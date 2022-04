Lanškroun výborně zvládl důležité měření sil v Holicích a upevnil si pozici v popředí tabulky. A jen si tam mohou povzdechnout, jak na tom mohli být, kdyby třeba nezkolabovali v Rohovládově Bělé. Ale to jsou kdyby, na což se nehraje. Českotřebovští fotbalisté sice podle slov svého trenéra tentokrát herně nenadchli, ale kdo se na to bude ptát, že… Podstatný je výsledek a svěřenci Petra Pražáka se bodové ztráty na domácím stadionu vyvarovali, ačkoli to bylo zásluhou protivníkova vlastního gólu. Choceň je doma na jaře neporazitelná, zvládla další zápas, přestože v jeho průběhu pohrdla pokutovým kopem.

Choceň – Moravská Třebová 2:0

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Na začátku utkání jsme se hledali. Soupeř byl nebezpečný, ale vstřelit vedoucí gól jsme mu nedovolili. Poté se karta začala postupně obracet a přicházely naše gólové šance. Utkání jsme dostali pod svoji kontrolu, vstřelili dvě pěkné branky a došli si pro výhru.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Z obou stran se jednalo o bojovné utkání, které se zpočátku odehrálo převážně mezi šestnáctkami. První stoprocentní šanci jsme měli my, ale Novák po samostatném úniku trefil gólmana do nohy. Potom zahrozili domácí, kopali i penaltu, kterou brankář Jaroševič chytil. V závěru poločasu jsme po rychlém rozehraném autovém vhazování inkasovali po pěkné střele z hranice vápna. Po změně stran jsme se snažili o vyrovnání, místo toho přišel rychlý protiútok soupeře a branka na 2:0. Do konce zápasu jsme byli ještě několikrát v dobrých pozicích k zakončení, výsledek mohl být pro nás příznivější, bohužel jsme však hráli bez hrotového útočníka, těžko jsme se prosazovali do šancí a když ano, tak jsme je nedokázali proměnit. V tom byl soupeř lepší.

Česká Třebová – Heřmanův Městec 2:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Z naší strany hodnotím utkání jako herně slabé. Vyložených šancí jsme si vytvořili málo, vázla kombinace a kupili jsme nevynucené ztráty. Vítězství beru jako se štěstím ubojované. Fotbal je někdy takový. Minulý týden jsme zahráli lépe, ale dostali jsme čtyřku. Tentokrát jsme herně diváka asi moc nepotěšili, ale bereme tři body.

Zbyněk Dujsík, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: Utkání jsme prohráli, i když jsme v podstatě vstřelili všechny branky. Bohužel pro nás jsme si dali po našich hloupostech dvě do naší sítě. Obě mužstva nebyla kompletní a na kvalitě hry to bylo znát. Bylo to spíše bojovné utkání a hlavně nakopávaná. Když jsme se snažili kombinovat, tak akce skončila nepřesností nebo žalostnou koncovkou.

Holice – Lanškroun 2:5

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva SK Holice: Ačkoli výsledek tomu neodpovídá, tak jsme odehráli rovnocenné utkání. Především v prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal a bylo otázkou malých chyb, jak to dopadne. Bohužel jsme nedokázali proměnit šance, které byly stoprocentní, a hosté nás naopak trestali z našich chyb. Mrzí nás, že jsme Lanškrounu tři body doslova darovali.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: V Holicích se hned od začátku hrálo velice kvalitní utkání, ve kterém padlo sedm branek a divákům se muselo líbit. Vstup do zápasu se nám povedl, hned z první situace, kdy jsme ohrozili branku soupeře, se nám zásluhou Pecháčka povedlo skórovat a ujali jsme se vedení. Ne na dlouho, protože domácí zvýšili svoji aktivitu a brzy vyrovnali. Od tohoto okamžiku se hrál rychlý kombinační fotbal, my jsme se dokázali dvakrát prosadil po pěkných akcích zakončených Ptáčkem, jeden gól však mezitím padl také do naší sítě. Poločasové těsné vedení se nám po změně stran podařilo ještě dvakrát navýšit. Zásluhu na tom měl Štěpán Kolomý, který nejprve brejkovou akci zakončil přesně sám a po dalším úniku byl faulován v pokutovém území a z nařízené penalty dokonal Ptáček hattrick. Úspěšný výsledek podpořil i gólman Ehrenberger, který za stavu 2:5 chytil nařízenou penaltu. V té době jsme už hráli v deseti lidech bez vyloučeného Krejsara. Mužstvo chválím za nasazení v průběhu celého utkání a kombinační hru. Výsledek je o to cennější, že jsme hráli dlouho v početní nevýhodě, ale hru v deseti jsme zvládli velmi dobře a i tento úsek hry, kdy jsme byli v oslabení, jsme o branku vyhráli.

22. KOLO: Rohovládova Bělá – Třemošnice 0:4 (0:2). Branky: Šmídl 2, Jelínek, P. Šindelář. Choceň – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Fikejz, Gronych. Česká Třebová – Heřmanův Městec 2:1 (0:0). Branky: Vaňous, vlastní (Zrůst) – Turina. Pardubičky – Litomyšl 0:2 (0:1). Branky: Folta, Urban. Horní Ředice – Svitavy 1:0 (0:0). Branka: vlastní (D. Jukl). Luže – Chrudim B 3:5 (1:3). Branky: vlastní (D. Kopecký st.), Prouza, Fejl – Fikejz, Linhart, D. Kopecký st., Zrůst, Havránek. Holice – Lanškroun 2:5 (2:3). Branky: Václavek, Jedlička – F. Ptáček 3 (1 z pen.), Pecháček, Š. Kolomý. Proseč – Moravany 0:3 (0:0). Branky: M. Lukas, Knotek, Švadlenka.