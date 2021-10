„Jsem hrajícím trenérem, pokladníkem. Prakticky člověkem pro všechno. Od shánění sponzorů, dotací, hráčů až po střílení branek,“ říká s úsměvem Horáček pro rozhovor Deníku.

Skuteč vždy byla považována za fotbalové město. Jejím odchovancem byl Jiří Zástěra, který to dotáhl až do Sparty Praha. Proslula také velkým žákovským turnajem. Na nějaký čas se ale ocitla až v okresních soutěžích. Nebyla to potupa?

Začít od píky byla vize předešlého vedení, kterou však já neuznávám. Dříve to tu stálo hodně peněz, úsilí a snahy někam fotbal ve Skutči posunout. Po úmrtí hlavního sponzora se to ale začalo sypat. Podle mého názoru se stále dal klub zachránit minimálně v krajské soutěži. Rozhodlo se však začít IV. třídou, aniž by si někdo uvědomil, co práce to dá znovu vrátit se do krajské sféry fotbalu. Proces obnovy trvá již dlouhých dvanáct let, ale jsme na dobré cestě.

Multifunkční fotbalista Martin Horáček.Zdroj: klub

Po po postupu z okresních soutěží se FK Junior hned zařadil k předním týmům I. B třídy. Jeho maximem bylo druhé místo v loňské nedohrané sezoně, viďte?

Nejnižší krajskou soutěž hrajeme čtvrtým rokem. V premiérové sezoně jsme obsadili čtvrtou pozici. Následovaly dva covidové ročníky. Ten první nás po podzimní části zastavil na páté příčce s minimálním odstupem na celky před námi. V loňské sezoně se nestačila dohrát ani první polovina soutěže. Nashromáždili jsme v ní dvaadvacet bodů, což nám stačilo na druhou příčku.

Objevil se náznak koketování s I. A třídou?

V loňské sezoně Lázně Bohdaneč měly pouze o bod více. O jejich prvenství a tím i možnosti přijmout vyšší soutěž jako první na řadě rozhodl vzájemný zápas. Bohužel jsme se nesešli a prohráli.

V letošní sezoně máte šanci na nápravu. Po jedenácti kolech vedete tabulku. Je to pro vás překvapení, nebo jste to tušil?

Vedeme zcela zaslouženě. Dáváme poměrně hodně branek a snažíme se neinkasovat. Sbíráme body zásluhou toho, že se na každého soupeře důkladně připravujeme.

Jdeme za nejedním cílem

Lze zmínit ještě před koncem podzimu, že cílem Skutče je postup do I. A třídy?

Naším cílem je to víceméně od té doby, co jsme postoupili z okresního přeboru. Chtěli jsme se posunout do I. A třídy v horizontu tří let. Tím, že přišla covidová pandemie, tak se naše plány zbrzdily. Nechceme ale jít přes mrtvoly. Před sezonou jsme si řekli, že nebudeme usilovat o postup za každou cenu.

Ale asi jste si to řekli jen v kabině, protože v anketě Deníku jste se cíli na konkrétní umístění vyhnuli. Nechtěli jste to zakřiknout, nebo jste si dělali alibi pro případ neúspěchu?

Postoupit rozhodně chceme, ale nejsem typ člověka, který to troubí do světa. Nechtěl jsem a stále nechci vytvářet na kluky. Společně jdeme za nejedním cílem. Máme je ale uvnitř týmu.

Tvrdíte, že vaše plány zbrzdil covid. Vypadá to, ale, že jste po nucené přestávce naskočili do hry v plné zbroji?

Musím s radostí konstatovat, že jsme po covidu nepotřebovali nijak zapracovat na kondici. Máme mladý tým a kluci poctivě plnili individuální plány. V neposlední řadě jsme se i přes všechna opatření snažili různě scházet a pracovat.

Co znamená označení mladý tým v případě Skutče a jak máte početný kádr včetně zastupitelnosti?

