Poprvé v historii řídilo mistrovské utkání krajského přeboru Pardubického kraje kompletně ženské trio rozhodčích. Na sobotní zápas mezi SK Holice a SK Vysoké Mýto B (3:0) byly delegovány Marta Ilnytska, Barbora Jílková a Martina Baťová.

Předseda Komise rozhodčích Pardubického KFS Kamil Schmeiser ocenil výkon ženského trojlístku v utkání v Holicích. | Foto: KFS Pardubice

„Celý tým rozhodčích musím pochválit, myslím, že holky odvedly super výkon. A to platí jak pro jejich přístup, předzápasovou přípravu, rozcvičku i pohovor, tak pro počínaní na hrací ploše od první minuty. I tradičně náročný holický divák byl s rozhodčími spokojen a ocenil je po utkání potleskem. Střetnutí přitom úplně jednoduché nebylo, i když je pravdou, že hráči obou mužstev to rozhodčím usnadnili korektním chováním na hřišti. Trochu obavy jsem z toho měl, to přiznávám, nicméně tím více jsem rád, že se jim to takhle povedlo. S trochou nadsázky se dá říci, že dámy rozhodčí byly skutečnými pány na hřišti,“ uvedl po zápase předseda krajské komise rozhodčích Kamil Schmeiser, který na zápas dohlížel z pozice delegáta fotbalové asociace.

