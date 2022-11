Dvakrát nastřelená branková konstrukce k dobrému výsledku nestačí...

Jablonnému nahrál do karet také výsledek z Českých Heřmanic. V případě vítězství by první příčku v podzimním účtování obsadili domácí, jenže těm se postavil Prosetín a prokázal, že jeho podzimní výkony nebyly náhodné. Do jara půjde s mankem jediného bodu za nečekaným lídrem. Po dvaceti minutách skóroval hostující Ročňák a to byla čára přes heřmanický rozpočet. Domácí úporně hledali cestu k vyrovnání a ne, že by na to šance neměli, ale efekt se ne a ne dostavit. Navíc hned v nástupu do druhé půle mířil přesně Spilko (0:2) a situace se stala kritickou. Ve velmi bojovném a důrazně hraném střetnutí rozdal rozhodčí Mrázek devět žlutých karet a v nastaveném čase Jirsákovi i červenou, ale to bylo krátce potom, co Marek třetím zásahem potvrdil prosetínskou výhru.

První poločas byl poločasem hrůzy, kroutil hlavou ústecký trenér Chudý

Ústecká rezerva dlela před závěrečným kolem na úplném chvostu I. A třídy a bylo zřejmé, že to tak nemůže nechat. Do duelu se Zámrskem tak svoji sestavu řádně vyfutrovala z prvního mužstva (Mikor, Špatenka, Kenny, Bednář). Naopak Zámrsk měl k dispozici jenom dvanáct fotbalistů, tudíž za dané situace se ani nelze divit tomu, jak tahle regionální bitva dopadla. Domácí si v prvním poločase v rozmezí tří minut zajistili dvoubrankové vedení a po přestávce se kanonýr Pinkava postaral hattrickem o další navyšování náskoku. Na závěr jinak nevydařeného podzimu si tedy béčko alespoň částečně spravilo chuť.

Českotřebovské béčko stráví zimní pauzu na přeborovém čele, trojku vede Lichkov

Tu si naopak hodně pokazil Letohrad, které nečekaně padl po sedmigólové přestřelce s Luží. Tento celek z Chrudimska vypadal ještě v polovině podzimu víceméně na odpis, ale finiš mu vyšel náramně. A prokázal to i na letohradském trávníku, kde po průběhu, kdy se skóre překlápělo střídavě na obě strany, zlomil smírné skóre 3:3 sedm minut před koncem hostující Koukal a domácí tým na to nedokázal zareagovat. Plusový bodík si odvezli tateničtí fotbalisté z umělé trávy ve Svitavách-Lánech, kde zlepšeným výkonem ve druhém poločase smazali těsný náskok domácího béčka.

1. KOLO: Letohrad B – Luže 3:4 (1:1). Branky: Štefek, Filip, Procházka – Koukal 2 (1 z pen.), Kolář, Langer. Svitavy B – Tatenice 1:1 (1:0). Branky: Škáva – P. Knápek. České Heřmanice – Prosetín 0:3 (0:1). Branky: Ročňák, Spilko, Marek. ČK: 1:0 (Jirsák). Skuteč – Dolní Újezd 4:1 (2:1). Branky: Horáček 2 (1 z pen.), Čermák, Felkl – Frňka. ČK: 0:1 (Dvořák). Polička – Proseč 1:4 (0:1). Branky: Pavliš – Plosza, vlastní (Zahoran), M. Marek, Romportl. FC Jiskra 2008 – Jablonné nad Orlicí 0:3 (0:1). Branky: Filip 2, Krejsa. Ústí nad Orlicí B – Zámrsk 5:0 (2:0). Branky: Pinkava 3, Bednář, Stejskal.