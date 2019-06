Za trochu lásky šel bych světa kraj. Touto větou se proslavil básník Jaroslav Vrchlický. Doba se ale změnila a za touhami se dá cestovat dopravními prostředky…

Pro fotbalisty Moravské Třebové se finální pouť za ziskem trofeje z dlouhodobé soutěže s názvem Pohár hejtmana Pardubického kraje také proměnila v pěknou štreku. Poslední duel se totiž konal v Semíně, který leží téměř na západním konci celého kraje. Naproti tomu, jak je známo, Moravská Třebová se nachází na východním konci Pardubicka. Slovan tedy musel urazit plných 110 kilometrů, aby se dopravil do dějiště finále. Cesta zpátky mu ale ubíhala rychle, tým se totiž spíše než z okna nemohl vynadívat na získaný grál, který získal za vítězství 3:0 nad Libišany.

VŠECHNY GÓLY Z NIČEHO

Čerstvý vítěz I. B třídy z Libišan si po vyřazení třech účastníků krajského přeboru brousil zuby i na čtvrtého. Jenomže v nejdůležitějším utkání narazil. Ne snad na lepšího soupeře jako na den blbec. Všechny branky totiž dostal, jak se říká, z ničeho…

GÓL ČÍSLO 1. Běžela 13. minuta. Na obrannou polovinu Libišan letí dalekonosný míč. Krajní bek Trupl se ho rozhodl z první odpálit zpět. Jenže míč netrefil a to už se přiblížil útočník soupeře. K Truplovi se snesl znovu a ten, teď již pod tlakem, ho dalším nešikovným odkopem posílá za koncovou čáru. Moravská se tak dostala zadarmo k rohu. A jak už to bývá, nabídnutou standardku hned zužitkovala. Válek poslal míč do ohně a hlavou ho usměrnil do sítě Kopa.

GÓL ČÍSLO 2. Moravská Třebová se v 61. minutě vymanila z tlaku odkopnutým míčem až kamsi k brankové čáře. Jenže smolař utkání Trupl místo malé domů, zahrání míče do autu či na roh chtěl vyřešit situaci fotbalové. Divočák Štaffa ho obral a obránce po něm instinktivně sáhl rukou. V dolním rohu velkého vápna. Rozhodčí nařídil penaltu a kapitán Novák poslal míč na druhou stranu, než se vrhl Šimon.

GÓL ČÍSLO 3. Libišany asi deset metrů za polovinou faulovaly. K nařízenému trestnému kopu se postavil Bednář a k údivu všech přítomných a nejvíce brankáře Šimona poslal míč za jeho záda. Na druhou stranu, na rozdíl od druhé branky v jeho síti, tato už nic neřešila.

MOHLO TO BÝT JINAK…

Na konci první čtvrthodiny finále došlo k situaci, kvůli které hodně vzpěnila krev na libišanské straně.

Moravská zahrávala dlouhou malou domů, která se však ukázala jako krátká. Brankář Kamisch totiž podcenil rychlost Jošta. Ten byl u míče první a chystal se gólmana obejít. Ten ho zastavil nedovoleně. Libišany se dožadovaly odpískání faulu, což by znamenalo vyloučení. Píšťalka sudího ale mlčela…

Penalta vysvobozovala i „zabíjela“

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: „Hřiště bylo hrozné. Na druhou stranu jsem byl spokojený, protože my moc fotbal nehrajeme. Zato Libišany jsou techničtější, takže jim to příliš nevyhovovalo. Utkání rozhodl rohový kop, po kterém jsme se dostali do vedení. Tím pádem jsme se mohli zaměřit na to, aby nás soupeř nepřekonal. Po zemi mu to moc nešlo, tak začal nakopávat míče. V prvním poločase jsme si to pohlídali, ovšem v prvních dvaceti minutách druhé půlky jsme nebyli schopni dostat míč na půli soupeře. Vysvobodila nás nedůslednost jeho obránce, který si s míčem až moc hrál. Vyhráli jsme zaslouženě, musím ale přiznat, že nám zatrnulo v úvodní čtvrthodině po zákroku Kamische. Byl to takový faul nefaul. Nicméně, kdyby mu dal rozhodčí červenou, my bychom nemohli nic říct. Možná měl odpískat faul a dát mu alespoň žlutou. Byl by klid a nevytahovaly by se tolik lokty v soubojích. Naštěstí pro druhý poločas se nervózní situace na hřišti zklidnila a my dotáhli utkání do vítězného a tedy pohárového konce.“

Petr Šmeral, hrající trenér FC Libišany: „Z naší strany se jednalo o nepovedené utkání. Zlomilo se po hodině hry. Do druhé poločasu jsme vstoupili velice aktivně. Jenže jsme promarnili velkou příležitost na vyrovnání a za několik minut jsme inkasovali z penalty, za kterou si můžeme jenom sami. Otáčet z 0:2 proti takovému soupeři už je hodně těžké. Neměli jme morální ani fyzické síly. Přitom v poli to vypadalo, jako vyrovnaný zápas. Nicméně podobné duely se rozhodují ve velkém čtverci a tam jsme si počínali hůř.“