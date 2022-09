Krátký proces se soupeřem. V dobré formě hrající Dobříkov byl proti Kunčině favoritem, to bylo dopředu jasné. Že ovšem ze zápasu bude taková kanonáda a hosté budou rádi, že se vyhnou dvoucifernému přídělu na svoje konto, to se zase nečekalo. Domácí se pustili do akce hodně zhurta a do poločasu to bylo o „čtyři“. Po pauze hosté sice na chvíli dobříkovský festival přibrzdili, jenže od 75. minutě se na na začala valit pohroma. Při chuti byl zejména Marek Vojtíšek, jehož podpis nesla polovina domácích gólů. Konečný účet v podobě 8:1 tak hovoří o dění na trávníku jasně.