Byl to atraktivní zápas z několika úhlu pohledu. Jednak je to ze Zámrsku do Vysokého Mýta co by kamenem hodil, jednak se oba rivalové pohybují ve spodní polovině tabulky a body potřebují sbírat jako sůl.

Derby I. A třídy však nakonec skončilo jednoznačněji, než se předpokládalo. Vysokomýtští zvítězili 4:1 a gólovou zásluhu na tom měl jediný muž.

Ukrajinec Dmytro Haladei měl být pro béčko vítanou posilou do jarních bojů, má ze své domoviny zkušenosti z kvalitních soutěži a co všechno dokáže, to předvedl v Zámrsku v plné parádě. Pravda, neproměněný pokutový kop ještě za bezbrankového stavu nebyl úplně tím pravým ořechovým, nicméně ještě do konce prvního poločasu se technicky velmi dobře vybavený Ukrajinec v zakončení dvakrát i díky dobré práci svých spoluhráčů prosadil a zápas najel na koleje, po kterých si Vysoké Mýto přálo jet.

Mírné zakolísání přišlo krátce po změně stran po snížení domácích, ale hosté se nenechali nikterak rozhodit, pokračovali v soustředěném výkonu a navíc měli ve svých řadách neudržitelného dvaadvacetiletého borce, který se postaral o další navyšování vysokomýtského náskoku až do výsledné podoby.

Všechno by to bylo krásné, jenže svět pro Ukrajince není v současné době růžovým místem k životu a dotýká se to rovněž Haladeie. Čtyři nastřílené góly Zámrsku pro něho současně byly rozloučením s vysokomýtským fotbalem.

Jak všichni doufají, tak pouze dočasným, co se však dá v současné době předpovídat…

„Dmytro bohužel v našem klubu končí, jelikož se musel vrátit domů na Ukrajinu, aby splnil brannou povinnost. Chtěl bych mu za všechny kluky popřát, aby všechno dobře dopadlo a mohl se k nám zase vrátit,“ uvedl na klubovém webu trenér rezervy František Dvořák st.

Ještě jeden čtyřgólový střelecký počin se objevil o velikonočním víkendu na trávnících na Orlicku a nejednalo se o překvapivé jméno. Jakub Gerčák přispěl čtyřmi trefami k dalšímu jednoznačnému vítězství choceňského béčka v okresní III. třídě. V mládežnických kategoriích srovnal nejlépe svoje mířidla Daniel Trojan z Jablonného nad Orlicí, který v okresním přeboru mladších žáků skóroval pětkrát.