Vstřelit tři branky a nemít ani bod? S tím se museli po sobotním utkání smířit fotbalisté Dobříkova.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

Navíc je porážka poslala na předposlední místo tabulky A skupiny I.B třídy, což nevěstí nic pozitivního. Přitom domácí začali zápas s Prosetínem dobře. Dali dva góly, poté sice hosté snížili, ale gólem do šatny si Dobříkov zajistil znovu náskok dvou branek. Nestačilo to, protože vstup do druhé půle se Dobříkovu nevydařil. Během deseti minut bylo srovnáno a sedm minut před koncem přišli domácí o všechno, i když hráli proti deseti. V samotném závěru musel předčasně do sprchy také L. Rychtařík.