Dvě remízy z venkovních hřišť a navrch jedno vítězství. Nebyl to špatný víkend z pohledu regionálních zástupců v nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů. Nejvýše stojí choceňské vítězství v Litomyšli, to je skutečně hodnotný počin, na jaký Spartak čekal od začátku této sezony.

Třemošnice – Lanškroun 0:0

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Obě mužstva bojovala s těžkým měkkým terénem, který jim dělal problémy. Ani jeden tým si v průběhu celého utkání nedokázal dát více než tři přihrávky za sebou, hodně se kazilo. My jsme se dostali do dvou vážnějších situací. Savycha po pěkném uvolnění, kdy obehrál i gólmana, na poslední chvíli zablokoval obránce, ve druhém poločase potom únik Jakuba Ptáčka vychytal brankář. Třemošnice měla jedinou šanci, kdy nám propadl míč po standardce. A to bylo prakticky všechno. Blíže k výhře jsme byli my, ale celkově to byl zápas sice bojovný, ale současně hodně nepřesný, z obou stran hraný hlavně ze zajištěných obran a málo pohledný.

Litomyšl – Choceň 1:3

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Utkání jsme zvládli se silným soupeřem herně i výsledkově. Na klucích byla vidět chuť a odhodlání konečně venku vyhrát. Musím celé mužstvo pochválit za velmi zodpovědný výkon. Myslím, že si tři body odvážíme zaslouženě.

Pardubičky – Česká Třebová 4:4

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Jednalo se o utkání dvou rozdílných poločasů. První byl z naší strany povedený, vedli jsme 3:1 a navíc nastřelili břevno. Ve druhé půli hráli domácí více na riziko a my byli příliš pasivní. Výsledkem bylo vyrovnání. Dvanáct minut před koncem jsme šli zase do vedení, ale jenom na čtyři minuty, než jsme zbytečně faulovali a znovu inkasovali. V kontextu celého střetnutí byla dělba bodů zasloužená.

9. KOLO: Chrudim B – Horní Ředice 1:2 (1:1). Branky: 13. Zrůst – 25. Češka, 83. Hrdý. Moravská Třebová – Luže 2:0 (1:0). Branky: 24. T. Novák, 64. Smékal. Moravany – Rohovládova Bělá 3:1 (2:1). Branky: 25., 30. a 75. Knotek – 41. Kotajny. Litomyšl – Choceň 1:3 (0:1). Branky: 54. Štoudek – 31. Gronych, 59. Benda, 71. Štanglica. Heřmanův Městec – Proseč 5:3 (1:1). Branky: 60., 64. a 68. Salfický, 4. Trnka, 84. Pilný z pen. – 42. Menc, 67. Vopařil z pen., 88. Klíma z pen. Pardubičky – Česká Třebová 4:4 (1:3). Branky: 21. Norek, 58. Knyshov, 69. Valenta, 82. Štědrý – 18. a 36. Novotný, 14. Deml, 78. Roušar. Třemošnice – Lanškroun 0:0 (0:0). Svitavy – Holice 4:1 (1:1). Branky: 24. a 73. D. Juřík, 63. Ehrenbeger, 90. + 1. Válek – 45. + 1. Václavek.