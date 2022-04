Paradoxně to bylo proti Moravanům, tedy soupeři, který na jaře dosud vykazoval velmi dobrou formu, z devíti možných uhrál sedm bodů, ale v České Třebové si prošel „těžkou hodinou“. Domácí se do vedení dostali hned po osmi minutách hry, skvěle jim následně vyšla poslední čtvrthodina prvního poločasu a do kabin se šlo za stavu 4:0, tedy v podstatě za rozhodnutého skóre. V závěrečné dvacetiminutovce se tento výsledek zdvojnásobil, o což se nejvíce zasloužil hattrickem Vojtěch Novotný, jenž naskočil jako střídající hráč.

Ústí v Brozanech neuspělo. Bez gólů to nejde, takhle se na udržení myslet nedá

Chrudimskému béčku to na jaře zatím „nechutná“ na hřištích soupeřů. Po Pardubičkách odešli s nulou také z choceňského Paraplete. V zajímavém duelu přečkali domácí kritickou situaci, když čtvrt hodiny před koncem musel ze hřiště zraněný gólman Krátký a mezi tyče se z pole přesunul zkušený Radim Fikejz. Toho hosté překonali v nastavení z pokutového kopu, pouze tím však korigovali svůj další venkovní nezdar.

Tři body z Horek jsou pro nás nesmírně cenné, říká trenér Dvořák

Pozoruhodné věci se děly o víkendu v nejvyšší krajské soutěži, která zažila povstání outsiderů. A jedno z nich překvapivě také na účet lanškrounských fotbalistů, kteří vyhořeli na pardubickém Dolíčku. Tým Rohovládovy Bělé oslavil druhé vítězství v sezoně a svěřenci Pavla Hrabáčka propásli ideální příležitost, aby se přiblížili k vedoucím a v tomto kole také neúspěšným Horním Ředicím. Veliká škoda…

Choceň – Chrudim B 3:2

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Odehráli jsme těžké utkání s kvalitním soupeřem, kterým chrudimské béčko rozhodně je. Bojovný zápas se šancemi na obou stranách rozhodla naše velká touha po vítězství. Jsem velmi rád, že jsme dokázali zvládnout všechny trable nastalé během utkání a získali velice cenné tři body do tabulky.

Krajské „velikonoční“ dohrávky:

Choceň – Třemošnice (středa, 16:30), Lanškroun – Luže (čtvrtek, 17:30)

Česká Třebová – Moravany 8:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání jsme začali dobře a dostali se rychle do vedení. Soupeř se ale postupně dostával do zápasu a měl možnosti na vyrovnání. V jednom případě nás zachránilo břevno, ve druhém nás podržel brankář Truhlář. Když se nám ale po tomto vývoji podařilo dát druhou branku, byla snaha hostů otupena a ještě do poločasu jsme utkání rozhodli. Musím pochválit celé mužstvo, že jsme druhý poločas dohráli pozorně v obraně a v ofenzivě byli dál aktivní.

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: Zápas se nám vůbec nepodařil. Od začátku jsme si koledovali o branku a to se také stalo. Domácí proměnili všechny šance, které měli. Lépe se adaptovali na terén, který nám dělal problémy. Musíme se vrátit zpět k tvrdé práci, bojovnosti a nasazení. Doufám, že k takovému výpadku už nedojde.

Rohovládova Bělá – Lanškroun 3:1

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Musím říct, že jsme se na první domácí zápas těšili. Do utkání jsme vstoupili dobře a dostali se do rychlého vedení. Hostům se naskytla možnost srovnat z penalty, ale náš brankář Pšenička byl proti. Do konce prvního dějství ale srovnali a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu. Jsem rád, že se nám v druhém poločase podařilo přidat další dva góly a jdeme pomalými kroky k záchraně. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Pšeničky.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Z faktu, že domácí jsou na chvostu tabulky a bojují o záchranu krajského přeboru, zřejmě vyplynulo, že jsme podcenili začátek a soupeři se hned z prvního protiútoku povedlo skórovat. Tento okamžik do naší hry vnesl značnou nervozitu a nepřesnost v zakončení, což vyvrcholilo neproměněným pokutovým kopem. Ke konci poločasu se nám přece jenom podařilo vyrovnat. Po celou druhou část hry jsme měli územní převahu, jenže postrádala efekt, byla bez nápadu a bez momentu překvapení. Domácí spoléhali na rychlé protiútoky, dva z nich dotáhli ke gólového konci a rozhodli o svém vítězství. My jsme šance na to, abychom v zápase uspěli, měli, ale neproměnili je. Na naši gólovou impotenci hrdí rozhodně nejsme a v dalších utkáních máme co napravovat.

20. KOLO: Choceň – Chrudim B 3:2 (1:1). Branky: Vatrala, Štanglica, M. Novotný – Kopecký, Brychnáč. Česká Třebová – Moravany 8:0 (4:0). Branky: V. Novotný 3, Pešek 2, Grepl, Vaňous, Borek. Litomyšl – Heřmanův Městec 3:1 (2:0). Branky: Tomšů 3 – Mach. Rohovládova Bělá – Lanškroun 3:1 (1:1). Branky: Obermajer, Klouda, Pitter – F. Ptáček. Luže – Svitavy 1:2 (0:0). Branky: Klenor – Válek, Svoboda z pen. Holice – Horní Ředice 3:1 (0:1). Branky: Lát, Rosůlek, T. Jedlička – Morávek. Proseč – Třemošnice 3:2 (1:1). Branky: M. Marek, Vopařil, Mareš – P. Šindelář z pen., Brom. Pardubičky – Moravská Třebová 3:0 (2:0). Branky: Tuťálek, Valenta, Havelka z pen.