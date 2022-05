Choceň – Litomyšl 1:3

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Domácí utkání se nám tentokrát nepovedlo podle představ. Soupeř dobře bránil, měl lepší pohyb, kvalitně kombinoval. Pro nás tudíž skončila dlouhá série deseti domácích výher. Musíme se z toho rychle oklepat a ztracené body se pokusit získat hned v dalším venkovním utkání v Pardubičkách.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do Chocně jsme jeli s vědomím toho, že pokud se chceme udržet v boji o přední příčky tabulky, tak musíme vyhrát. Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který má na jaře velmi dobrou formu a doma v letošním ročníku ještě neprohrál. Od začátku jsme chtěli soupeře vysoko napadat, aby neměl čas na rozehrávku. Hráči to velmi dobře plnili. V prvním poločase jsme se po perfektně sehrané standardní situaci a pěkné individuální akci Kundery dostali do dvougólového vedení. Po přestávce jsme se soustředili na defenzívu a čekali na chyby soupeře. Jednu z nich jsme výborně vyřešeným brejkem potrestali a celou další řadu přečíslení navíc nedokázali využít. V posledních patnácti minutách nás Choceň po vysunutí Fikejze do útoku zatlačila a v samotném závěru snížila na konečných 1:3. Pro nás to jsou velmi důležité tři body získané po dobrém výkonu.

FOTO: To byla doba! Série bez vítězství zlomena. Pohříchu však ta pardubická...

Česká Třebová – Pardubičky 3:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Po tomto utkání musím být spokojen. Některé věci jsme po minulém duelu chtěli změnit, což se povedlo. Pokud k tomu přidám efektivitu ve finální fázi, je slušný výkon s výsledkem nad očekávání na světě.

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Zápas v České Třebové tentokrát rozhodla doslova hororový úsek okolo 60. minuty. Do té doby se hrálo vyrovnané utkání s minimem šancí. Tomu odpovídal i bezbrankový stav. Poté nás ale domácí na čtyři minuty zamkli. Nedůraz v obranné fázi a špatné obsazení přinesly první gól. Vzápětí prošel domácí Deml obranou jako nůž máslem a překonal našeho brankaře podruhé. Aby toho nebylo málo, tak vzápětí zatáhl za záchranou brzdu Martan, který musel předčasně do kabin, a z přímého kopu vymetl šibenici Vaňous. Domácí díky druhé půli zaslouženě vyhráli. Nám momentálně chybí střelec, který by tým v takových situacích nakopl a potáhl nás.

FOTO: Úvody poločasů na jedničku a Letohrad si došel pro bezpečné vítězství

Lanškroun – Třemošnice 2:0

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Přivítali jsme soupeře z Třemošnice, což je tým, který má druhou nejlepší obranu v krajském přeboru. Po celou dobu jsme se snažili hrát zodpovědně ze zajištěné obrany tak, aby se hosté pokud možno nedostávali do rychlých protiútoků, což se nám celkem dařilo. Naši územní převahu se nám podařilo zúročit po necelých dvaceti minutách hry povedenou kombinační akcí zakončenou gólem Doležala. Byly tam i další slibné situace, které jsme ale nedokázali vinou nepřesnosti zužitkovat. Druhý poločas byl, co se týče obrazu hry, podobný tomu prvnímu. Pomohla nám druhá branka ze skrumáže v pokutovém území, která byla označena jako vlastní. Potom jsme vývoj utkání kontrolovali, pečlivě bránili a vítězství si pohlídali. Mužstvo chci pochválit za zodpovědný výkon. Střetnutí bylo z obou stran bojovné a troufnu si říci, že po fyzické stránce bylo pro naše hráče možná náročnější než to předcházející ve Svitavách.

24. KOLO: Lanškroun – Třemošnice 2:0 (1:0). Branky: Doležal, vlastní (Malý). Rohovládova Bělá – Moravany 1:1 (0:1). Branky: Najman – Teplý z pen. Česká Třebová – Moravany 3:0 (0:0). Branky: Pešek, J. Deml, Vaňous. Choceň – Litomyšl 1:3 (0:2). Branky: Fikejz – Škeřík, Kundera, Folta. Horní Ředice – Chrudim B 0:1 (0:0). Branka: D. Kopecký st. Holice – Svitavy 0:3 (0:2). Branky: Tůma, Ehrenberger, Brůna. Proseč – Heřmanův Městec 3:4 (0:3). Branky: Menc, J. Marek, M. Marek – Mach, Hauf, Jablečník, Trnka. Luže – Moravská Třebová 1:7 (1:3). Branky: Růžička – Bednář 2, Matocha, Novotný, Kopa, Storchous, Jaroševič.