Česká Třebová - Letohrad 1:3

Nasazení oběma týmům nechybělo, nicméně Letohrad byl fotbalovější a dostal se do několika šancí. Jako první střílel z voleje nepřesně Kabourek, aby v 31. minutě překopl bránu Macek. Chvíli na to hlavičkoval Štěpán, při jehož zakončení vytáhl Hubálek míč z podbřevna. Ve čtvrté šanci udeřili hosté gólově. Domácí obránce Klumpar prohrál na půlící čáře klíčový souboj, Letohradští rychlý brejk ideálně vykombinovali a Kaburek tři minuty před přestávkou dával do prázdné. Po změně stran vystrašil třebovský Ezr technickou střelou z „trestňáku“ Martinovského. Na straně druhé selhal ve vyložené šanci Trnka. A tak se do listiny střelců zapsal podruhé Kabourek. Přesně umístěnou střelou zvýšil vedení hostí na 2:0. Třebovští přeskupili řady, když šel do hry Švec a na hrot se posunul Grepl. Hned se to na hře projevilo. První šanci Grepla ještě Martinovský skvěle zlikvidoval, avšak vzápětí byl krátký na jeho hlavičku a rázem to bylo 1:2. Letohrad drama nepřipustil. Tečku za utkáním neporažených mužstev jara udělal hostující Kail z přímého kopu.

Fakta – branky: 71. Grepl – 42. a 68. Kabourek, 84. Kail. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 2:3. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar, Rataj, Gregor (87. Jiřánek), Křepela (67. Švec) – Sejkora (67. Langer), Roušar – Ezr, Müller, Grepl – Stolín (86. Flídr). Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, Šponar – Kabourek, Chládek (86. Smíšek), Bartoň (57. Stejskal), Čada (87. Hiller), J. Štěpán (73. Filip) – Trnka (66. Lorenc).

Žamberk - Svitavy 0:3

První inkriminovaný okamžik, jež zasáhl do děje utkání, byl zákrok svitavského gólmana na jednoho ze žamberských útočníků v 21. minutě. Po rychlé akci z vlastní poloviny hřiště se řítil sám na soupeřovu bránu, kde jej atakoval brankář, ale píšťalka sudího zůstala němá. Naproti tomu na straně druhé se penalta po půlhodině hry pískala po lehkém kontaktu. S ní si bez problémů M. Čížek poradil. Druhý gól v síti domácích zrežíroval dlouhý výkop Jílka, prodloužená hlava na rozběhnutého Škávu, a i když si Ikizgül na balón sáhl, hráči Svitav se mohli radovat. Netrvalo ani příliš dlouho a bylo rozhodnuto. Zprvu nenápadná akce hostí z pravé strany pokračovala do vápna, kde si prostor našel znovu Škáva a stanovil konečný a nelichotivý výsledek pro domácí celek.

Fakta – branky: 57. a 66. Škáva, 33. M. Čížek z pen. Rozhodčí: Klír (Pardubice). ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Žamberk: Ikizgül – Kotyza, Rudolecký, Vaňous, Zach (25. Cvik) – Bartoš, Ďuriš (88. Dušek), Franke (78. Plundra), Trejtnar (66. Janata) – Pavelka, Dvořák (66. Chládek). Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, Vacek, Horák – Veselský (46. Škáva), M. Čížek, Drašar, Bartoš (76. F. Čížek), Chlup – Leinweber (79. A. Novák).

Lanškroun - Hlinsko 3:2

Na nic se nečekalo. Góly padaly hned od úvodních minut. Za domácí se prosadil Sita, za hosty brzo vyrovnával stav Cach. Remízový výsledek více vyhovoval hostujícímu celku, ale ne tak střelci Ptáčkovi, který chvíli před přestávkou vrátil Lanškrounu náskok jednoho gólu. A ten si domácí hlídali. Ba co víc, ještě jej podpořili, když se podruhé v utkání trefil Sita. V samotném závěru ještě stihl snížit hlinecký Mayer, ale vítězství 3:2 Lanškroun uhájil. Stále tak je na čele tabulky.

Fakta – branky: 7. a 77. Sita, 41. Ptáček – 12. Cach, 88. Mayer. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 5:2. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Popelář, Krejsar, Karlík – Doležal (86. Stasiowski), Š. Kolomý (92. Skalický), Sita, Savych – Ptáček (89. A. Kolomý), Komínek. Hlinsko: Sobotka – Vašek, Nevole, Portyš, Volf – Klika, Hlouš (9. Kyncl), Cach (67. Tulach), Křivka – Dostál, Mayer.

Heřmanův Městec - Choceň 1:2

Doslova vhod přišla choceňská výhra na stadionu v Heřmanově Městci. Trenér Petr Zahálka předeslal, že se mužstvo zvedá, že body přijdou. A je to tady. Důležité tři body do tabulky zajistila dobrá defenziva a poté také dva úspěšné zásahy Baboráka s Rozlívkou. Úvod utkání hostím ale nevyšel, když hned ve čtvrté minutě inkasovali od Salfického. Naštěstí odpověď přišla velmi brzo. Nerozhodný stav vydržel celý zbytek poločasu a pak se rýsoval rozhodující moment zápasu. Tři minuty po pauze se míče chopil Rozlívka a poslal jej do sítě. Potvrdit zisk bude moci Choceň proti Moravanům.

Fakta – branky: 4. Salfický – 14. Baborák, 48. Rozlívka. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 3:5. Diváci: 250. Poločas: 1:1. H. Městec: Žďánský – Dvořáček, Jošt, Motl – Mach, Čáp, Dom. Zrůst, D. Jablečník, V. Svoboda (51. D. Svoboda) – Netušil, Salfický. Choceň: Gerčák – Coufal, Krejza, Lebeda, Vondra (66. Eisner) – Baborák, Zahálka, Sršeň, Novotný (87. Klofanda) – Fikejz (77. Zachař), Rozlívka (83. Matějka).

1. Lanškroun 19 9 7 1 2 37:13 42

2. Litomyšl 19 9 5 2 3 45:28 39

3. Morav. Třebová 19 11 0 4 4 40:18 37

4. Letohrad 19 10 2 3 4 35:18 37

5. Česká Třebová 19 10 1 0 8 37:27 32

6. Svitavy 19 8 3 2 6 30:31 32

7. Chrudim B 19 7 2 5 5 54:35 30

8. Hlinsko 19 9 0 3 7 41:29 30

9. Moravany 19 6 5 1 7 35:41 29

10. Heřm. Městec 19 6 3 4 6 25:32 28

11. Luže 19 8 1 1 9 36:43 27

12. Holice 19 5 4 3 7 31:36 26

13. Choceň 19 5 3 2 9 25:42 23

14. Třemošnice 19 5 1 2 11 25:42 19

15. Dolní Újezd 19 2 2 3 12 23:50 13

16. Žamberk 19 2 1 4 12 14:48 12