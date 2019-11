Chrudim B – Lanškroun 3:0

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: „Po opatrnějším úvodu se dá považovat za první naši vážnější šanci hlavička Váchy až z šestnácté minuty. K poločasovému výsledku pomohl klasický 'šatňák' a stál za to, když své kanonýrské kvality prokázal Vašulín na výbornou. Druhá půle od svého úvodu příliš šancí nepřinesla a hra se odehrávala spíše uprostřed hřiště. V 57. minutě byl v pokutovém území sražen k zemi Luong a mohli jsme tak utkání zřejmě rozhodnout, ovšem Hynek na Ehrenbergera z penalty nevyzrál. Na malou chvíli to byl moment, který mohl vnést nervozitu na naše kopačky a soupeř také šanci vycítil k tomu, aby se pokusil zvrátit výsledek na svou stranu. Dvě jeho šance jsme však přečkali. Nedáš – dostaneš se tentokrát přiklonilo k nám a gólem jsme zápas rozhodli. Výsledek jsme si do konce utkání pohlídali a slavili tak velmi cennou výhru po solidním výkonu s kvalitním a zkušeným týmem z čela tabulky. Oproti minulým utkáním jsme udrželi čisté konto, jednoznačně zlepšili defenzivu, a doufáme, i k následujícím kolům, zapracovali na psychice, abychom se 'nepodělali' z dílčích neúspěchů v průběhu utkání.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Výsledek úplně neodpovídá tomu, jaký byl průběh utkání. Bohužel oboustranně vyrovnaný a svižný fotbal rozhodli domácí ve svůj prospěch tím, že na rozdíl od nás dokázali proměnit šance. Hodně mě naštval druhý inkasovaný gól těsně před poločasem, jež byl pro další vývoj utkání hodně důležitý. Chtěli jsme po přestávce dát rychlý snižující gól, ale to se nám nepodařilo, byť jsme měli dobré příležitosti, aby tomu bylo jinak. Musíme si z toho vzít poučení, že se musí dohrávat situace jak ve vlastním pokutovým území, tak i v soupeřově.“

Choceň – Č. Třebová 2:1

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Získali jsme důležité body. Nicméně zápas s Českou Třebovou nebyl jednoduchý. V prvním poločase jsme se dostali do vedení o dvě branky. Vytvářeli jsme si po krásných akcích další gólové příležitosti, které jsme ale neproměnili. V tu chvíli jsme mohli utkání rozhodnout, ale pojišťovací branku jsme nedali. Po změně stran jsme dovolili soupeři snížit a tím jsme Třebovou dostali zpátky do hry. Přesto jsme měli na kopačkách znovu několik příležitostí k potvrzení vedení a znovu vytvořené šance neproměnili. O výsledek jsme tak museli bojovat s houževnatým soupeřem až do poslední minuty.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Vstup do zápasu byl z naší strany velmi dobrý, měli jsme i několik slibných příležitostí ke vstřelení branky. Nicméně první gól padl do naší brány, když zkušený hráč domácích ukázal herecký výkon v malém vápně a rozhodčí odpískal přísnou penaltu. Poté se nadále hrál otevřený fotbal a bylo k vidění několik šancí na obou stranách. Bohužel my šanci neproměnili, ale soupeř ano a tak nepříznivé skóre o dvě branky bylo těžké otáčet. Do druhé půle jsme chtěli jít s tím, že soupeře zatlačíme a docela se to i dařilo. Vstřelení kontaktního gólu tým povzbudil, ale na vyrovnání už síla nebyla. Naopak soupeř mohl ke konci utkání několikrát navýšit vedení, když podnikal rychlé kontry do naší obrany. Choceň si celkově za celý zápas vypracovala více šancí než my a tak z tohohle pohledu je její vítězství zasloužené.“