Choceň – Česká Třebová 2:3

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Odehráli jsme kvalitní a divoké utkání, kde se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Bohužel jsme vstřelili o jednu branku méně. Dokázali jsme si připravit spoustu šancí a závarů před brankou soupeře, jen jsme je nedovedli proměnit. Scházel nám větší důraz při zakončení a v dohrávání odražených míčů v pokutovém území. Tahle ztráta bodů nás mrzí.

Zlomit zakletí? Nejde to, nejde. Jiskra se ze sestupového umístění už nedostane

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Svižné utkání hrané nahoru – dolů, parádní pažit a krásné branky. Obě mužstva aktivně presovala vysoko, přesto chtěla hrát fotbal. Samozřejmě někdy se to dařilo více a někdy méně, ale snahu nelze nikomu upřít. Domácí měli rychlé protiútoky, které se nám dařilo eliminovat a nepouštět je do finální fáze. My jsme podali týmový výkon. Nastoupili hráči, kteří toho nemají moc odtrénováno, ale dělali maximum. Útočná řada dala pěkné branky, obranná formace dřela, padala do střel a snažila se podporovat ofenzivu. Některé situace jsme přežili se štěstím, ovšem to k tomu patří.

Lanškroun – Moravany 4:0

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Do zápasu jsme šli s jasným cílem vyhrát a udržet se v popředí velmi vyrovnané tabulky. V prvním poločase jsme byli poměrně dost nepřesní, kazili jednoduché přihrávky, často jsme volili nakopávané míče a do pořádné šance se nemohli dostat. O střelecké štěstí se pokoušel zejména Skalický, nejprve napálil z dálky břevno a posléze se po faulu na Savycha trefil z dobrých pětadvaceti metrů z trestného kopu přesně do šibenice. Do druhého poločasu jsme vstoupili daleko lépe, vynutili si územní převahu, z ní vyplynula penalta po nedovoleném zákroku na Ptáčka a zvýšení na 2:0. Hosté potom více otevřeli obranu, což jsme využili a gólově vyřešili dvě brejkové situace. Spokojenost panuje s výsledkem, ziskem tří bodů a bojovným výkonem. Herně to od nás tentokrát bylo spíše průměrné vystoupení.

Pokud budeme inkasovat takhle lacino, nemůžeme být úspěšní, říká trenér Majvald

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: Musím říci, že jsme první poločas po taktické stránce zvládli velice dobře. Škoda jen, že jsme nevyužili samostatný brejk a inkasovali z trestného kopu. Dokonce jsem si po půlce myslel, že to bude první zápas v Lanškrouně, kdy se na nás nebude kopat penalta. Bohužel jsem se mýlil a opět to byl, podle mého, rozhodující moment utkání. Děkuji hráčům za bojovný přístup a tvrdě odpracovaný výkon.

26. KOLO: Rohovládova Bělá – Heřmanův Městec 0:8 (0:1). Branky: Dvořáček 2, Jirásek 2, Hauf 2 (1 z pen.), Nevřala, Salfický. Horní Ředice – Moravská Třebová 1:2 (1:1). Branky: Morávek – Holub, Storchous. Choceň – Česká Třebová 2:3 (1:1). Branky: Fikejz, Gronych – Grepl 2, Borek. Lanškroun – Moravany 4:0 (1:0). Branky: F. Ptáček 2 (1 z pen.), Skalický, Kolomý. Luže – Litomyšl 0:4 (0:1). Branky: L. Severa 2, M. Hašek, Kundera. Svitavy – Chrudim B 2:0 (0:0). Branky: Tůma, Ehrenberger. Proseč – Pardubičky 1:8 (0:7). Branky: M. Marek z pen – T. Svoboda 3 (1 z pen.), Valenta 2, Froš, Tuťálek, Krejčí. Holice – Třemošnice 1:1 (0:0). Branky: Prokop – Tomiška.