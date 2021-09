Hůře dopadl Lanškroun, který vyjel otestovat podzimní zázrak z Horních Ředic a výsledkově to neskončilo podle jeho představ. Bez vstřelené branky to zkrátka jde těžko…

Horní Ředice – Lanškroun 1:0

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: Do utkání jsme šli s vědomím, že nás čeká těžká úloha proti posílenému soupeři, o jehož síle vypovídají jeho výsledky a umístění v tabulce. To se potvrdilo. Po většinu času se hrál vyrovnaný fotbal, my jsme vycházeli ze zajištěné obrany a soupeře jsme do poločasu pustili jen do dvou šancí. Sami jsme si také dvě tři vytvořili a možná, že byly vyloženější. Po přestávce jsme se zpočátku více bránili my, postupně se hra znovu srovnala. Tolik příležitostí nebylo, přesto jsme po přečíslení dva na jednoho mohli udeřit, ale našemu hráči míč uskočil. Z následného protiútoku po nákopu za obranu, který mi byl hned podezřelý a podle mě to bylo do ofsajdu, pak domácí rozhodli o svém vítězství. Utkání mělo celkově dobrou kvalitu, hrálo se z obou stran velice férově, svoje hráče mohu i přes porážku za předvedený výkon pochválit. Je škoda, že jsme nedotáhli do konce některou z našich slibných možností a že výsledek určila taková sporná situace.

Choceň – Moravany 6:0

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Domácí zápas proti Moravanům jsme museli zvládnout a napravit tak výsledkový nezdar z minulého kola. V prvním poločase jsme soupeře tlačili a vytvářeli si brankové šance, jenom se nám nedařilo je proměňovat. Po změně stran se však povedlo po pěkné akci skóre otevřít a to pak spustilo smršť branek v soupeřově síti.

Česká Třebová – Moravská Třebová 3:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Čekal nás velice kvalitní soupeř. Dokázali jsme respektovat jeho sílu, ovšem zároveň nehrát ustrašený fotbal. Podali jsme týmový výkon a většina hráčů hrála svoje maximum. V kombinaci těchto faktorů společně s tím, že hosté nedokázali více využít naše některá zaváhání, jsme dokázali poprvé doma zvítězit.

6. KOLO: Holice – Litomyšl 1:3 (1:1). Branky: Václavek – Kundera 2, Folta. Česká Třebová – Moravská Třebová 3:1 (1:1). Branky: Vaňous, Müller, Langer – Matocha. Choceň – Moravany 6:0 (0:0). Branky: Benda 2, Gronych, Laky z pen., Kužma, Fikejz. Pardubičky – Heřmanův Městec 1:1 (1:0). Branky: Knyshov – Pilný z pen. Proseč – Chrudim B 0:3 (0:3). Branky: Žalud, Zikmunda, Vácha. Rohovládova Bělá – Svitavy 0:1 (0:0). Branka: Czehowský. Luže – Třemošnice 0:1 (0:0). Branka: M. Šindelář. Horní Ředice – Lanškroun 1:0 (0:0). Branka: Plašil.