Naprostý blázen musel být divák, který nevydržel do konce na utkání Libchav s Českými Heřmanicemi. Podívaná pro všechny. Strhující okamžiky na obou stranách a dramatický závěr proměnily duel ve střeleckou show. Domácí už sahali po třech bodech, byli velmi blízko, aby porazili vedoucí celek, přesto i výhra na pokutové kopy za dva body je proti favoritovi celého ročníku velmi cenný.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Hosté se ujali vedení díky přesné tref Jirsáka. Jenže domácí se tím nenechali zastrašit a dvěma góly otočili. Jaká škoda pak pro ně byla, když znovu Jirsák před odchodem do kabin vyrovnal na 2:2. Libchavští drželi se soupeřem krok a v 68. minutě po brance Pavláka šli do trháku. Drželi náskok do infarktového závěru. Nejprve zkompletoval hattrick Jirsák, aby vzápětí střídající Šrom, jenž byl na hřišti sotva pár sekund, rozradostněl snad všechny příznivce. Nestačilo to. Prakticky z následné akce přišel penaltový zákrok a Mach „desítku“ proměnil. Šlo se do penalt a souboj pokračoval se šťastným koncem pro Libchavy.