Bitvy Lanškrouna a Moravské Třebové bývaly v minulých sezonách tradičně ostré jako řemen, ale vzhledem k aktuální formě obou soupeřů se tentokrát čekala výhra domácích fotbalistů. A tyto predikce byly poměrně jednoznačně potvrzeny. Slovanisté názorně předvedli, proč na jaře ještě neskórovali, naopak František Ptáček byl v lanškrounském dresu při chuti a jeho hattrick byl základem k relativně pohodové výhře. „Za chladného a větrného počasí jsme do utkání šli s cílem nepodcenit soupeře a navázat na předchozí výhry. V prvním poločase jsme měli neustálou herní převahu a než se nám podařilo vstřelit vedoucí branku, promarnili jsme několik slibných příležitostí. Po změně stran hosté trochu přidali na aktivitě, ale k výraznějšímu ohrožení naší branky jsme je nepouštěli. Po zvýšení na 2:0 se utkání až do konce odehrávalo v naší režii. Hlavní rozdíl mezi týmy byl v závěrečných třetinách hřiště, kde jsme měli na obou stranách navrch,“ chválil kvalitně odvedený výkon svých svěřenců trenér Lanškrouna Pavel Hrabáček.

Kluci to vzali za správný konec, těšilo letohradského trenéra Majvalda

Smlovatý výsledek. Tak lze označit těsnou porážku litomyšlských fotbalistů v Libišanech. V poslední desetiminutovce dokázali vyrovnat na 1:1 a zdálo se, že si domů odvezou cenný bod. Jenže domácí mají „zbraň značky K“ a Ondřej Kraják zápas v samotném závěru rozhodl ve prospěch druhého celku tabulky. „Utkání v Libišanech se odehrálo vzhledem k počasí na dobře připraveném terénu. Pro nás to bylo první vystoupení na přírodní trávě a trochu jsme se s tím prali. Do zápasu jsme nicméně vstoupili dobře, byli více na míči, hrozili zejména ze stran, ale do vyložených příležitostí jsme se nedostávali. Libišany spoléhaly na rychlé brejky a z jedné naší ztráty nás nemilosrdně potrestal Lukáš Kraják. Obrázek hry se nezměnil ani v druhém poločase, my jsme měli balon častěji na svých kopačkách a soupeř spoléhal na rychlé výpady. Za snahu jsme byli odměněni vyrovnáním. Bohužel po nedorazu v naší obraně se k odraženému míči dostal druhý z bratrů Krajáků Ondřej a zařídil vítězství pro domácí. Utkání by slušela remíza, ale Libišany byly produktivnější. My se nedokázali vypořádat s velkou individuální kvalitou bratrů Krajákových a tak připisujeme druhou porážku v řadě,“ hodnotil litomyšlský trenér Roman Pražák.

Svitavy vyjely podruhé na jaře ven a zdálo se, že hodlají navázat na slabé představení z Přelouče. Minimálně podle první minuty to tak vypadalo. „Zřejmě usilujeme o trofej za nejrychleji inkasovanou branku v soutěži. V Přelouči jsme dostali gól po šestačtyřiceti sekundách od zahajovacího hvizdu, tentokrát to bylo po hrubé chybě v rozehrávce ještě o tři vteřiny dříve,“ posteskl si vedoucí mužstva Oldřich Palla. Druhý úder měl na svědomí o něco později Zrůst, který chtěl ze strany centrovat, ovšem balon se mu svezl po kopačce tak „šikovně“, že zapadl na zadní tyč za bezmocného Cabala. „Postupem času jsme se oklepali a začali se tlačit více dopředu, ale těžko jsme se prosazovali proti houževnaté a dobře pracující obraně, která nám řadu pokusů srazila a zablokovala. Střelecké zakletí prolomil až ve druhém poločase důsledný Ehrenberger. V 75. minutě po Svobodově rohu vyrovnal pohotově Czehowský, který se dobře zorientoval ve vápně, a vypadalo to, že neodjedeme s prázdnou. Hned za dalších pět minut se však po protiútoku domácích opřel zpoza vápna do míče Řehák, životní ránu otřel o břevno a rozhodl. Porážky je škoda, nezbývá však než si postesknout, jak špatně jsme zase vstoupili do zápasu. To je zarážející,“ dodal Palla.

Kanonýr Myšák dělal, co šlo, ale choceňskou rezervu sám přestřílet nedokázal

Po dvou krutých debaklech ukázali fotbalisté vysokomýtského béčka, že bojovného ducha neztratili. V existenčním souboji v Moravanech to s nimi přitom ještě deset minut před koncem nevypadalo vůbec dobře, ale závěr jim sedl. Po Vařečkově snížení na 3:2 vycítili naději, že by třetí jarní zápas v řadě prohrát nemuseli a doslova v posledních sekundách nastaveného času vyčaroval Kabrhel vyrovnání. Ne, že by remíza některému ze soupeřů nějak extra do tabulky pomohla, zejména hosty by však po velice špatném startu do jara mohla přece jenom trochu nakopnout.

V týdnu je na programu dohrávka odloženého utkání 17. kola: Vysoké Mýto B – Heřmanův Městec (středa, 16.30).

KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. kolo: Libišany – Litomyšl 2:1 (1:0). Branky: L. Kraják, O. Kraják – Folta. Choceň – Česká Třebová 3:2 (0:2). Branky: R. Fikejz 2 (1 z pen.), M. Fikejz – Vaňous, Klímek. Moravany – Vysoké Mýto B 3:3 (1:1). Branky: Knotek 2, J. Lukas – Chadima, Vařečka, Kabrhel. Přelouč – Holice 1:0 (1:0). Branka: Voženílek. Lázně Bohdaneč – Pardubičky 5:2 (1:0). Branky: Panchártek 2, Nepivoda, Klouda, Kejmar z pen. – Münzberger, Froš. Horní Ředice – Třemošnice 1:0 (1:0). Branka: Plašil. Lanškroun – Moravská Třebová 4:0 (1:0). Branky: F. Ptáček 3, Smrkal. Heřmanův Městec – Svitavy 3:2 (2:0). Branky: Řehák, Hauf, Zrůst – Ehrenberger, Czehowský.