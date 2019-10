Polička – Lanškroun 0:5

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: „Narazili jsme na výborného soupeře, který u nás prokázal svoji sílu. Je ale škoda, že jsme inkasovali z momentů, na které jsem hráče upozorňoval. Že jsme v prvním poločase jednou nepokryli Ptáčka, to se vzhledem ke kvalitám tohoto fotbalisty stane i jiným týmům. Věděli jsme však, jak bleskovým přechodem do protiútoku Lanškroun vyniká, snažili jsme se to zajistit jedním hráčem vzadu navíc, ale nepomohlo to. Nezachytili jsme ani rychle rozehrané autové vhazování, i po této situaci jsme dostali gól. Nemyslím, že bychom herně úplně propadli, zejména v první části hry jsme se dokázali dostat do hry a měli i nadějné možnosti, jenomže jsme nebyli efektivní. Zato hosté měli snad šest šancí a dali z nich pět branek.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Dostali jsme se v první půli ze začátku ke dvěma dobrým hlavičkám, ale na gól jsme si počkali o chvíli později z brejku. Poté vyprodukovali domácí dvě možnosti, kdy jsme měli i štěstí. To bylo z jejich strany vše. Po přestávce jsme dali gól na 2:0 a poté už to bylo v naší režii. K ničemu jsme soupeře nepustili. Vítězství nepřeceňujeme, ale spokojeni jsme.“

Litomyšl – Č. Třebová 2:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: „Po nepovedeném zápase v Chocni jsme v domácím prostředí chtěli předvést úplně jiný výkon a zvítězit za tři body. Po celý první poločas jsme sice drželi míč více na kopačkách, ale do gólové šance jsme se prakticky nedostali. Po přestávce jsme v tlaku pokračovali, ale paradoxně to byla Česká Třebová, která se dostala do první stoprocentní šance, naštěstí pro nás jsme to ustáli. Nakonec jsme otevřeli skóre a přidali navíc ještě jednu slepenou branku, soupeř ke konci ještě korigoval, když jsme opět nepohlídali standardní situaci. Naštěstí jsme zbytek utkání odehráli v klidu a došli jsme si pro tři body. Výkon byl upracovaný, ale vítězství zůstalo doma.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Celkově utkání moc krásy nepobralo, spíš to bylo o spoustě osobních soubojů a v tom my momentálně silní nejsme. Je škoda, že se nám nepodařilo vsítit první branku. Šanci jsme měli stoprocentní, když náš hráč z malého vápna těsně minul soupeřovu branku, bohužel jsme neproměnili a tak nás vzápětí soupeř potrestal. My se z utkání musíme poučit a v příštím kole zabojovat proti kvalitnímu týmu Chrudimi.“

Chrudim – Choceň 2:2 penalty 2:4

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: „Choceň k nám přijela v dobrém rozpoložení, protože za sebou měla po pomalejším rozjezdu šňůru tří výher v řadě se silnými soupeři a na její hře to bylo znát. Směsice mladíků a zkušených hráčů soupeře se ujala vedení, Žalud z pokutového kopu srovnal na poločasových 1:1. Po dvou gólech ve druhé půli se šlo do penalt a ty nám zatím nevychází a i proto si soupeř nakonec odvezl body dva, i když ke třem jsme měli zrovna tak jako v Litomyšli pouze čtyři minuty. Na hře soupeře či soupeřů je vidět, co pro tým znamenají zkušení hráči jako je Zahálka, Fikejz a nebo Coufal, kteří byli u všeho podstatného a dokáží mužstvo v rozhodujících chvílích táhnout. Nám toto schází, ale právě proto je potřeba se z chyb poučit a pokud ztratíme předminulé kolo vítězství v samotném závěru zápasu, tak by se toto v takto krátkém časovém sledu nemělo opakovat.“

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Musím všechny kluky pochválit za skvělý přístup k utkání a odhodlání podat co nejlepší individuální výkon. Odměnou nám jsou zasloužené dva body.“