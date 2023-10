Na stadionu v Zámrsku se v sobotním odpoledni strhla od začátku přestřelka, o fungujících obranných formacích se ani na jedné straně moc hovořit nedalo. A v takové situaci se domácí fotbalisté cítí jako ryby ve vodě. V tomto duelu zářila jejich elitní ofenzivní dvojice. Emanuel Rožek se postaral o jejich góly číslo 2 až 4, potom přišel ke slovu Michal Jiráský a také on vykouzlil hattrick. A na to Slovanisté neměli odpověď, ačkoli také oni k otevřené a gólově bohaté partii svým dílem přispěli. Svoji podzimní neporazitelnost nyní zkusí Zámrsk dotáhnout na trávníku silné Skutče.

O minulém víkendu nastoupil nejen prvnímu proti druhému, ale také předposlední proti poslednímu. A ze souboje Žamberku s FC Jiskra 2008 vzešla bezgólová remíza, což jakoby dokumentovalo podzimní trápení obou okresních rivalů. Hosté si připsali teprve druhý bod na svoje konto a mohli za to děkovat především soupeřově neschopnosti ve finální fázi. Žamberk měl po většinu času převahu a vypracoval si dostatek jasných příležitostí na to, aby zápas dovedl k výhře, jenže v zakončení vyhořel a fanoušci v hledišti jen kroutili hlavami.

Dolní Újezd si po sérii dobrých vystoupení brousil zuby také na Proseč, ale to se krutě přepočítal. Domácí se sice záhy ujali díky Mandlíkově pohotovosti po rohovém kopu vedení, ale rychlá branka jakoby jim spíše ublížila. V dalších minutách se hrálo podle prosečských not a důsledkem byl obrat skóre ještě do poločasu. V nástupu do druhé půle se zdálo, že se Újezdští herně zvednou, Novotný vyrovnal, jenže další gólový úder přišel zase na druhé straně a závěrečnou snahu domácího celku potopil dobře sehraný rychlý protiútok. Hosté vyhráli po zásluze, prezentovali se kvalitním výkonem.

Rozhodující okamžiky zápasu v Ústí nad Orlicí se odehrály v závěru prvního poločasu a v obou měl prsty Ondřej Mikulecký, který prokázal svoje kanonýrské schopnosti a po pěkných akcích se dvakrát prosadil uvnitř pokutového území. Další možností béčka pochytal gólman Ehrenberger a jeho spoluhráči v závěru ještě zabojovali o návrat do zápasu, jenže je opustilo štěstí a rozezvučeli pouze tyč a břevno ústeckoorlické svatyně.

Nadále se nedaří Jablonnému, z jeho druhdy nedobytného stadionu si na podzim potřetí odvezl soupeř všechny tři body. Tentokrát to byla Skuteč a odměnou jí je posun na druhý flek v I. A třídě. Výsledek odpovídal dění na hrací ploše, hosté prokázali, že jsou na tom v současně době herně lépe a dvě ze svých nebezpečných akcí dotáhli do gólového konce. Domácím nelze vyčítat nedostatek snahy a nasazení, na protivníka to ovšem bylo málo.

Hodně zbytečnou a nepříjemnou ztrátu utrpělo letohradské béčko. Vyrovnaný souboj proti Slatiňanům, v němž všechny branky padly v závěrečných pětadvaceti minutách, směřoval k dělbě bodů, jenže v nastaveném čase udeřil hostující Slavík a domácím zůstaly prázdné ruce.

Ve Svitavách se nerozhodný výsledek zrodil, ale že by z něho měl někdo kdovíjakou radost, o tom nemohlo být řeči. Přece jenom jak domácí béčko, tak hosté z Českých Heřmanic potřebují před zimní pauzou vylepšit svoje pozice a k tomu potřebují bodovat pokud možno naplno. Jenže když těsný jednogólový náskok nedokázali udržet zkraje prvního poločasu domácí a hned po obrátce ani hosté, nebylo se smírnému rezultátu moc co divit.

