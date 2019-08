Lanškroun – M. Třebová 3:3, penalty 3:1

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Fotbal měl od začátku dobrou úroveň, oboustranně fyzicky náročný. Neočekával jsem, že by mělo padnout tolik branek. Po půlhodině jsme přišli o vyloučeného stopera, navíc se soupeř dostal do vedení. Ještě do půlky vyrovnal Ptáček. Zdálo se mi, že jeden chybějící hráč nebyl až takový problém v naší hře. Poté se počet hráčů na hřišti srovnal. My jsme to využili k vedení 3:2, ale neudrželi jsme to, když se krásně trefil hráč hostí. Při penaltách vynikl gólman, první tři pokusy chytil. Druhý bod je na správném kontě. Bereme je. Divákům se zápas musel líbit.“

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan M. Třebová: „Před utkáním bych byl s bodem spokojen, po utkání se dá říci, že jsem také, i když ne tolik. Uvidíme, jak bude tento zisk nakonec cenný. Měl jsem trochu obavy, protože domácí nastoupili beze změn oproti minulé sezoně, naopak nás postihly některé odchody a i vinou zranění a dovolených jsme nebyli kompletní. Nezačali jsme dobře a brzy inkasovali z penalty, ale nesrazilo nás to, po krásné kombinaci jsme vyrovnali a další náš pokus znamenal faul domácího obránce, jeho vyloučení a gól z trestného kopu. Do poločasu však bylo vyrovnáno, když jsme nezvládli jeden z nákopů na nebezpečnou dvojici Ptáček – Savych. Po přestávce měli naši krajní beci s těmito situacemi problémy, které řešili za cenu faulů a z toho vyplynuly dvě červené karty. Když jsme dostali třetí gól, nevypadalo to dobře, ale naštěstí mohl do hry naskočit po dlouhém zranění Konečný a zásluhou jeho nevídané střely do šibenice jsme vybojovali remízu, kterou jsme v závěru s vypětím všech sil udrželi. Škoda rozstřelu, v němž jsme vyhořeli.“

H. Městec – Choceň 3:0

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Vstup do soutěže se nám nepovedl. Jako mužstvo jsme zahráli hluboko pod svými možnostmi. Musíme si z toho vzít ponaučení a v příštím kole předvést mnohem lepší výkon. Soupeři gratuluji k výhře.“

H. Ředice – Č. Třebová 1:3

Petr Kopa, asistent trenéra SK FK Horní Ředice: „Na historicky první utkání v krajském přeboru jsme se těšili a chtěli jsme fanoušky obdarovat ziskem prvních bodů. Jenže jsme hned v první minutě inkasovali. Odpověď mohla přijít záhy, když Dědič šel sám na bránu. No a hosté udeřili znovu po rychlé kombinaci. Vše dovršila poslední minuta poločasu, kdy hostující útočník pohodlně dorážel do sítě. Musím však pochválit celý tým, který nic nevzdal. Ve druhé půli jsme si vytvořili dostatek šancí na vyrovnání. Bohužel jsme neproměňovali ani ty nejvyloženější šance, a tak došlo pouze ke kosmetické úpravě výsledku, kdy se prosadil hlavou Skalický.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Do prvního mistrovského utkání jsme chtěli vstoupit aktivně. Podařilo se nám v první minutě vstřelit branku, ihned nato mohl soupeř srovnat, brankář Hotmar byl proti. Naše produktivita v prvních 45 minutách byla excelentní, přidali jsme ještě dvě branky a skóre 3:0 bylo jako ze snu. V druhé půli domácí tým zjednodušil hru a hrozil především ve vzdušných soubojích. Soupeř se nakonec zaslouženého gólu dočkal, když po sérii několika rohových kopů za sebou zakončil hlavou domácí hráč. Po zbytek zápasu pracovala naše obrana spolehlivě a s výborně chytajícím Hotmarem nedovolili domácím vstřelit kontaktní gól. Naopak naši hráči měli ještě několik slibných akcí, ale špatné finální řešení k brance nevedlo. Celkově hráče chválím, hlavně za bojovnost a odhodlání v těžkém utkání.“