Nicméně bojovalo se skutečně zostra, rozhodčí Jelínek rozdal během devadesáti minut deset žlutých karet, domácí střelec František Ptáček byl napomínán dvakrát a dvacet minut před koncem zamířil předčasně pod sprchy. Daleko pozitivněji se zapsal do statistik tohoto duelu tím, že v prvním poločase zajistil svému mužstvu dvoubrankové vedení, které se ukázalo jako zásadní a domácí ho dokázali uhájit i v početním oslabení.

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: Hrálo se na umělé trávě a pod umělým osvětlením, čímž bylo utkání specifické. Fotbal to však byl svižný a v dobrém tempu. Soupeř na nás v úvodní půlhodině platil důrazem a rychlostí, v těchto fázích se většinou hrálo na naší polovině hřiště. My jsme se soustředili na poctivé bránění, ovšem nedostávali jsme se k tomu, abychom útočné pokusy Moravské Třebové opláceli vlastními protiútoky. Teprve postupem času jsme začali hru srovnávat, po nejhezčí akci zápasu po ose Savych – Sita – Ptáček hlavičkoval posledně jmenovaný pohodlně do odkryté branky a šli jsme do vedení. Hned vzápětí vybojoval ve středu hřiště míč Savych a po svém průniku opět naservíroval ideální přihrávku Ptáčkovi. Dá se říci, že jsme byli v prvním poločase velice produktivní, co jsme si vypracovali, to jsme proměnili. Po změně stran byl obraz hry daleko vyrovnanější, my jsme promarnili dvě velké šance, hosté pak potrestali naše zaváhání a dostal se zpět do zápasu. Zlomový moment nastal po úniku Ptáčka, který byl před vápnem faulován, protihráč dostal žlutou kartu, Ptáček za svůj výlev vůči rozhodčímu také a protože byla jeho druhá, musel ze hřiště. Naštěstí jsme díky Smrkalovi skórovali z nařízeného přímého kopu a odskočili znovu na rozdíl dvou gólů. To bylo klíčové, ve zbytku utkání jsme soupeře k ničemu nepustili a vybojovali cenné tři body.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Připadal jsem si jak na školení pracovníků automobilky Škoda v Mercedesu. My jsme hráli fotbal a soupeř, především František Ptáček, nás vyučoval z efektivity. Jeho první střela znamenala gól, jeho druhá střela znamenala gól, byť to bylo v obou případech po našich chybách. Sice se nám podařilo snížit, jenže netrvalo to dlouho a domácí hráč krásně trefil z trestného kopu. Potom jsme se k pořádnému zakončení už nedostali, protože všechny balony mířící do šestnáctky pochytal jejich výborný gólman. Lanškroun má zkrátka daleko zkušenější mužstvo než my, což se ukázalo v rozhodujících situacích zápasu. Náš výkon se mi docela líbil, ale takovou sílu vepředu jako domácí jsme neměli.

12. KOLO: Lanškroun – Moravská Třebová 3:1 (2:0). Branky: 38. a 40. F. Ptáček, 70. Smrkal – 59. Konečný. ČK: 1:0 (69. F. Ptáček).