě Semanín je možná největším jarním zklamáním a může být hodně rád, že měl nahrány slušné body z podzimu, protože jinak by mu vážně hrozily záchranářské práce. V odvetách toho svým fanouškům nabídl tuze málo pozitivního.

Alespoň na závěr potěšili svoje publikum tateničtí fotbalisté, pět nastřílených branek Moravské Třebové bylo v šedi jejich posledních zápasů zářnou výjimkou. Béčko Slovanu se znovu ukázalo jako mužstvo nevyrovnaných výkonů ve stylu jednou lépe – podruhé hůře, takže skutečnost, že se o bod vyhnulo sestupu, musí brát jako úspěch.