Máme početný kádr. Je nás dvaadvacet, což je na I. B třídu nezvykle hodně. Kluci jsou rozeseti po vysokých školách, takže poměrně často evidujeme absence. Proto nás je tolik. Na druhou stranu to není od věci, protože naše výkony žene vpřed konkurence v mančaftu. Vsadili jsme na mladé kluky, stahujeme si je i z Hlinska a Chrudimě. Další si vychováváme ve Skutči. Věkový průměr týmu je kolem jednadvaceti let.

A zdá se, že máte také velice hladové mužstvo. Vždyť jste soupeřům nasypali již šestatřicet gólů. Panuje s tím spokojenost, nebo jich mělo být ještě víc?

Souhlasím s tím, že je to dost, ale bohužel minimálně stejný počet brankových příležitostí jsme neproměnili. Takže s tím panuje spíše nespokojenost. V koncovce máme stále na čem pracovat.

Obdrželi jste jednociferný počet branek. Navíc z vlastního hřiště jste si udělali nedobytnou tvrz.

Nedobytná tvrz je asi silné slovo. Hlavní ukazatel je ten, že soupeř přijede k nám na velké hřiště proti mladým, běhavým klukům bránit, bránit a zase bránit. Musíme hrát do plných. Až na utkání s Horním Jelením jsme vždy byli schopni dát branku a soupeř, jak se říká, otevřít.

I. A třída = nutné zlo

Do soutěže jste ale vstoupili prohrou, jedinou v rozehrané sezoně. Co se dělo a byla to ta klasická potřebná facka hned na úvod?

Do soutěže vstupujeme každý rok v létě tímto způsobem. Důvod je jasný a jediný. Mladí kluci udělají zkoušky, státnice, maturity a v létě jezdí po festivalech, dovolených a podobně. Každoročně máme problémy první tři utkání než si to sedne a srovná.

Něco na tom bude, protože od od čtvrtého zápasu trvá vaše spanilá jízda. Vrcholem této éry byla suverénní výhra v Prosetíně, který do té doby vedl tabulku…

Prosetín je těžký soupeř a místní derby. Tato sezona jim vyloženě vychází, až bych řekl, že s tímto ani nepočítali. Navzájem se známe a proto jsme na ně museli vymyslet něco speciálního. Rozhodly standardní situace, po kterých jsme třikrát za sebou udeřili a bylo po zápase. V poli se však jednalo o vyrovnané utkání.

Jakou má podle vás úroveň I. B třída – skupina A v letošní sezoně?

Letos je I. B třída výrazně slabší než v minulých letech. Postupně z ní postoupily výše Libišany, Proseč, Lázně Bohdaneč. Soutěž opustil Dobříkov, Slatiňany se rozpadly. No a mám pocit, že z ostatních týmů odešli starší nebo ti lepší hráči. Buď do fotbalového důchodu při covidu a nebo šli za lepším.

Vždy se vyznačovala jako kvalitní soutěž. Týmy, které z ní postoupily se v I. A třídě dlouho neohřály a rychle prosvištěly do krajského přeboru. Může to být návod pro Skuteč?

Víte, já I. A třídu beru jako nutné zlo. Vím, že úroveň této soutěže je podobná jako v I. B třídě. Rozdíl je ten, že cestujete dálky. Navíc tam jsou čtyři rezervy divizních či třetiligových týmů, od kterých člověk neví co čekat. Každý rok však postupují do krajského přeboru rovnou dva celky, a to je veliká pomoc.

Jaké jsou tedy plány prvního týmu Skutče pro budoucnost?

Předně se potřebujeme dostat do I. A třídy. Letos to máme opravdu dobře rozehrané, takže do toho půjdeme. Je to podpořené i tím, že dvakrát až třikrát týdně kvalitně trénujeme. V soutěži se chceme aklimatizovat a pak případně zaútočit na špici. To se ovšem bavíme o delším horizontu. Dlouhodobý cíl je vrátit do Skutče krajský přebor. Řekněme do pěti let.