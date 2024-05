Na sestupovou pozici se vrátilo Pomezí, které odehrálo zajímavý zápas v Janově. Domácí favorit šel sice záhy z penalty do vedení, ale hosté se v dalším průběhu rozehráli k dobrému výkonu, do poločasu se štěstím vyrovnali a po rovnovážné druhé půli šli v 84. minutě zásluhou přesné střely Šmída dokonce do vedení. Janovský střelec Heger sice hned vzápětí dotáhl na 2:2, ale nakonec to byli hráči Pomezí, kdo byl k vítězství blíže, když po posledním nákopu do vápna zatřásli břevnem. Centimetry je dělily od výhry, která by se jim tuze hodila…

Nastřelené břevno v 90. minutě:

Zdroj: Radek Halva

Jaroměřice po třech domácích nezdarech v řadě zvládly zápas proti odsouzené Sloupnici, ale to je z jejich pohledu pouze splněná „povinnost“, chleba se bude lámat v závěrečných dvou kolech.

Náskok se tenčí a Jiskru svírá nervozita. Na Slavii nechala další cenné body

Po ostudném vystoupení v Jehnědí se do ekipy vážně ohrožených celků připojilo rovněž moravskotřebovské béčko. K desetigólové nakládačce snad není potřeba připojovat žádný obsáhlý komentář, snad jenom neveselé konstatování, že v minulých dvou kolech Slovan obdržel celkem sedmnáct branek. A s tím se do klidnějších vod opravdu zaplout nedá. Naopak v Jehnědí panovala po takové kanonádě pochopitelně dobrá nálada.

Naopak z nejhoršího venku je, jak se zdá Bystré, které z posledních čtyř utkání vytěžilo parádních deset bodů a vyhrálo potřetí v řadě. A skalp silné lanškrounské rezervy, to je výsledek mající vysokou hodnotu. Zařídila ho dvojice Čori – Steiner, která ještě v úvodní čtvrthodině hry „slepila“ dva zásahy. Hosté závěr sice zdramatizovali kontaktní trefou, ale Bysterští si tři body nenechali sebrat a udělali ohromný krok k záchraně.

Lanškroun rozhodl do poločasu. Česká Třebová za to vzala stejným způsobem

Sousedské derby v Semaníně více méně demonstrovalo aktuální rozpoložení obou týmů a nutno konstatovat, že domácí musí být hodně rádi, že mají nahráno dostatek bodů z podzimu, protože se svojí jarní formou by jinak padli do existenčních potíží. Českotřebovské béčko rozhodlo zápas ve svůj prospěch výtečným závěrem prvního poločasu.

Duel v Tatenici pro sebe rozhodli hosté z Březové, byť skoro celý druhý poločas bojovali bez vyloučeného kapitána Dufka. I v deseti to však byli oni, kdo vstřelil vítězný gól, domácí se v zakončení trápili.